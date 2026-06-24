Interdicție în spațiul public. Gestul care i-ar putea costa pe români până la 5.000 de lei

Locuitorii din Sectorul 2 al Capitalei ar putea avea interzisă hrănirea porumbeilor și a altor păsări pe domeniul public. Măsura este inclusă într-un proiect de hotărâre care urmează să fie supus votului Consiliului Local și face parte dintr-un nou regulament privind contravențiile. Dacă va fi adoptat, documentul introduce sancțiuni de până la 5.000 de lei pentru persoanele care contribuie la murdărirea spațiilor publice prin această practică.

Primăria Sectorului 2 pregătește un nou regulament privind stabilirea și sancționarea contravențiilor pe raza administrativă a sectorului. Printre modificările propuse se află și interzicerea hrănirii porumbeilor și a altor animale în spațiile publice, o practică despre care autoritățile susțin că favorizează murdărirea domeniului public și apariția dăunătorilor.

Potrivit proiectului de hotărâre, este interzisă amplasarea recipientelor cu hrană sau aruncarea de alimente destinate porumbeilor, altor păsări ori animale pe străzi, trotuare, în parcuri, pe spațiile verzi, pervazuri, jardiniere, unități exterioare de aer condiționat și în alte locuri publice sau private, atunci când această faptă conduce la murdărirea spațiilor, atragerea dăunătorilor ori afectarea igienei și sănătății publice.

Măsura face parte din noul regulament privind contravențiile locale și este însoțită de sancțiuni semnificative.

Conform proiectului, persoanele fizice care nu respectă această interdicție riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei, iar în cazul persoanelor juridice sancțiunile pot ajunge între 2.000 și 5.000 de lei.

Autoritățile locale explică faptul că hrănirea repetată a păsărilor în anumite zone generează acumulări de resturi alimentare, favorizează înmulțirea porumbeilor și contribuie la apariția șobolanilor, insectelor și altor dăunători, afectând curățenia și sănătatea publică.

Noua prevedere este inclusă într-un proiect mai amplu de actualizare a regulamentului privind contravențiile, document care înlocuiește actualele reguli aplicate în Sectorul 2.

În referatul care însoțește proiectul, administrația locală urmărește descurajarea comportamentelor care afectează ordinea publică, aspectul orașului și protecția mediului urban. Hrănirea păsărilor este considerată una dintre cauzele care duc la murdărirea trotuarelor, parcurilor și spațiilor verzi, precum și la creșterea numărului de dăunători.

Este important de precizat că, în acest moment, prevederea nu se aplică încă.

Interdicția face parte dintr-un proiect de hotărâre, nu dintr-o hotărâre definitiv adoptată. Documentul urmează să fie dezbătut și votat de Consiliul Local al Sectorului 2. Dacă va primi votul consilierilor, hotărârea va intra în vigoare la 30 de zile de la aducerea sa la cunoștință publică.

Pe lângă interzicerea hrănirii porumbeilor, proiectul prevede și alte măsuri privind menținerea curățeniei în spațiile publice, precum sancțiuni pentru aruncarea deșeurilor, deteriorarea spațiilor verzi, spălarea autoturismelor în locuri nepermise și alte fapte considerate contravenții.