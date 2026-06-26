Se pierde locul de parcare. Noi reguli pregătite de Primărie. Cine nu va mai avea voie să ocupe aceste spații

Șoferii din Sectorul 2 al Capitalei ar putea avea de respectat noi reguli privind utilizarea locurilor de parcare. Un proiect de hotărâre aflat în dezbatere prevede că aceste locuri vor putea fi folosite doar de autoturisme care au inspecția tehnică periodică (ITP) și asigurarea RCA valabile. Totodată, autoritățile vor să interzică folosirea locurilor de parcare pentru depozitarea mașinilor abandonate sau scoase din uz.

Primăria Sectorului 2 pregătește un nou regulament privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții pe raza sectorului. Documentul, aflat în faza de proiect, introduce mai multe obligații pentru proprietarii și deținătorii de imobile, dar și pentru șoferi.

Printre cele mai importante prevederi se numără regula referitoare la folosirea locurilor de parcare. Potrivit proiectului, acestea vor putea fi utilizate exclusiv pentru autoturisme care îndeplinesc toate condițiile legale de circulație.

Documentul prevede că este permisă utilizarea locurilor de parcare „doar pentru parcajul autoturismelor destinate transportului persoanelor cu capacitate maximă de 8+1 locuri și o greutate maximă admisă de 3,5 t, care corespund din punct de vedere tehnic pentru circulația pe drumurile publice (ITP și RCA valabile), fiind interzisă abandonarea/depozitarea pe aceste spații a caroseriilor uzate și nefuncționale sau a vehiculelor scoase din uz”.

Dacă proiectul va fi aprobat în forma actuală, șoferii care folosesc locurile de parcare pentru vehicule fără ITP sau fără poliță RCA valabilă riscă să nu mai poată beneficia de aceste spații, iar autoritățile locale vor avea baza legală pentru aplicarea măsurilor prevăzute de regulament.

Noua regulă urmărește și eliberarea locurilor de parcare ocupate de vehicule care nu mai circulă de mult timp.

În ultimii ani, numeroase locuri de parcare din cartiere au fost ocupate de mașini nefuncționale, fără documente valabile sau chiar de caroserii abandonate. Prin noul regulament, autoritățile încearcă să limiteze astfel de situații și să se asigure că parcările sunt utilizate doar de autoturisme aflate în circulație.

Textul proiectului interzice în mod expres depozitarea pe locurile de parcare a vehiculelor scoase din uz sau a caroseriilor uzate și nefuncționale.

Proiectul de hotărâre stabilește un nou regulament privind contravențiile pe raza Sectorului 2 și prevede sancțiuni pentru numeroase fapte care țin de salubrizare, utilizarea domeniului public, întreținerea imobilelor și respectarea regulilor privind parcările.

În cazul obligațiilor prevăzute la capitolul dedicat deținătorilor de imobile și bunuri imobile, nerespectarea acestora poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 3.000 și 5.000 de lei pentru persoanele juridice.

Pentru moment, măsurile nu sunt în vigoare. Ele fac parte dintr-un proiect de hotărâre care urmează să fie analizat și supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 2. Documentul va înlocui actualul regulament privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza sectorului, după adoptare și după expirarea termenului prevăzut pentru intrarea în vigoare.