Ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare a declarat că bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pentru 2026 a fost avizat cu o alocare suplimentară de 100 de milioane de lei pentru Programul Rabla, peste suma propusă inițial de Ministerul Mediului.

Alexandru Nazare a explicat că decizia a fost luată pentru ca un număr mai mare de români să își poată înlocui mașinile vechi și pentru a menține sprijinul pentru industria auto.

Oficialul a precizat că Programul Rabla are efect direct asupra pieței auto și contribuie la stimularea achizițiilor de autoturisme noi, dar și la menținerea unui flux predictibil de finanțare pentru un sector important din economie.

Potrivit acestuia, suplimentarea fondurilor reprezintă o măsură de buget considerată responsabilă în actualul context economic.

Pe lângă Rabla Clasic și Rabla Plus, bugetul AFM pentru 2026 include și finanțări pentru programe deja aflate în derulare, dar și pentru noi investiții publice.

Printre acestea se numără proiecte pentru panouri fotovoltaice, eficiență energetică în clădiri, stații de încărcare pentru mașini electrice, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare și gestionarea deșeurilor.

Alexandru Nazare a mai anunțat că în buget sunt incluse și finanțări pentru proiecte preluate din PNRR, precum centre de colectare, insule ecologice digitalizate și dezvoltarea capacităților de reciclare.

Ministrul a transmis că Executivul urmărește să mențină programele considerate funcționale și să direcționeze resursele către investiții care pot produce efecte concrete atât pentru economie, cât și pentru populație.

„Programul Rabla continuă în 2026, cu 100 mil. lei în plus, față de valoarea inițială a programului, propusă de Ministerul Mediului. Am majorat bugetul AFM pentru anul acesta, pentru ca mai mulți români să își poată schimba mașinile vechi și să susținem în același timp economia. Am avizat bugetul Administrației Fondului pentru Mediu pentru 2026, cu o alocare în plus de 100 de milioane de lei pentru programul Rabla față de bugetul inițial. Bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât și finanțări noi pentru investiții publice și proiecte cu impact direct: Rabla Clasic și Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficiență energetică în clădiri, stații de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare și gestionarea deșeurilor. Pentru Rabla, am considerat important să majorăm alocarea. Programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie: susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează achizițiile și menține un flux de finanțare predictibil pentru un sector important. În același timp, bugetul include finanțări pentru proiecte preluate din PNRR și investiții în infrastructură locală, centre de colectare, insule ecologice digitalizate și capacități de reciclare. Este o decizie de buget responsabilă în contextul actual: menținem şi susținem programele care funcționează, finanțăm investiții concrete și direcționăm resursele acolo unde pot produce efecte concrete în economie şi pentru populație”, a declarat Nazare într-o postare pe Facebook.

La începutul lunii mai, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunțase că programul Rabla pentru persoane fizice va avea în 2026 un buget de 300 de milioane de lei.

Tot atunci, aceasta a prezentat și principalele alocări propuse în proiectul de buget al AFM pentru anul 2026.

Potrivit declarațiilor sale, 1,5 miliarde de lei ar urma să fie direcționate către proiecte de apă și canalizare, considerate prioritare pentru dezvoltarea locală.

De asemenea, 700 de milioane de lei au fost prevăzute pentru programul de iluminat public, destinat modernizării localităților și reducerii costurilor administrative pentru autoritățile locale.

Ministrul Mediului a mai anunțat că 250 de milioane de lei sunt alocate programului național de împăduriri, obiectivul pentru 2026 fiind reconversia terenurilor neproductive, stabilizarea solurilor și reducerea riscului de deșertificare în anumite zone ale țării.