PENNY România a inaugurat oficial noul său depozit logistic din Mihăilești, județul Giurgiu, o investiție de 35 de milioane de euro menită să susțină extinderea rețelei de magazine din sudul țării.

Cu o suprafață de 22.000 de metri pătrați și aproximativ 200 de angajați, centrul este primul din portofoliul companiei care funcționează complet fără încălzire pe gaz, bazându-se exclusiv pe recuperarea căldurii reziduale și pompe de căldură.

Noua unitate logistică va deservi 50 de magazine până la finalul anului 2025, iar acest număr se va dubla, ajungând la 100 de magazine, până în anul 2027.

„Noul centru logistic de la Mihăilești reprezintă un pas strategic în dezvoltarea PENNY România. Extinderea și modernizarea infrastructurii noastre logistice sunt esențiale pentru a susține creșterea rețelei și pentru a răspunde mai eficient nevoilor clienților. Prin acest proiect, confirmăm angajamentul nostru față de eficiență operațională și dezvoltare responsabilă”, a transmis CEO-ul PENNY România, Daniel Gross.

„Depozitul de la Mihăilești este pentru noi depozitul numărul 5. Am început această inițiativă undeva în 2023 și este depozitul pe care l-am construit cel mai rapid. Am început în 2023 și în trimestrul patru 2025 am reușit să-l deschidem. A fost undeva la un an și ceva de zile de autorizații și mai puțin de un an, zece luni, pentru construcție. A mers totul foarte bine. Ca și idee, în medie, un magazin Penny, de la început până îl deschidem durează cam 1.000 de zile, deci aici și partea de construcție și partea de documentație a fost semnificativ mai rapidă. Depozitul cu numărul 5, o investiție de 35 milioane de euro, face parte din programul pe care l-am anunțat – până în 2035 să avem 1.000 de magazine, astăzi avem în jur de 430, pentru că săptămâna asta mai deschidem încă magazine. 1.000 de magazine, cu logistica aferentă, reprezentând 3 miliarde de euro investiții în următorii 10 ani. Anul acesta îl vor termina cu aproximativ 456 de magazine în rețea, probabil ne vom apropia de 500 de magazine anul viitor. Asta arată angajamentul nostru pentru România”, a explicat Daniel Gross în cadrul evenimentului de inaugurare ce a avut loc marți, 4 noiembrie.

Depozitul este dotat cu zone dedicate pentru recepție, depozitare și expediere, acoperind întregul lanț de produse, de la marfă congelată și carne proaspătă, până la legume și fructe, toate păstrate în condiții optime de temperatură controlată.

Printre tehnologiile integrate se numără un sistem de iluminare LED cu senzori de prezență și intensitate adaptivă, panouri fotovoltaice cu o putere instalată de 800 kWp, stații de încărcare pentru vehicule electrice (cu o putere totală de 88 kW) și un sistem avansat de management al clădirii (BMS) pentru monitorizarea consumului energetic.

După cum menționam, sistemul de încălzire al centrului logistic funcționează fără gaz, bazându-se pe recuperarea căldurii de la instalația de frig industrial și fiind completat de pompe de căldură.

Proiectul de la Mihăilești a fost realizat împreună cu partenerii Oopy Arhitectura SRL (proiectant general), Eckert & Partner Beratende Ingenieure mbB (proiectant frig industrial), CON A Operations SRL (antreprenor general) și Horeco Impex SRL (antreprenor frig industrial).

Noul centru logistic completează rețeaua existentă de depozite PENNY din Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău și Filiași, consolidând infrastructura de distribuție a companiei la nivel național.

„Această investiție este rezultatul unei colaborări solide între echipele noastre și partenerii implicați în proiect. Am urmărit să construim un depozit care să îndeplinească standarde ridicate de eficiență, siguranță și sustenabilitate, folosind soluții tehnice de ultimă generație. Faptul că este primul centru logistic PENNY fără încălzire pe gaz demonstrează preocuparea constantă pentru inovație și pentru reducerea impactului asupra mediului”, a transmis și Dan Crișan, Chief Operating Officer PENNY România.

Acesta a subliniat că investiția de la Mihăilești reprezintă un model la nivelul companiei atunci când vine vorba despre sustenabilitate și folosirea resurselor.