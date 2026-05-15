Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România susține că problema apare în proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026.

Potrivit APCE, formularea inclusă în Anexa 2b, punctul j), ar limita accesul la programul pentru baterii doar pentru persoanele care și-au instalat sistemele fotovoltaice prin programele derulate anterior de AFM.

Textul invocat de asociație este:

Reprezentanții organizației spun că formularea ar exclude automat prosumatorii care și-au instalat panourile din fonduri proprii, chiar dacă aceștia au aceeași calitate juridică și tehnică precum cei finanțați de stat.

APCE afirmă că, în practică, statul ar împărți prosumatorii în două categorii:

aproximativ 130.000 de prosumatori care au beneficiat de finanțare prin Casa Verde;

aproximativ 180.000 de prosumatori care și-au finanțat singuri investițiile.

Organizația califică această posibilă diferențiere drept „o segregare administrativă inacceptabilă”.

APCE susține că autoritățile ignoră faptul că foarte mulți români au investit masiv în independența energetică fără sprijin din partea statului.

Potrivit organizației, în ultimii cinci ani, prosumatorii persoane fizice au investit peste 2,2 miliarde de euro din resurse proprii pentru instalarea sistemelor fotovoltaice.

Asociația subliniază că certificatul de racordare în calitate de prosumator nu face nicio diferență între:

prosumatorii finanțați de stat;

cei care au făcut credite bancare;

cei care au plătit integral din economii personale.

„Din punct de vedere legal și tehnic, toți sunt prosumatori egali”, precizează APCE în comunicat.

Reprezentanții asociației avertizează că excluderea unei părți dintre prosumatori ar putea genera consecințe juridice importante pentru AFM și Ministerul Mediului.

Organizația transmite că va contesta programul prin toate mijloacele legale dacă acesta va fi adoptat în forma actuală.

Printre măsurile anunțate se numără:

plângere prealabilă împotriva ghidului și programului AFM;

acțiune în contencios administrativ pentru suspendarea programului și a bugetului;

sesizare către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării;

sesizare către Avocatul Poporului;

plângere către Comisia Europeană;

sesizare către Rețeaua Europeană a Organismelor de Egalitate – EQUINET.

APCE avertizează că autoritățile nu pot decide discreționar cine beneficiază de finanțări publice și cine este exclus.

„Banii AFM nu sunt proprietatea discreționară a unor funcționari”, se arată în comunicat.

Asociația amintește că fondurile gestionate de AFM provin inclusiv din contribuții și mecanisme europene suportate indirect de companii și cetățeni.

Reprezentanții organizației spun că nu au împărțit niciodată prosumatorii în funcție de sursa finanțării sistemelor fotovoltaice și avertizează că vor reacționa ferm dacă această diferențiere va fi introdusă oficial.

„Nu vom accepta prosumatori de rangul I și rangul II”, transmite APCE.

Asociația mai susține că statul nu poate crea artificial două categorii de cetățeni:

unii privilegiați și finanțați repetitiv;

alții excluși pentru simplul fapt că și-au asumat singuri investițiile în energie verde.

Potrivit APCE, orice tentativă de instituționalizare a unor „prosumatori dublu privilegiați” ar încălca principiile egalității de tratament, proporționalității și nediscriminării.

Organizația a transmis deja, pe 14 mai, o adresă oficială către Ministerul Mediului și AFM prin care avertizează asupra consecințelor juridice ale programului propus pentru anul 2026.