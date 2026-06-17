EXCLUSIV Veștea intră în conflict deschis cu conducerea PNL. Turcescu spune că partidul traversează „ceva rău de tot”

Criza din PNL a fost analizată în cadrul unui podcast difuzat pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA, la care au participat Robert Turcescu și Liviu Mihaiu. Discuția a avut loc pe 17 iunie 2026, în contextul informațiilor privind încercarea lui Adrian Veștea de a obține susținerea necesară pentru învestirea Guvernului și al tensiunilor tot mai mari din interiorul Partidului Național Liberal. Cei doi au comentat atât negocierile politice din Parlament, cât și informațiile privind o posibilă confruntare între Veștea și Ilie Bolojan pentru conducerea partidului. În cadrul dialogului au fost abordate și scenariile privind susținerea parlamentară necesară pentru formarea unei majorități.

Criza din PNL și incertitudinea privind formarea unei majorități parlamentare au fost abordate într-o notă ironică de Robert Turcescu, care a susținut că o parte a societății răspunde prin umor la situația politică actuală.

La începutul emisiunii, moderatorul a lansat în glumă un apel către public pentru a face propuneri de premier, afirmând că situația politică a devenit atât de tensionată încât preferă să o privească într-o cheie satirică.

„Nu vă supărați cum era aia, suntem doi copii acasă, orfani, nu știu ce, eu cu Mihaiu aici în studio, înțelegeți, suntem și noi, n-avem una alta. Vă rugăm frumos întrucât așa am ajuns, (…) suntem în pragul, cum să spun, al crizelor de nervi. M-am săturat de Tomac, de Veștea, de Nicușor, deci să facem un pic de mișto de ei”, a declarat Robert Turcescu.

În continuarea discuției, acesta a relatat că în mediul online circulă numeroase glume legate de desemnarea unui premier și de negocierile politice din ultimele zile.

„Nu știu cine ești, dar o să te găsesc și o să te pun premier”, a spus Robert Turcescu, făcând referire la o imagine inspirată din filmul „Taken”, care circulă pe rețelele sociale.

Moderatorul a apreciat că reacțiile de acest tip reprezintă un mecanism prin care oamenii încearcă să gestioneze situațiile politice pe care le consideră absurde.

„Deci vă dați seama, țara asta, băi Livione, țara asta a ajuns, oamenii, cum să spun, asta este o formulă, ăștia sunt niște anticorpi pe care îi dezvoltă societatea, știi? Deci în momentul în care lucrurile o iau atât de raza sau devin atât de tâmpite de cretine, singura variantă acestui popor dar răspunde ca să rămână mână întreg la cap poporul. E mișto chestia asta, știi?”, a afirmat Robert Turcescu.

În cadrul podcastului, discuția s-a mutat asupra informațiilor potrivit cărora Adrian Veștea ar încerca să obțină sprijin parlamentar suplimentar pentru a-și asigura învestirea.

Robert Turcescu a afirmat că a apărut informația potrivit căreia reprezentanții AUR ar fi transmis o serie de condiții economice care ar putea fi analizate în eventualitatea unor negocieri.

„Dar astăzi am înțeles că au pus niște condiții. Au zis, bă, dacă veniți, de exemplu, și respectați ce vrem noi și anume, nu știu, cred că era tehnica. TVA 19% la toate produsele și așa, impozit pe dividende de 8%. Cine respectă chestiile astea, poate că ne mai gândim”, a declarat Robert Turcescu.

Liviu Mihaiu a remarcat, la rândul său, că Veștea și-ar asuma riscuri politice importante în interiorul propriului partid prin continuarea acestui demers.

„Îți dai seama în ce hal e PNL-ul totuși, dacă un prim vicepreședinte… Dacă are atâtă aderență la propriul partid care l-a făcut președinte al Consiliului Județean Brașov astfel încât nu ține cont de nimic, știind totuși că dacă ești om politic ar trebui să știi că nu treci cu voturile astea”, a afirmat Liviu Mihaiu.

Acesta a adăugat că, în opinia sa, șansele lui Adrian Veștea de a obține voturile necesare în Parlament sunt reduse.

„El își și riscă și cariera în PNL, riscă de a fi dat afară din Partidul Național Liberal și cu toate astea el merge înainte, deși șansele lui de a trece ca premier sunt foarte mici”, a spus Liviu Mihaiu.

Un alt subiect abordat în emisiune a fost articolul publicat de Dan Andronic, care citează surse din interiorul PNL și susține că Adrian Veștea ar pregăti o candidatură împotriva lui Ilie Bolojan pentru funcția de președinte al partidului.

Robert Turcescu a prezentat principalele informații din materialul jurnalistic și a subliniat că autorul are surse credibile în formațiunea liberală.

„În război total în PNL, Adrian Veștea îl va contracandida pe Ilie Bolojan la șefia partidului. Mișcări fulgeri în ambele tabere”, a citat Robert Turcescu din articolul publicat de Dan Andronic.

Potrivit informațiilor prezentate în emisiune, tabăra lui Adrian Veștea ar considera că funcția de premier trebuie dublată de controlul politic asupra partidului.

„Argumentul taberei Veștea este unul pragmatic. Nu e ok să ai un lider la Palatul Victoria și unul la Modrogan, după cum s-a dovedit clar în trecut. Premierul trebuie să aibă și puterea politică pentru a asigura stabilitatea României”, a citat Robert Turcescu din informațiile atribuite unor surse politice.

În același timp, potrivit articolului discutat în cadrul podcastului, Ilie Bolojan ar fi convocat o ședință de urgență a Biroului Politic Național pentru a analiza situația creată în partid.

„Rămâne de văzut dacă la ora 16:00, în ședința online a BPN, Bolojan va reuși să strângă majoritatea necesară pentru a izola tabăra pro-PSD sau dacă Veștea, folosind iminența preluării puterii de la Palatul Victoria, va bloca execuția politică pregătită de actuala conducere”, a citat Robert Turcescu din articolul publicat de Dan Andronic.

Discuția din podcast a evidențiat astfel tensiunile care continuă să se acumuleze în interiorul liberalilor, pe fondul negocierilor pentru formarea Guvernului și al disputelor privind viitoarea conducere a partidului.