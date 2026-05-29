Fermierii care mai au doar câteva zile să depună cerere. Riscă să piardă banii. Șeful APIA: „Fac apel. Este ultima zi de depunere”

Cererile pentru subvențiile agricole aferente Campaniei 2026 mai pot fi depuse până la 5 iunie, a anunțat vineri conducerea APIA. Instituția face apel către fermieri să se prezinte la centrele județene și locale pentru finalizarea documentației. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, angajații APIA vor lucra inclusiv sâmbătă, 30 mai. Fermierii care ratează termenul riscă să piardă sprijinul financiar acordat prin schemele gestionate de agenție.

Cererile pentru subvențiile agricole aferente anului 2026 mai pot fi depuse doar până joi, 5 iunie, inclusiv. Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, le-a transmis fermierilor să se prezinte la centrele teritoriale ale instituției pentru a finaliza procedurile necesare accesării sprijinului financiar.

Șeful APIA a reamintit că termenul stabilit pentru depunerea documentelor nu trebuie ignorat, întrucât fermierii care nu respectă această dată riscă să nu mai beneficieze de plățile acordate prin schemele și măsurile gestionate de agenție.

În mesajul transmis, directorul general al APIA a subliniat importanța respectării termenului-limită și a făcut un apel direct către beneficiari să nu amâne depunerea documentelor până în ultimele zile, scrie agrointel.ro.

„Fac apel catre fermieri să se prezinte la centrele județene și locale ale APIA pentru a depune cererea de plată aferentă anului 2026. Reamintesc faptul că data de 5 iunie este ultima zi de depunere a cererilor”, a transmis Adrian Pintea.

Pentru a evita aglomerația din ultimele zile ale campaniei și pentru a asigura preluarea tuturor solicitărilor, centrele județene și locale ale APIA vor avea program de lucru și sâmbătă, 30 mai.

Conducerea instituției le recomandă fermierilor să respecte programările stabilite și să se prezinte cu documentația completă, astfel încât procesul de depunere să se desfășoare fără întârzieri.

Activitatea din weekend nu va viza doar Campania 2026. Aparatul central și structurile teritoriale ale agenției vor continua, în paralel, și autorizarea la plată pentru Campania 2025.

„Măsura are ca scop sprijinirea fermierilor în apropierea termenului-limită de depunere a cererilor, stabilit pentru data de 5 iunie 2026, inclusiv”, se arată în comunicatul APIA.

Datele centralizate de APIA arată că fermierii au depus până vineri 609.365 de cereri de plată în cadrul Campaniei 2026. Suprafața totală declarată depășește 7,382 milioane de hectare.

Instituția a precizat că măsura menținerii activității în weekend urmărește sprijinirea fermierilor înainte de expirarea termenului-limită stabilit pentru depunerea documentelor.

„Măsura are ca scop sprijinirea fermierilor în apropierea termenului-limită de depunere a cererilor, stabilit pentru data de 5 iunie 2026, inclusiv. Până la acest moment, la nivel naţional au fost depuse 609.365 cereri, pentru o suprafaţă de 7.382.439,95 hectare. APIA recomandă fermierilor să respecte programările stabilite şi să finalizeze depunerea cererilor de plată în timp util”, se arată în comunicatul instituției.

Cererea de plată, inclusiv declarația de suprafață, se completează prin intermediul aplicației AGI Online, disponibilă pe site-ul APIA. Conducerea agenției subliniază că accesarea fondurilor europene și naționale destinate agriculturii începe prin depunerea acestei documentații.

„Accesarea sprijinului financiar acordat prin Politica Agricolă Comună reprezintă un pas esenţial pentru dezvoltarea exploataţiilor agricole, iar depunerea Cererii de plată constituie primul pas pentru obţinerea finanţării şi valorificarea oportunităţilor de sprijin destinate agriculturii româneşti”, a declarat directorul general al APIA, Adrian Pintea.

Fermierii care nu au depus încă documentele trebuie să țină cont că Ministerul Agriculturii nu intenționează să prelungească perioada de primire a solicitărilor. Anunțul a fost făcut recent de ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

Oficialul a explicat că respectarea datei de 5 iunie este esențială pentru finalizarea în termen a campaniei de depunere și pentru continuarea etapelor administrative necesare acordării subvențiilor.

În acest context, APIA a mobilizat personal suplimentar și a extins programul de lucru inclusiv în zilele de weekend pentru a prelua toate documentele până la expirarea termenului legal.