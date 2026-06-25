Se schimbă regulile pentru șoferi. Mașinile nu vor mai putea fi spălate oriunde. Amendă 5.000 de lei pentru încălcarea măsurii

Șoferii din Sectorul 2 al Capitalei ar putea fi obligați să renunțe la un obicei întâlnit frecvent în cartiere. Primăria propune interzicerea spălării autoturismelor pe domeniul public și în alte locuri neautorizate, iar cei care nu vor respecta regula ar putea primi amenzi de până la 5.000 de lei. Măsura face parte dintr-un proiect de hotărâre care urmărește înăsprirea regulilor privind protecția mediului și menținerea curățeniei.

Primăria Sectorului 2 pregătește un nou regulament privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, document care aduce modificări importante pentru șoferii care folosesc domeniul public.

Printre prevederile incluse în proiect se află și interdicția de a spăla autoturisme, autovehicule sau alte obiecte pe spațiile verzi, pe malurile lacurilor și râurilor ori în orice alt loc care nu este autorizat pentru astfel de activități. Totodată, regulamentul prevede că domeniul public nu va putea fi folosit pentru reparații auto, iar vehiculele nu vor putea ocupa alte zone decât cele destinate parcării.

Autoritățile locale susțin că astfel de practici contribuie la degradarea spațiilor verzi și la poluarea mediului, întrucât apa rezultată în urma spălării poate conține detergenți, uleiuri, combustibili sau alte substanțe care ajung direct în sol sau în sistemul de canalizare pluvială.

Potrivit proiectului de hotărâre, nerespectarea acestor obligații ar urma să fie sancționată cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei pentru persoanele fizice. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile propuse sunt și mai mari, fiind cuprinse între 2.500 și 5.000 de lei.

Administrația locală arată că obiectivul noilor reguli este reducerea comportamentelor care afectează aspectul orașului și protejarea domeniului public. În ultimii ani, autoritățile au primit numeroase sesizări privind spălarea autoturismelor pe trotuare, alei dintre blocuri și spații verzi, activități care lasă în urmă apă murdară, reziduuri și pete de ulei.

Proiectul de hotărâre nu se limitează doar la interzicerea spălării mașinilor.

Acesta prevede și interzicerea parcării vehiculelor pe spațiile verzi sau folosirea acestora pentru efectuarea de reparații. Totodată, regulamentul stabilește că proprietarii nu vor putea ocupa domeniul public cu vehicule în afara spațiilor special marcate și nu vor putea utiliza aceste zone pentru alte activități gospodărești.

În plus, parcările de reședință ar urma să fie rezervate exclusiv autoturismelor care sunt în stare de funcționare și îndeplinesc condițiile legale pentru circulația pe drumurile publice. Documentul interzice abandonarea caroseriilor, a vehiculelor scoase din uz sau a mașinilor nefuncționale pe aceste locuri de parcare.

Prin noul regulament, Primăria Sectorului 2 urmărește să reducă activitățile care afectează mediul și calitatea vieții în cartiere.

Spălarea mașinilor în locuri neamenajate este considerată o sursă de poluare, deoarece apa folosită transportă impurități și substanțe chimice care ajung în sol sau în rețeaua de canalizare. În plus, desfășurarea unor astfel de activități pe trotuare, alei sau spații verzi poate produce disconfort locuitorilor și poate deteriora infrastructura urbană.

Noul regulament include zeci de măsuri privind salubrizarea, protejarea spațiilor verzi, întreținerea imobilelor, activitatea comercianților și utilizarea domeniului public, toate având ca scop îmbunătățirea aspectului și igienei sectorului.

În prezent, interdicția nu se aplică, deoarece face parte dintr-un proiect de hotărâre al Consiliului Local Sector 2.

Documentul urmează să fie supus votului consilierilor locali. Dacă va fi adoptat, hotărârea va intra în vigoare la 30 de zile de la aducerea sa la cunoștință publică, moment din care noile reguli și sancțiuni vor deveni aplicabile.