Crin Antonescu atacă puternic actuala conducere a PNL și „cultul” din jurul lui Ilie Bolojan: Există multă ambiție și puțină minte

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a lansat critici la adresa actualei conduceri a Partidului Național Liberal, acuzând-o de modul în care gestionează actuala criză politică. Acesta susține că în interiorul formațiunii s-a format un „cult” al lui Ilie Bolojan.

Crin Antonescu afirmă că noua conducere a PNL este influențată de reacțiile din mediul online și își construiește percepția asupra susținerii electorale pe baza opiniilor și comentariilor de pe internet.

Potrivit fostului lider liberal, în partid există multă ambiție și prea puțină rațiune, iar conducerea citește site-uri, urmărește opiniile și comentariile din mediul online, ceea ce îi întărește convingerea că situația politică evoluează în favoarea PNL.

„În PNL, cel puțin. Unde există multă ambiție și puțină minte, de multă vreme încoace. Se citesc site-uri, se văd păreri, se citesc comentarii în online și treaba merge din ce în ce mai bine. Cultul lui Bolojan înflorește de la o zi la alta”, a spus fostul lider liberal, joi, într-o emisiune găzduită de Gândul.

Antonescu a mai susținut că actualii lideri ai partidului, pe care îi descrie drept oameni noi atât la nivelul conducerii, cât și al comunicării, sunt tot mai convinși că PNL ar putea obține un scor electoral superior celui al AUR și chiar o majoritate absolută în condițiile actuale.

„Cei din PNL, mai ales că sunt niște oameni noi, după cum vedeți, și la nivelul conducerii și la nivelul comunicării, nu au mai fost în situația asta și sunt din ce în ce mai convinși. Aproape că vor lua mai mult decât AUR, că vor avea majoritate absolută. Că 80% din țara asta e fascinată de domnul Bolojan și de noul pol, așa zis, reformist”, a mai spus fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a avertizat și asupra posibilității prelungirii actualei crize politice, dacă formațiunile implicate nu vor renunța la pozițiile pe care le consideră de neclintit.

În acest context, Crin Antonescu a afirmat că actuala situație s-ar putea prelungi încă doi ani, cu președintele care ar continua să susțină că nu dispune de o majoritate parlamentară și că responsabilitatea aparține partidelor, în timp ce Ilie Bolojan ar continua să acuze PSD pentru dificultățile de guvernare.

„Sigur, se poate sta încă doi ani cu domnul Bolojan așa, văicarindu-se președintele că n-are o majoritate și că de vină sunt partidele, văicarindu-se Bolojan că nu se poate trăi de răul PSD-ului. Eu cred că țara suportă, că ea a suportat și tătarii, și turcii, și multe. Mult mai aspru e Bolojan cu poporul decât au fost turcii. Turcii luau mult mai puțin”, a conchis acesta.

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