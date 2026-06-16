Gesturile aparent banale din spațiul public care pot aduce sancțiuni de sute de lei

Spațiile publice sunt concepute pentru a fi folosite de întreaga comunitate, însă în realitate apar situații în care anumite comportamente arată o folosire neadecvată a parcurilor și zonelor de agrement din orașele României.

În astfel de contexte, anumite gesturi sunt percepute diferit de la o persoană la alta, deși regulile de conviețuire urbană rămân aceleași. Autoritățile locale tratează aceste situații ca abateri de la normele de ordine publică. În funcție de gravitatea faptei, acestea pot atrage sancțiuni contravenționale prevăzute de legislația în vigoare.

Un moment de neatenție sau de ignorare a regulilor de comportament urban poate atrage consecințe pentru cetățeni. Situațiile sunt frecvent întâlnite în zonele de agrement, unde fluxul mare de persoane face dificilă menținerea permanentă a curățeniei.

În astfel de cazuri, intervenția autorităților locale vizează respectarea normelor de ordine și protejarea mobilierului urban. Printre abaterile semnalate se numără comportamente care afectează aspectul și igiena spațiilor comune.

Sancțiunile pot fi aplicate atunci când sunt constatate încălcări ale regulilor de utilizare a domeniului public. Poliția locală are atribuții în verificarea acestor situații și în aplicarea măsurilor prevăzute de lege.

În unele cazuri, pe lângă amendă, se poate dispune și refacerea stării inițiale a zonei afectate. Astfel de măsuri sunt prevăzute pentru a descuraja repetarea comportamentelor considerate necorespunzătoare.

Printre exemplele frecvent întâlnite se află aruncarea cojilor de semințe pe jos sau utilizarea necorespunzătoare a băncilor din parcuri, inclusiv urcarea cu încălțămintea pe suprafața acestora.

Aceste gesturi sunt încadrate ca forme de murdărire sau degradare a spațiului public. În practică, ele sunt constatate în special în zonele intens circulate, unde întreținerea curățeniei necesită intervenții constante.

Potrivit prevederilor Legii nr.61/1991, păstrarea curățeniei și protejarea bunurilor aparținând domeniului public reprezintă obligații ale cetățenilor. Normele sunt completate de hotărârile consiliilor locale, care pot stabili măsuri suplimentare în funcție de specificul fiecărei localități. Încălcarea acestor reguli este încadrată drept contravenție și poate fi sancționată conform legii.

În unele situații, explicațiile oferite de persoanele sancționate, precum invocarea caracterului biodegradabil al deșeurilor, nu sunt luate în considerare de autorități. Argumentele de acest tip nu modifică încadrarea faptei atunci când aceasta este constatată pe teren. Zonele afectate de astfel de comportamente pot deveni dificil de întreținut dacă nu sunt respectate regulile de utilizare.

Persoanele care sunt surprinse încălcând aceste reguli pot primi amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei, în funcție de situație. Pe lângă sancțiunea financiară, se poate dispune și obligația de a curăța zona afectată. Măsura este aplicată direct, atunci când fapta este constatată de agenții de ordine publică.

În practică, această obligație presupune refacerea curățeniei în spațiul afectat, sub supravegherea autorităților sau a trecătorilor. Sancțiunile contravenționale sunt prevăzute pentru a descuraja comportamentele care duc la degradarea spațiilor publice și pentru a menține ordinea în zonele comune utilizate de locuitori.