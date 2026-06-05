Suspiciuni de fraudă cu fructe și legume vândute ca produse românești. Ministerul Agriculturii a dispus controale
SURSA FOTO: Dreamstime - Legume și fructe
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat declanșarea unor verificări după apariția informațiilor privind o posibilă fraudă în comerțul cu produse agroalimentare. Potrivit datelor apărute în spațiul public, o cooperativă agricolă din județul Ilfov ar fi importat fructe și legume din Turcia și le-ar fi comercializat ulterior drept produse românești.
Cazul este investigat de mai multe instituții ale statului, inclusiv Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Autoritatea Vamală Română și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).
O cooperativă agricolă din Ilfov este suspectată că a schimbat originea produselor importate
Conform informațiilor publicate de profit.ro, cooperativa agricolă, deținută de cetățeni turci, ar fi importat cantități importante de fructe și legume din Turcia.
Potrivit investigației, marfa ar fi fost ulterior reetichetată și prezentată drept produsă în România, înainte de a ajunge pe rafturile unuia dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din țară.
Produsele românești beneficiază de regulă de o promovare specială și sunt asociate cu susținerea producătorilor locali. În multe cazuri, acestea sunt comercializate la prețuri mai ridicate decât produsele importate, ceea ce face ca informațiile privind originea mărfurilor să fie relevante pentru consumatori.
Investigația mai arată că respectiva cooperativă putea furniza fără dificultăți cantități foarte mari de produse, inclusiv de ordinul zecilor de tone, deoarece marfa provenea în realitate din import.
Statutul de cooperativă agricolă oferea și facilități fiscale
Un alt aspect semnalat în cadrul verificărilor este faptul că firma funcționa ca o cooperativă agricolă autorizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Acest statut permite accesul la anumite facilități fiscale prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv scutirea de impozit pe profit în anumite condiții.
Ministerul Agriculturii a precizat că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind folosirea unor forme asociative sau a altor structuri comerciale pentru ascunderea originii reale a produselor agroalimentare.
Instituția subliniază că astfel de practici pot afecta producătorii români, funcționarea corectă a pieței și încrederea consumatorilor.
Tánczos Barna a dispus verificări prin Corpul de control al ministrului
În urma informațiilor primite de la ANSVSA, ANAF și Autoritatea Vamală Română, vicepremierul Tánczos Barna, ministru interimar al Agriculturii, a dispus declanșarea unor verificări prin Corpul de control al ministerului.
Tánczos Barna a declarat că protejarea producătorilor români și respectarea dreptului consumatorilor de a cunoaște originea reală a produselor reprezintă o prioritate pentru autorități.
Acesta a transmis că ministerul nu va tolera utilizarea cooperativelor agricole sau a altor entități comerciale drept paravan pentru introducerea pe piață a unor produse provenite din țări terțe și prezentate ca fiind românești.
Vicepremierul a precizat că verificările vor viza identificarea tuturor cooperativelor agricole sau agenților economici care ar putea fi implicați în astfel de practici și că, în situațiile în care vor fi constatate abateri, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege.
Ministerul Agriculturii spune că verificările continuă
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a confirmat că a luat act de informațiile privind comercializarea unor produse horticole din țări terțe care ar fi fost prezentate consumatorilor drept produse românești.
Instituția a transmis că verificările sunt în desfășurare și că va colabora în continuare cu autoritățile competente pentru clarificarea situației.
„Protejarea producătorilor români și respectarea dreptului consumatorilor de a cunoaște originea reală a produselor pe care le achiziționează reprezintă o prioritate. Nu vom tolera nicio practică prin care cooperative agricole sau alte entități să fie folosite ca paravan pentru introducerea pe piață a unor produse provenite din țări terțe sub denumirea de produse românești. Am dispus Corpului de control să verifice cu maximă atenție toate informațiile primite, pentru identificarea tuturor cooperativelor agricole sau altor agenți economici potențial folosite ca paravan, iar acolo unde vor fi constatate abateri, se vor aplica măsurile prevăzute de lege”, a declarat vicepremierul Tánczos Barna, ministrul interimar al agriculturii.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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