Datele analizate de SmartReports arată amploarea schimbărilor prin care a trecut OMV Petrom în perioada 2020-2025. Dacă la finalul anului 2020 compania avea 10.949 de angajați și o cifră de afaceri de 14,80 miliarde de lei, în 2025 mai operează cu doar 6.701 salariați, în timp ce veniturile au ajuns la 30,83 miliarde de lei.

Practic, compania funcționează acum cu 4.248 de angajați mai puțini, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 39% a personalului. În paralel însă, cifra de afaceri aproape s-a dublat.

Analiza evidențiază faptul că OMV Petrom a reușit să producă semnificativ mai mult cu o structură de personal mult mai redusă, semn că transformarea nu a fost doar una financiară, ci și operațională.

Una dintre cele mai importante concluzii ale analizei este legată de productivitatea companiei. În 2020, cifra de afaceri generată de fiecare angajat era de 1,35 milioane de lei. În 2025, indicatorul a ajuns la 4,60 milioane de lei pe angajat.

Creșterea este uriașă și indică faptul că OMV Petrom produce astăzi mult mai mult cu resurse umane considerabil mai reduse.

„La 4,60 milioane lei cifră de afaceri pe angajat în 2025, compania rămâne de peste trei ori mai eficientă decât în anul de bază, în pofida normalizării prețurilor la petrol și gaze.”

Potrivit analizei SmartReports, această productivitate ridicată nu mai poate fi explicată doar prin explozia temporară a prețurilor din energie, ci sugerează existența unei schimbări structurale în interiorul companiei.

Anul 2022 a reprezentat punctul maxim pentru indicatorii OMV Petrom, pe fondul șocurilor produse pe piața energiei după invazia Rusiei în Ucraina.

Atunci, cifra de afaceri a companiei a ajuns la 55,9 miliarde de lei, iar productivitatea per angajat a urcat la 7,58 milioane de lei, de 5,6 ori mai mare decât în 2020.

Totuși, autorii analizei avertizează că acel nivel nu reprezenta un nou standard sustenabil pentru companie.

„Acel nivel a fost o anomalie a ciclului energetic, nu un punct de echilibru. Cifrele din 2024 și 2025 arată cum s-a comprimat acel vârf pe măsură ce prețurile la petrol și gaze s-au normalizat.”

Pe măsură ce piața energetică a început să se stabilizeze, veniturile și marjele companiei au revenit la valori mai moderate. Cu toate acestea, eficiența per angajat a rămas la niveluri foarte ridicate comparativ cu perioada de dinaintea crizei.

Un aspect considerat esențial în analiză este faptul că restructurările nu s-au oprit odată cu reducerea prețurilor la energie.

În 2025, OMV Petrom a redus încă 506 posturi, deși veniturile companiei au stagnat.

„Asta e linia de bază nouă, nu vârful conjunctural. Și ea s-a obținut printr-o singură mișcare repetată în fiecare an: mai puțini angajați.”

Concluzia autorilor este că reducerea personalului pare să fi devenit o strategie pe termen lung și nu doar o măsură temporară luată în contextul crizei energetice.

Aceeași tendință apare și în ceea ce privește profitul net raportat la numărul de angajați.

În 2020, fiecare angajat genera un profit net de 126.184 de lei. Vârful a fost atins în 2024, când indicatorul a urcat la 575.060 de lei per angajat. În 2025, profitul per salariat a coborât la 457.776 de lei, însă rămâne de 3,6 ori mai mare decât nivelul din 2020.

Datele sugerează că OMV Petrom a reușit să își păstreze un nivel foarte ridicat de profitabilitate chiar și într-un context de piață mai puțin favorabil decât în perioada de vârf a crizei energetice.

Analiza SmartReports mai arată că anul 2025 a adus și primele semne clare de presiune asupra marjelor companiei.

Costurile totale estimate au crescut cu 8,7%, în timp ce cifra de afaceri a avansat cu doar 3,8%. În aceste condiții, marja netă s-a redus de la 14% la 10%, apropiindu-se din nou de nivelurile înregistrate înainte de explozia prețurilor la energie.

Chiar și așa, compania continuă să opereze la un nivel de eficiență net superior celui din urmă cu cinci ani.

Autorii analizei consideră că adevărata provocare pentru OMV Petrom începe acum, după încheierea perioadei de prețuri excepțional de ridicate din energie.

„Vârful 2022 trece, dar baza de plecare rămâne radical superioară celei din 2020. Iar întrebarea deschisă pe 2026 este dacă noul nivel de productivitate poate fi menținut și fără sprijinul prețurilor la energie.”

Datele utilizate în analiză provin din situațiile financiare oficiale ale OMV Petrom SA pentru perioada 2018-2025 și au fost procesate în Atlasul interactiv al business-ului românesc realizat de SmartReports / B2I.app.