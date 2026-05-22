Amazon Development Center (Romania) SRL este una dintre cele mai mari companii din sectorul local de dezvoltare software și servicii IT. Potrivit platformei de analiză financiară RisCo, compania a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 713 milioane lei și un profit net de 4 milioane lei, după trei ani consecutivi de pierderi.

Evoluția cifrei de afaceri a rămas pozitivă în ultimii ani, chiar dacă ritmul de creștere s-a temperat în 2025.

În 2023, compania a raportat afaceri de 702 milioane lei, urmate de 802 milioane lei în 2024, cel mai ridicat nivel de până acum. În 2025, cifra de afaceri a scăzut la 713 milioane lei, cu 11% sub nivelul anului anterior.

Profitul companiei a intrat pe pierdere în 2022, când Amazon a raportat un minus de 8,2 milioane lei. În 2023, pierderea s-a adâncit până la 53 milioane lei, iar în 2024 compania a înregistrat o pierdere de 30 milioane lei.

În 2025, compania a revenit pe profit și a încheiat anul cu un profit de 4 milioane lei.

Numărul angajaților a continuat să scadă în ultimii ani. Compania a avut 3.770 de salariați în 2023, 3.424 în 2024 și 3.166 în 2025. La ultima raportare, Amazon România a înregistrat vânzări de 225.000 lei per angajat și un profit de 1.300 lei per angajat.

Amazon a anunțat în 2025 concedieri la nivel global, iar datele locale arată că reducerea personalului a început încă din anii anteriori.

Acționariatul companiei este format din AMAZON COM SALES INC, care deține 100% din companie și are originea în SUA.

Compania activează în domeniul dezvoltării software la comandă și face parte din grupul Amazon. Activitatea locală este concentrată pe dezvoltarea de aplicații software, infrastructură tehnologică și servicii IT pentru operațiunile globale ale grupului.

Amazon Development Center România a rămas la un nivel ridicat al activității și în 2025, cu afaceri de peste 700 milioane lei.

În același timp, compania a revenit pe profit după doi ani de pierderi, însă numărul de angajați a continuat să scadă față de anii anteriori.