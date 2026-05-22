Subiectul focurilor organizate din comuna Sintești, care distrug calitatea aerului din Capitală și din localitățile limitrofe, a fost analizat în cea mai recentă ediție a podcastului moderat de Robert Turcescu, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Dialogul la care au participat publicistul Octavian Hoandră și jurnalistul Bogdan Comaroni a scos la iveală neputința sau complicitatea autorităților în fața unui fenomen de proporții.

Realizatorul emisiunii, Robert Turcescu, s-a arătat extrem de revoltat de pasivitatea instituțiilor care ar trebui să protejeze mediul și sănătatea populației. Acesta a taxat dur lipsa de reacție a oficialilor, menționând că acțiunile de control par adesea orientate către probleme minore, în timp ce adevăratele bombe ecologice de la marginea Capitalei sunt ignorate cu desăvârșire.

„O știți pe madama aia, Buzoianu de la Mediu? Aia care se duce prin pădurea Băneasa și zice au rămas surcele aici, nu este în regulă, nu știu ce. Și care se dă de ceasul morții că ea este mare apărătoarea mediului din România. Bă, nenorociților! De o grămadă de ani, la Sintești, pentru cei care nu știu, așa că, ce mă cu asta cu focurile de la Sintești? Acolo se ard cabluri. Se ard cabluri pentru a se scăpa de învelișul ăla de pe cabluri, din cauciuc, din tot soiul de substanțe, din nu știu ce, ca să rămână doar sârma. Sârma, care după aceea, evident că este vândutedată”, a explicat realizatorul emisiunii.

Dincolo de impactul devastator asupra mediului, în spatele focurilor de la Sintești se ascunde o industrie extrem de profitabilă. Robert Turcescu a explicat mecanismul prin care deșeurile electrice și cablurile dezafectate sunt transformate în bani gheață, totul sub privirile neputincioase sau îngăduitoare ale forțelor de ordine.

„La tonele de cabluri care se ard la un foc de genul ăsta, care se face la Sintești, se spune că profitul este în jur de vreo 100.000 de euro pe fiecare foc ars, cel puțin o dată pe săptămână la Sintești. Locul în care polițiștii stau și se uită în zare. Au dat foc, nu-i niciun fel de problemă. E un fenomen care durează de ani de zile, foarte mulți ani de zile.

Ce cabluri sunt alea? Cablurile adunate de pe stradă, care au fost dezafectate de pe stâlpii de iluminat. Că s-a făcut Net City și toate cablurile care atârnă, nu știu ce, cabluri de la mașini care sunt dezmembrate și se arde tot ceea ce înseamnă metal, care este acoperit cu ceva, cauciuc, plastic și așa mai departe, pentru a se putea scoate metalul și a rămâne doar metalul pentru a fi vândut la fier vechi. Sunt aia care strigă: fiare vechi. Așa. Își știți foarte bine!”, a mai spus Turcescu.

Efectele acestor activități ilegale nu se opresc la granițele comunei din Ilfov. Poluarea generată de topirea plasticului și a cauciucului este purtată de curenții de aer direct deasupra zonelor rezidențiale și a Bucureștiului, punând în pericol sănătatea a milioane de cetățeni. Lipsa de măsuri concrete din partea instituțiilor statului transformă această situație într-un atentat zilnic la adresa plămânilor populației.

„Nimeni nu face nimic. Tot fumul ăla, care nu că e toxic, e otravă curată otravă, o otravă a otrăvurilor. Ajunge in plămânii tuturor celor care au ghinionul să se afle la momentul respectiv în raza de acțiune, dacă vreți, a vântului care aduce, sau a curenților care aduc acest fum în București sau în comunele din apropierea Bucureștiului sau localitățile din apropierea Bucureștilor”, a mai precizat Robert Turcescu în cadrul podcastului de pe evz.ro.