Apar noi obligații pentru proprietarii de case și terenuri. Cine nu respectă plătește scump. Măsura pregătită de Primărie

Proprietarii de case, curți și terenuri din Sectorul 2 al Capitalei ar putea fi obligați să respecte un nou set de reguli privind întreținerea imobilelor și a terenurilor. Un proiect de hotărâre aflat în dezbatere prevede obligații legate de curățenie, întreținerea fațadelor și gardurilor, afișarea numerelor poștale și declararea unor informații privind locuințele administrate. Cei care nu respectă noile prevederi riscă amenzi de până la 5.000 de lei.

Primăria Sectorului 2 propune actualizarea regulamentului privind stabilirea și sancționarea contravențiilor de pe raza sectorului, document care introduce o serie de obligații noi pentru deținătorii, cu orice titlu, ai imobilelor de locuit, terenurilor și altor bunuri imobile.

Potrivit proiectului, proprietarii vor trebui să întrețină în permanență curățenia pe terenurile, curțile și grădinile pe care le dețin, prin îndepărtarea deșeurilor și a vegetației crescute necontrolat.

Autoritățile susțin că măsura urmărește reducerea numărului de terenuri neîngrijite și prevenirea transformării acestora în focare de mizerie sau în spații abandonate.

Una dintre noutățile proiectului este obligația ca toate imobilele să fie identificate prin număr poștal.

Regulamentul prevede că proprietarii trebuie să asigure identificarea prin numere poștale nu doar a caselor și clădirilor, ci și a terenurilor fără construcții aflate în proprietate privată.

Măsura are rolul de a facilita identificarea proprietăților de către autorități și de a simplifica intervențiile serviciilor publice, inclusiv în situații de urgență.

Proiectul introduce și obligații privind aspectul exterior al proprietăților.

Deținătorii de imobile vor fi obligați să întrețină corespunzător fațadele clădirilor, astfel încât acestea să nu afecteze imaginea orașului sau siguranța cetățenilor.

În același timp, proprietarii terenurilor și clădirilor vor trebui să își împrejmuiască proprietățile cu respectarea legislației în vigoare și să întrețină gardurile prin înlocuirea panourilor deteriorate, repararea elementelor lipsă, vopsirea și curățarea acestora.

Documentul precizează că aceste lucrări trebuie realizate astfel încât să fie asigurate atât confortul vizual, cât și siguranța cetățenilor.

Proiectul stabilește și obligații pentru administratorii imobilelor care fac parte din fondul locativ de stat.

Aceștia vor trebui să declare numărul și identitatea persoanelor care ocupă locuințele și să comunice modificările intervenite în contractele de închiriere. Potrivit documentului, măsura urmărește o evidență mai clară a ocupanților și facilitarea gestionării obligațiilor privind serviciile publice și taxele aferente.

Proiectul stabilește și sancțiunile aplicabile celor care nu respectă noile reguli.

Persoanele fizice riscă amenzi cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei, iar persoanele juridice pot fi sancționate cu amenzi între 3.000 și 5.000 de lei pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în regulament.

În prezent, aceste prevederi nu sunt în vigoare. Ele fac parte dintr-un proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut și supus votului Consiliului Local al Sectorului 2.

Potrivit referatului de aprobare, actualizarea regulamentului este considerată necesară deoarece actul normativ aflat acum în vigoare este vechi și nu mai răspunde realităților actuale. Autoritățile susțin că noile reguli urmăresc îmbunătățirea calității vieții, protejarea spațiilor urbane și responsabilizarea proprietarilor în ceea ce privește întreținerea imobilelor și a terenurilor.