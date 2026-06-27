Regulă pentru românii cu aer condiționat. Greșeala care îți poate crește factura la energie

În perioadele cu temperaturi ridicate, aparatul de aer condiționat devine indispensabil în multe locuințe. Totuși, modul în care este utilizat poate face diferența atât în privința confortului, cât și a consumului de energie. Specialiștii atrag atenția că setarea unei temperaturi prea scăzute nu răcește mai rapid încăperea, dar poate duce la facturi mai mari la electricitate și la un disconfort accentuat atunci când trecem din interior în exterior.

Pe lângă temperatura aleasă, confortul termic este influențat și de umiditate, circulația aerului și gradul de izolare al locuinței.

Atunci când temperaturile exterioare depășesc frecvent 35 de grade Celsius, mulți aleg să răcească excesiv locuința. Medicii și specialiștii în eficiență energetică recomandă însă evitarea diferențelor foarte mari dintre temperatura de afară și cea din interior.

În general, o temperatură cuprinsă între 24 și 26 de grade Celsius este considerată optimă pentru majoritatea locuințelor în sezonul cald. Acest interval oferă un echilibru între confort și consumul de energie, fără a suprasolicita instalația de climatizare.

Dacă locuința este bine izolată și nivelul umidității este menținut în limite normale, aproximativ 25 de grade Celsius poate asigura un mediu confortabil chiar și în zilele caniculare.

În cazul sugarilor și al copiilor mici, controlul temperaturii din cameră este și mai important. Organismul acestora nu își reglează temperatura corporală la fel de eficient ca în cazul adulților, fiind mai sensibil atât la căldură, cât și la frig.

Pentru camerele copiilor este recomandată o temperatură între 22 și 25 de grade Celsius, iar pentru bebeluși, în special în timpul somnului, multe recomandări pediatrice indică o temperatură apropiată de 22-24 de grade.

De asemenea, jetul de aer rece nu ar trebui orientat direct către pătuț, zona de joacă sau locul în care copilul petrece cea mai mare parte a timpului. În plus, menținerea unei umidități corespunzătoare ajută la prevenirea uscării căilor respiratorii.

Una dintre cele mai răspândite idei este că aparatul va răci locuința mai repede dacă este setat la 18-20 de grade Celsius.

În realitate, sistemele moderne de climatizare funcționează în același ritm indiferent de temperatura selectată. Diferența este că, odată ajuns la valoarea setată, aparatul va continua să consume energie pentru a o menține, ceea ce înseamnă costuri mai mari și un consum inutil de electricitate.

În plus, o diferență foarte mare între temperatura exterioară și cea din interior poate provoca un adevărat șoc termic atunci când ieșim din casă, iar persoanele sensibile pot resimți mai ușor probleme respiratorii sau stări de oboseală.

Setarea corectă a aparatului reprezintă doar o parte din soluție. Există și alte măsuri care pot păstra locuința răcoroasă și pot reduce consumul de curent.

Ferestrele expuse direct la soare pot transforma încăperile într-un efect de seră. Utilizarea jaluzelelor, rulourilor sau draperiilor opace în orele de vârf limitează încălzirea spațiilor interioare și reduce timpul în care funcționează aerul condiționat.

La fel de importantă este aerisirea locuinței la începutul dimineții sau după apusul soarelui, când temperatura exterioară este mai scăzută. Deschiderea ferestrelor la prânz, în timpul caniculei, nu face decât să introducă aer fierbinte în interior.

Ventilatoarele pot completa eficient funcționarea aparatului de aer condiționat. Deși nu răcesc aerul, ele îmbunătățesc circulația acestuia și sporesc senzația de confort, ceea ce permite setarea climatizării cu unul sau chiar două grade mai sus.

Filtrele murdare reduc eficiența sistemului și obligă aparatul să funcționeze mai mult pentru a obține aceeași temperatură.

Curățarea periodică a filtrelor și efectuarea reviziilor recomandate de producător contribuie atât la reducerea consumului de energie, cât și la prelungirea duratei de viață a echipamentului.

În același timp, folosirea cuptorului, a plitei sau a altor electrocasnice care degajă căldură este recomandată dimineața sau seara, când temperaturile sunt mai reduse.

Multe aparate moderne sunt echipate și cu funcții precum Eco, Sleep sau programe inteligente de funcționare, care adaptează automat temperatura în funcție de momentul zilei și pot reduce semnificativ consumul de energie fără a afecta confortul din locuință.