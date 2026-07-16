Anglia interzice băuturile energizante pentru copiii sub 16 ani. Ce produse vor fi mai exact vizate de noua lege

Copiii cu vârsta sub 16 ani nu vor mai putea cumpăra băuturi energizante cu un conținut ridicat de cofeină în Anglia. Măsura va intra în vigoare din aprilie și urmărește reducerea efectelor negative pe care aceste produse le pot avea asupra sănătății și dezvoltării tinerilor.

Guvernul britanic a anunțat că, începând din aprilie, va interzice vânzarea către copiii sub 16 ani a băuturilor care conțin peste 150 de miligrame de cofeină pe litru.

Interdicția se va aplica în magazine, restaurante, cafenele, automate de vânzare și în comerțul online.

Printre produsele care depășesc acest prag se numără băuturi precum Red Bull, Monster, Relentless și Prime. În schimb, băuturile răcoritoare cu un conținut mai redus de cofeină, cum sunt Diet Coke, dar și ceaiul și cafeaua, nu sunt vizate de noile reguli, transmite BBC.

Autoritățile spun că măsura urmărește reducerea obezității în rândul copiilor și limitarea problemelor asociate consumului excesiv de cofeină.

Printre efectele menționate se numără tulburările de somn, creșterea nivelului de anxietate, dificultățile de concentrare și rezultatele mai slabe la școală.

Ministrul pentru Sănătate Publică, Sharon Hodgson, a declarat că interdicția demonstrează angajamentul guvernului de a contribui la formarea celei mai sănătoase generații de copii.

Noile reguli trebuie aprobate de Parlament, iar aplicarea lor va fi supravegheată de autoritățile locale.

Comercianții care vor încălca legea riscă amenzi de până la 2.500 de lire sterline.

Potrivit autorităților britanice, aproximativ 100.000 de copii consumă zilnic băuturi energizante în Anglia.

Experții atrag atenția că unele băuturi energizante conțin mai multă cofeină decât două cești de cafea sau patru doze de băuturi carbogazoase cu cofeină.

Consumul excesiv poate provoca dureri de cap, probleme de somn, ritm cardiac accelerat, tulburări de ritm și chiar convulsii. Deși rare, au existat și cazuri de decese asociate consumului excesiv de cofeină.

În plus, variantele cu zahăr pot contribui la apariția obezității și la deteriorarea sănătății dentare.

Specialiștii explică faptul că adolescenții și copiii sunt mai sensibili la cofeină deoarece au o greutate corporală mai mică, iar creierul lor este încă în dezvoltare.

Interdicția vine după o consultare publică la care au fost transmise aproximativ 1.100 de răspunsuri, majoritatea favorabile introducerii unei limite de vârstă pentru cumpărarea băuturilor energizante.

Katharine Jenner, director executiv al Obesity Health Alliance, a salutat decizia și a declarat că limitarea accesului copiilor la aceste produse reprezintă o măsură de bun-simț.

În schimb, British Soft Drinks Association consideră că interdicția nu este necesară. Organizația a precizat că membrii săi s-au angajat încă din 2010 să nu promoveze și să nu comercializeze băuturi energizante către copiii sub 16 ani și că toate produsele cu un conținut ridicat de cofeină poartă deja avertismente privind consumul de către copii și femeile însărcinate sau care alăptează.

În prezent, și Irlanda de Nord, Scoția și Țara Galilor analizează introducerea unor măsuri similare.