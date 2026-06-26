Interzis la aer condiționat pe timp de caniculă. Proprietarii sunt sfătuiți să deschidă ferestrele. Unde se aplică decizia

În timp ce Europa traversează unul dintre cele mai severe valuri de căldură din ultimii ani, Marea Britanie se confruntă cu o situație paradoxală. Deși temperaturile urcă spre 40 de grade Celsius, iar autoritățile emit avertizări privind riscurile pentru sănătate, numeroși proprietari de locuințe se lovesc de restricții privind instalarea aparatelor de aer condiționat.

Politicile climatice adoptate în ultimii ani, menite să reducă emisiile de carbon și consumul de energie, descurajează utilizarea sistemelor clasice de răcire în noile locuințe. În unele cazuri, proprietarii au fost chiar obligați să demonteze aparatele deja instalate, iar soluția recomandată de autorități este ventilarea naturală a locuințelor.

Potrivit publicației The Telegraph, legislația și regulamentele de urbanism din Regatul Unit promovează conceptul de locuințe eficiente energetic, în cadrul obiectivului național de atingere a neutralității climatice (net-zero) până în anul 2050.

Măsurile au fost introduse în perioada guvernării conduse de Boris Johnson și au fost păstrate și de actualul executiv.

În acest context, dezvoltatorii imobiliari sunt încurajați să evite montarea aparatelor clasice de aer condiționat în proiectele rezidențiale noi, acestea fiind considerate o soluție care mărește consumul de energie și implicit emisiile de dioxid de carbon.

Documentele de planificare urbană prevăd că sistemele de răcire activă sunt recomandate doar în situațiile în care alte metode nu pot asigura un nivel acceptabil de confort termic.

În locul aparatelor de aer condiționat, ghidurile oficiale recomandă metode pasive de răcire a locuințelor.

Printre acestea se numără:

folosirea jaluzelelor sau a draperiilor pentru a limita pătrunderea razelor solare;

ventilarea naturală prin deschiderea ferestrelor;

utilizarea curenților de aer între camere;

proiectarea clădirilor astfel încât acestea să reducă acumularea căldurii.

Responsabilii din cadrul unor autorități locale au mers chiar mai departe și au susținut că aparatele de aer condiționat ar trebui utilizate doar ca „ultimă soluție”, din cauza impactului asupra mediului.

Publicația britanică prezintă și un caz concret din nordul Londrei, unde un proprietar a fost obligat să elimine două aparate de aer condiționat instalate în spatele locuinței.

Inspectorii de urbanism din cadrul Consiliului Camden au apreciat că „nu există nicio justificare” pentru utilizarea acestora și că instalațiile nu respectă principiile prevăzute în așa-numita „ierarhie de răcire” aplicată de autoritatea locală.

Potrivit documentelor analizate, principala preocupare a autorităților era dacă utilizarea unui sistem de răcire activă este justificată din perspectiva politicilor locale privind consumul de energie și reducerea emisiilor.

În timpul procedurii de contestare, proprietarului i s-a recomandat să renunțe la aparatele de aer condiționat și să își răcească locuința prin metode naturale.

„Prin mijloace naturale”, i-au transmis inspectorii, recomandând deschiderea ferestrelor și a ușilor balconului pentru ventilarea apartamentului.

Proprietarul a invocat și riscurile de securitate generate de lăsarea ferestrelor deschise, însă inspectorii au apreciat că acestea nu sunt suficient de importante pentru a justifica păstrarea instalațiilor de climatizare, precizând că ferestrele pot fi închise pe timpul nopții.

Spre deosebire de statele din sudul Europei, unde aparatele de aer condiționat au devenit aproape indispensabile în sezonul cald, în Marea Britanie acestea sunt întâlnite în foarte puține locuințe.

Estimările arată că doar aproximativ 5% dintre case sunt echipate cu astfel de sisteme.

Explicația este una istorică. Clădirile britanice au fost proiectate pentru a conserva căldura în timpul iernii, într-o țară cu temperaturi moderate și veri, în general, răcoroase.

Însă schimbările climatice și valurile de căldură tot mai intense au început să pună sub semnul întrebării această abordare.

Specialiștii britanici recomandă mai multe măsuri pentru limitarea încălzirii locuințelor în perioadele de caniculă.

Printre acestea se numără:

închiderea ferestrelor și a jaluzelelor pe timpul zilei, atunci când temperatura de afară este mai ridicată decât cea din interior;

aerisirea exclusiv seara târziu sau în timpul nopții, când aerul exterior devine mai rece;

evitarea deschiderii ferestrelor la orele de vârf ale caniculei, deoarece aerul fierbinte pătrunde în locuință și accelerează încălzirea încăperilor.

Cu toate acestea, pentru locatarii apartamentelor moderne construite din beton și sticlă, în special la etajele superioare, ventilarea naturală nu este întotdeauna suficientă pentru menținerea unui nivel confortabil de temperatură.

Controversa apare într-un moment în care Marea Britanie se confruntă cu temperaturi apropiate de 40 de grade Celsius.

Valul de căldură a dus la suspendarea cursurilor în unele școli, restricții în transportul feroviar și emiterea unor avertizări de nivel maxim din partea serviciului meteorologic Met Office, care a avertizat asupra unui „risc pentru viață”.

Fenomene similare sunt înregistrate și în Franța, Italia, Belgia și Germania, unde autoritățile au emis alerte de caniculă și avertizează că astfel de episoade extreme vor deveni tot mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice.