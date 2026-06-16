Victor Ponta, declarații tranșante după negocierile pentru guvern: „Să fim realiști…”

La Parlament, Adrian Veștea, însoțit de Marian Neacșu, a purtat discuții cu grupul PACE, condus de Victor Ponta. Întâlnirea a vizat negocieri politice legate de susținerea viitorului Executiv. Discuțiile au avut loc cu participarea unui număr restrâns de parlamentari. La final, Victor Ponta a făcut o serie de declarații despre configurația parlamentară și șansele de învestire.

Victor Ponta a vorbit despre aritmetica voturilor necesare pentru învestirea guvernului. „A fost premierul desemnat la grup, 12 deputati si 3 senatori, 15 oameni, dar sa fim realisti, daca nu voteaza UDMR, cu cele 15 voturi nu trece sau cade Guvernul Veştea, premierul are problema sa isi gaseasca majoritate. A fost vot sa nu intre si sa nu voteze, nu poti lua 31 voturi din alta parte”.

El a subliniat că sprijinul parlamentar rămâne decisiv pentru validarea Executivului. Discuțiile s-au concentrat pe posibilitatea construirii unei majorități funcționale. Fostul premier a comentat și varianta refacerii unei coaliții guvernamentale.

„Cred ca ceva mai rău nu există, după ce un an s-au certat, bătut, se înjurau, au dat jos guvernul, să o ții tot cu fosta coaliție, USR-PNL – PSD, mi se pare bătaie de joc, cine susține ne ia de proști. E treaba premierului să discute cu ei, dar, înca o dată, cu refacerea coaliția care de un an își dă în cap si inflația a urcat la 11% și mergem spre faliment, mi se pare o jignire la adresa României, să vii cu această minciună și prostie știind că nu a funcționat”, a explicat Victor Ponta.

El a pus sub semnul întrebării eficiența formulelor politice deja testate. Referirile sale au vizat tensiunile dintre principalele formațiuni parlamentare. Contextul a fost legat de negocierile pentru formarea unei majorități stabile.

Victor Ponta a comentat desemnarea lui Nicușor Dan, afirmând că nu poate fi asociat cu o relație de prietenie și amintind că a candidat împotriva lui la alegeri. El a susținut că președintele are dreptul constituțional de a face o alegere în lipsa unor propuneri clare din partea partidelor.

Ponta a mai precizat că a fost el însuși propus, însă nu de toate formațiunile politice, menționând că PNL nu a înaintat o nominalizare. Totodată, a făcut referire la experiența sa ca fost premier și la numărul actual al guvernelor succesive, subliniind instabilitatea politică din ultimii ani.

„Nu mă puteţi bănui de o prietenie cu Nicuşor Dan, şi Basescu a vrut sa faca asta, ca vrea sa il puna pe Dragnea, nu pe mine. Problema e ca presedintelee a fost votat, eu am candidat impotriva domniei sale. E constitutional sa aleaga pe cine doreste din moment ce partidele nu au propus. M-au propus pe mine, dar PNL nu a propus, e a doua propunere, va rog sa va amintiti ca am fost premier acum 11 ani si Veştea e al 12-lea premier, suntem o tara de nebuni trebuia sa dam faliment de mult”.

Declarațiile au vizat modul de formare a propunerilor pentru funcția de premier. Discuția a atins și interpretarea constituțională a procedurilor politice.

UDMR a decis să nu intre la guvernare în actuala formulă propusă. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a explicat poziția formațiunii. El a făcut referire la calculele parlamentare și la dificultatea obținerii unei majorități. Decizia a fost discutată în interiorul formațiunii, urmând validarea finală a grupurilor parlamentare.

Adrian Veștea a reacționat după anunțul UDMR privind refuzul de a participa la guvernare. El a precizat că se află într-o etapă de analiză a scenariilor politice. Discuțiile cu formațiunile parlamentare continuă pentru identificarea unei soluții de majoritate.