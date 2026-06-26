INSP avertizează: ,,Canicula poate pune viața în pericol” Recomandările pe care românii trebuie să le respecte în zilele cu temperaturi extreme

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) avertizează că valurile de căldură reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri pentru sănătatea populației și publică o serie de recomandări pentru perioada cu temperaturi extreme. Specialiștii atrag atenția că expunerea prelungită la căldură poate provoca deshidratare, insolație și agravarea unor boli cronice, iar în cazurile severe poate duce chiar la deces.

Potrivit INSP, căldura extremă este definită ca o perioadă de două-trei zile în care temperaturile depășesc 32,2 grade Celsius și sunt însoțite de umiditate ridicată.

Institutul Național de Sănătate Publică avertizează că stresul termic reprezintă principala cauză a deceselor asociate fenomenelor meteorologice extreme.

„Căldura excesivă reprezintă un pericol pentru mediu și sănătate. Stresul termic este cauza principală a deceselor cauzate de vreme, acesta putând exacerba bolile cardiovasculare, diabetul, afecțiunile mintale, astmul și poate crește riscul de accidente și transmitere a unor boli infecțioase. Insolația este o urgență medicală.”

Potrivit datelor prezentate de instituție, mortalitatea cauzată de temperaturile ridicate în rândul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani a crescut cu aproximativ 85% între perioadele 2000–2004 și 2017–2021. Totodată, în vara anului 2022, în Europa au fost înregistrate aproximativ 61.672 de decese asociate caniculei.

INSP precizează că nu toți oamenii sunt afectați în aceeași măsură de temperaturile ridicate.

„Vulnerabilitatea la căldură este determinată atât de factori fiziologici, cum ar fi vârsta (bătrânii, sugarii și copiii) și starea de sănătate (prezența afecțiunilor cronice), cât și de factori de expunere, cum ar fi ocupația (de exemplu: lucrul în aer liber sau în zone fără ventilație sau aer condiționat) și condițiile socio-economice (de exemplu: persoane fără adăpost, locuințe construite inadecvat, fără posibilitate de a răci încăperile).”

Specialiștii recomandă ca persoanele în vârstă și cele cu afecțiuni cronice să fie supravegheate atent în perioadele cu temperaturi extreme.

Institutul le recomandă românilor să evite expunerea directă la soare între orele 11:00 și 18:00 și să limiteze activitățile fizice solicitante desfășurate în aer liber.

„Evitați, pe cât posibil, expunerea prelungită şi directă la soare în intervalul orar 11 – 18 şi utilizați creme de protecţie pe zonele corpului expuse razelor solare.”

Totodată, instituția recomandă evitarea activităților care presupun un consum mare de energie, precum sportul, grădinăritul sau lucrările de construcții, acestea fiind indicate dimineața devreme sau seara.

INSP atrage atenția că temperatura resimțită în bătaia directă a soarelui poate fi cu 10-15 grade Celsius mai mare decât cea indicată de termometre și recomandă petrecerea a două-trei ore pe zi într-un spațiu răcoros.

Pentru menținerea unei temperaturi suportabile în interior, specialiștii recomandă păstrarea ferestrelor închise în timpul zilei și aerisirea locuinței după lăsarea întunericului.

„Păstrați ferestrele închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuință și acoperiți-le cu jaluzele sau obloane pentru a bloca lumina directă a soarelui.”

În același timp, INSP recomandă utilizarea aerului mai rece din timpul nopții pentru ventilarea locuinței și oprirea aparatelor electrocasnice care nu sunt necesare.

Instituția face și o precizare privind folosirea ventilatoarelor.

„Utilizați ventilatoare electrice numai când temperaturile sunt sub 40 ˚C. La temperaturi peste 40 ˚C ventilatoarele vor încălzi corpul.”

Pentru cei care folosesc aparate de aer condiționat, recomandarea este clară.

„Dacă utilizați aer condiționat, setați termostatul la 27 ˚C și porniți un ventilator electric – acest lucru va face ca în cameră să se simtă mai rece cu 4 ˚C. De asemenea, se poate economisi până la 70% din factura de energie electrică pentru răcire.”

Medicii recomandă consumul regulat de lichide chiar și în lipsa senzației de sete.

„Beți apă în mod regulat, fără a aştepta să apară senzaţia de sete pentru a vă hidrata adecvat (1 cană de apă pe oră și cel puțin 2-3 litri pe zi).”

INSP recomandă evitarea alcoolului, a băuturilor bogate în cofeină și a celor cu un conținut ridicat de zahăr, deoarece acestea favorizează deshidratarea.

Totodată, sunt recomandate fructele și legumele cu un conținut ridicat de apă, precum pepenele verde, pepenele galben, castraveții, roșiile și prunele.

Institutul Național de Sănătate Publică atrage atenția că bebelușii și copiii mici nu trebuie expuși direct la soare.

„Copiii cu vârsta sub 6 luni nu ar trebui expuşi la lumina directă a soarelui.”

De asemenea, părinții sunt sfătuiți să le ofere copiilor haine lejere, pălării cu boruri largi și să evite plimbările în intervalul orar 11:00-18:00.

Instituția reamintește și unul dintre cele mai importante avertismente pentru sezonul cald.

„Nu lăsați niciodată copiii sau animale în vehicule parcate pentru o perioadă de timp, deoarece temperaturile pot deveni rapid periculos de ridicate.”

Pe lângă efectele caniculei, INSP avertizează că expunerea prelungită la radiațiile ultraviolete poate provoca arsuri ale pielii și, pe termen lung, poate favoriza apariția cancerului cutanat, motiv pentru care utilizarea cremelor cu factor de protecție solară este recomandată ori de câte ori expunerea la soare nu poate fi evitată.