Cod roșu de caniculă în cea mai mare parte a României. ANM anunță temperaturi de până la 41 de grade și nopți tropicale inclusiv în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o nouă avertizare de vreme extremă, anunțând instalarea unui val de căldură deosebit de intens care va afecta aproape întreaga țară la începutul săptămânii viitoare. În cea mai mare parte a României va fi în vigoare Cod roșu de caniculă, iar meteorologii avertizează că temperaturile vor ajunge până la 41 de grade Celsius, valori comparabile cu recordurile absolute înregistrate pentru luna iunie.

Avertizarea este valabilă în intervalul luni, 29 iunie, ora 10:00 – miercuri, 1 iulie, ora 10:00 și vizează aproximativ trei sferturi din teritoriul țării, inclusiv municipiul București.

Potrivit ANM, valul de căldură va afecta Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi extrem de ridicate și se vor situa între 35 și 41 de grade Celsius, cele mai mari valori fiind estimate în Banat și Crișana.

Meteorologii avertizează că disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), utilizat pentru evaluarea stresului termic asupra organismului, va depăși pragul critic de 80 de unități.

Pe lângă temperaturile foarte ridicate din timpul zilei, populația va trebui să suporte și nopți tropicale, în care temperaturile minime nu vor coborî, în general, sub 17–25 de grade Celsius.

Aceste condiții reduc capacitatea organismului de a se răcori în timpul nopții și cresc riscul apariției problemelor de sănătate, în special în cazul persoanelor vârstnice, copiilor și celor care suferă de boli cronice.

Municipiul București se numără printre zonele aflate sub avertizare Cod roșu.

Capitala va traversa una dintre cele mai călduroase perioade din această vară, cu temperaturi foarte ridicate, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

Specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf, între 11:00 și 18:00, consumul unei cantități suficiente de lichide și limitarea efortului fizic desfășurat în aer liber.

În paralel cu avertizarea de Cod roșu, ANM a emis și un Cod portocaliu de caniculă pentru Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei.

Și aici se vor înregistra temperaturi foarte ridicate, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Maximele vor varia între 32 de grade Celsius în Delta Dunării și 38 de grade Celsius în restul regiunii.

Nici nopțile nu vor aduce o răcorire semnificativă, temperaturile minime urmând să se situeze între 20 și 24 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că și aceste zone vor avea nopți tropicale.

Deși valul de căldură va domina vremea în cea mai mare parte a țării, meteorologii anunță că în cursul zilei de marți sunt posibile schimbări locale ale vremii.

Potrivit ANM, în după-amiaza și în seara zilei de marți gradul de instabilitate atmosferică va crește, în special în zonele de deal și de munte.

Acest lucru poate favoriza apariția averselor torențiale, descărcărilor electrice, intensificărilor de vânt și, pe alocuri, a grindinei.

În condițiile unui Cod roșu de caniculă, autoritățile recomandă populației să respecte o serie de măsuri pentru reducerea riscurilor asupra sănătății.

Persoanele sunt sfătuite să evite deplasările în intervalele cu temperaturi maxime, să consume apă în mod regulat, chiar și în lipsa senzației de sete, să poarte haine lejere, deschise la culoare, și să evite consumul excesiv de alcool sau băuturi cu un conținut ridicat de cofeină.

De asemenea, copiii, persoanele în vârstă și cei cu afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii sunt considerați cei mai vulnerabili în fața temperaturilor extreme și trebuie monitorizați cu atenție.

Meteorologii atrag atenția că acest episod de caniculă este unul dintre cele mai intense din ultimii ani pentru sfârșitul lunii iunie, iar valorile prognozate se apropie de recordurile absolute înregistrate în această perioadă a anului.