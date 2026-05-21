Administrația Fondului pentru Mediu va avea la dispoziție 300 de milioane de lei pentru sesiunea Rabla din acest an, cu 100 de milioane de lei mai mult decât în anul precedent.

Astfel, pentru autoturismele cu motor termic ecotichetul rămâne de 10.000 de lei. Pentru modelele hibride sprijinul este de 12.000 de lei, iar pentru cele plug-in hybrid de 15.000 de lei.

Cea mai importantă schimbare apare însă la automobilele electrice. Dacă până acum statul acorda un sprijin de 37.000 de lei, în cadrul ediției din 2026 valoarea acestuia va fi de numai 18.500 de lei.

Reducerea vine într-un moment în care piața auto traversează o perioadă complicată. În primele patru luni ale anului, înmatriculările de autoturisme noi au fost cu 13% mai mici comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

O altă temă aflată în atenția autorităților este posibilitatea ca Programul Rabla să fie adaptat în funcție de regulile europene privind susținerea industriei auto din Uniunea Europeană.

Diana Buzoianu a explicat că Ministerul Mediului a solicitat deja un punct de vedere din partea Consiliului Concurenței cu privire la posibilitatea ca un program de tip Rabla să fie limitat la state care au convenții cu Uniunea Europeană și care îndeplinesc anumite condiții stabilite la nivel european.

Discuția apare într-un context în care Uniunea Europeană încearcă să sprijine industria auto locală, în special segmentul vehiculelor electrice. Constructorii europeni se confruntă cu o concurență tot mai agresivă din partea producătorilor chinezi, care reușesc să ofere modele electrice la prețuri foarte competitive.

Dacă vor apărea modificări ale criteriilor de eligibilitate, locul în care este fabricată o mașină ar putea deveni un element important pentru cei care intenționează să beneficieze de sprijin prin Programul Rabla.

O mare parte dintre automobilele eligibile pentru Programul Rabla sunt produse în uzine europene.

Printre producătorii cu facilități importante de producție în Uniunea Europeană se numără Grupul Volkswagen, Renault, Stellantis, BMW, Mercedes-Benz, Skoda, SEAT, Cupra, Volvo, Ford și Tesla.

Volkswagen produce automobile în Germania, Cehia, Slovacia și Spania, Renault are fabrici în Franța și România, iar grupul Stellantis deține unități de producție în numeroase state europene pentru mărcile Peugeot, Citroën, Opel, Fiat și Jeep.

De asemenea, modele electrice precum Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4, Renault Megane E-Tech, Peugeot e-208, Skoda Enyaq sau Tesla Model Y sunt fabricate în uzine europene și se numără printre automobilele care ar putea beneficia de avantajele unor eventuale criterii legate de producția europeană.

În cazul Dacia, situația este împărțită între mai multe centre de producție. Modelele Duster și Bigster sunt fabricate la Mioveni, în timp ce Sandero și anumite versiuni Logan sunt produse și în Maroc.

Locul unde este produs un automobil nu coincide întotdeauna cu originea mărcii. Un exemplu important este Dacia Spring, modelul electric este fabricat în China, în cadrul parteneriatului Renault-Dongfeng.

Totodată, numeroși producători europeni utilizează uzine din Maroc, Turcia sau China pentru anumite modele destinate pieței europene. Aceste decizii sunt influențate în principal de costurile de producție și de strategiile comerciale ale grupurilor auto.

În ultimii ani, constructorii chinezi precum BYD, MG, Geely sau Chery și-au extins puternic prezența în Europa, în special pe segmentul mașinilor electrice accesibile. În paralel, unele modele Tesla comercializate în Europa provin din fabricile companiei din China sau Statele Unite, în funcție de piața de destinație și de capacitățile disponibile în rețeaua globală de producție.

În acest context, eventualele modificări ale regulilor Programului Rabla ar putea influența nu doar valoarea sprijinului acordat cumpărătorilor, ci și tipurile de automobile care vor avea acces la subvențiile oferite de stat în anii următori.