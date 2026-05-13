PENNY România a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 10,6 miliarde de lei, o creștere de 12,01% față de anul anterior. Compania a deschis 40 de magazine noi, ajungând la 456 de unități la nivel național, și a finalizat cel de-al cincilea centru logistic, din Mihăilești, județul Giurgiu.

2025 a fost totodată un an aniversar: PENNY a marcat 20 de ani de prezență pe piața românească.

Planurile PENNY de expansiune vizează investiții de 3 miliarde de euro până în 2035, cu scopul de a extinde rețeaua la 1.000 de magazine și de a dezvolta competențele logistice.

Pentru 2026, compania planifică noi deschideri de magazine pentru a ajunge și mai aproape de consumatorii români.

„2025 a fost un an de referință pentru PENNY România, marcat de depășirea pragului de 2 miliarde de euro cifră de afaceri și de cele 40 de magazine noi deschise, care ne-au adus și mai aproape de clienții noștri. Am finalizat al cincilea centru logistic și am continuat să susținem producătorii români și să investim în echipa noastră. În plus, am marcat 20 de ani de prezență în România – un moment care reflectă parcursul nostru și angajamentul față de clienții noștri. Continuăm cu planul pentru următorii ani: 1.000 de magazine și 3 miliarde de euro investiții până în 2035”, a declarat Daniel Gross, CEO PENNY România.

În 2025, PENNY România a înregistrat o cifră de afaceri de 10,6 miliarde de lei, marcând un avans de 12,01% comparativ cu anul anterior.

Până la sfârșitul anului, PENNY a ajuns să opereze 456 de magazine și 5 centre logistice, după finalizarea celui de-al cincilea depozit, din Mihăilești, județul Giurgiu.

Noul centru logistic este primul din rețeaua PENNY care funcționează 100% fără încălzire pe gaz (vezi aici detalii).

În prezent, rețeaua PENNY numără 464 de magazine.

În 2025, PENNY a continuat să optimizeze experiența de cumpărături în toate unitățile rețelei, extindând zonele dedicate produselor proaspete și dezvoltând gama ready-to-eat și portofoliul de mărci proprii.

Magazinele noi sunt echipate cu sisteme de refrigerare prietenoase cu mediul și oferă stații de încărcare pentru vehicule electrice, reflectând preocuparea companiei față de confortul clienților și responsabilitatea față de mediu.

La PENNY, sortimentul este construit în jurul unui principiu simplu: produse de calitate, proaspete și la prețuri competitive. Compania continuă să dezvolte portofoliul de mărci proprii, disponibile exclusiv în magazinele PENNY, oferind clienților produse de calitate la prețuri avantajoase.

PENNY și-a continuat angajamentul față de producătorii locali prin inițiativa 3RO, care promovează produse cu ingredientul principal din România, procesate și ambalate în țară. În 2025, compania a consolidat parteneriatele cu furnizorii autohtoni și a extins gama 3RO, inclusiv prin comercializarea de carne proaspătă 100% românească.

În prezent, 88% dintre furnizorii PENNY sunt companii românești, înregistrate în România. De asemenea, 68% din cifra de afaceri a companiei provine din produse fabricate în România, iar sortimentul 3RO reprezintă 55% din cifra de afaceri totală a PENNY România.

În 2025, echipa PENNY numără 8.000 de oameni. Pentru al patrulea an consecutiv, compania a primit certificarea Angajator de Top în România, acordată de Institutul Top Employers.

În 2026, PENNY a obținut și certificarea Angajator de Top în Europa, o recunoaștere a standardelor ridicate în practicile de resurse umane la nivel european. 91 de colegi au sărbătorit 20 de ani de experiență în echipa PENNY.

Anul 2025 a marcat progrese în digitalizarea serviciilor PENNY România. Serviciile de livrare la domiciliu au fost extinse prin noul parteneriat cu Bolt Food, alături de Glovo, Wolt și Bringo. În 2025, PENNY a procesat peste 980.000 de comenzi de livrare la domiciliu, din 205 magazine, în 75 de localități.

Serviciul Click & Collect permite clienților să comande online și să ridice produsele din magazin la ora aleasă. Programul de loialitate PENNY Card reunea la finalul anului 4,2 milioane de clienți posesori de card digital și fizic, integrând mecanici de loializare, oferte personalizate și beneficii pentru clienți.

De asemenea, PENNY a continuat parteneriatul cu aplicația Bonapp by Munch, prin care salvează de la risipă produse aflate aproape de termenul de valabilitate.

Anul 2025 a adus campania Forme de Dragoste, Caravana De la Om la Om și podcastul omonim – toate proiecte dedicate aniversării de 20 de ani de PENNY în România.

Caravana a vizitat 16 magazine deschise acum 20 de ani, implicând peste 260 de colegi și parcurgând peste 7.000 km.

PENNY a susținut documentarul Generația de Suflet despre Echipa Națională de fotbal, Liga Punctelor PENNY în ediția a treia – cu peste 730.000 de euro în echipamente sportive distribuite – precum și filmul Cravata Galbenă, dedicat dirijorului Sergiu Celibidache, și inaugurarea Teatrului Grivița 53, primul teatru construit de la zero printr-o inițiativă privată în România.

PENNY este cel mai mare donator de alimente din Rețeaua Băncilor Regionale pentru Alimente din România. În 2025, compania a donat 5.401 de tone de alimente din magazine și centre logistice, contribuind la sprijinirea a sute de mii de persoane aflate în dificultate.

PENNY este primul lanț de magazine care certifică BREEAM toate magazinele noi deschise. În 2025, compania a menținut implementarea standardului ISO 50001 pentru managementul energiei. Noul centru logistic din Mihăilești funcționează cu panouri fotovoltaice, sisteme LED cu senzori adaptivi și recuperare a căldurii de la instalația de frig industrial.

La ediția de Paște 2025 a Colectei Naționale de Alimente au fost colectate 186 de tone de alimente, cu sprijinul a 3.547 de voluntari, alimentele ajungând la 41.410 de beneficiari prin 228 de organizații participante.

La ediția de Crăciun 2025 au fost colectate 247 de tone de alimente, cu sprijinul a 4.405 de voluntari, alimentele ajungând la 40.826 de beneficiari prin 254 de organizații participante.

De asemenea, parteneriatele cu organizații precum World Vision România, Asociația pentru Valori în Educație și Hope and Homes for Children România reflectă angajamentul companiei față de dezvoltarea comunitară.

Raportul anual pentru 2025 poate fi accesat aici.