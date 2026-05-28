APIA a demarat plata rentei viagere agricole aferente anului 2025. Important pentru moștenitori: care e ultima zi pentru cereri

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început plata rentei viagere agricole pentru anul 2025 în România, după verificarea și autorizarea beneficiarilor, pentru a sprijini rentierii agricoli și moștenitorii lor.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat, prin intermediul Facebook-ului, că a demarat efectuarea plăților aferente rentei viagere agricole pentru anul 2025, în urma finalizării procesului de vizare a carnetelor de rentier agricol și a autorizării beneficiarilor la plată.

Potrivit instituției, în această perioadă Centrele Județene APIA au început virarea sumei totale de 12.008.615 lei către 8.162 de rentieri agricoli.

De asemenea, în intervalul 1 martie – 27 mai, la nivel național au fost vizate 14.222 de carnete de rentier agricol, iar 12.475 de beneficiari au fost autorizați la plată. Dintre aceștia, 12.070 de rentieri agricoli ar urma să primească în total 17.763.609 lei, în timp ce 405 moștenitori sunt vizați pentru o sumă cumulată de 287.515 lei.

„🤝APIA, mereu aproape de fermieri!”, se încheie mesajul postat pe Facebook.

Reprezentanții APIA au mai precizat că termenul-limită pentru transmiterea documentelor necesare acordării rentei viagere agricole aferente anului 2025 este 31 august 2026. Rentierii sau reprezentanții legali ai acestora pot solicita viza anuală fie prin prezentare la sediile centrelor județene, fie prin mijloace electronice, fie prin poștă sau servicii de curierat.

Plata rentei viagere agricole se va realiza într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de opțiunea fiecărui beneficiar.

Pentru moștenitori, instituția a mai menționat că aceștia pot solicita până la 15 octombrie 2026 plata sumelor cuvenite rentierilor decedați, pe baza documentelor justificative prevăzute de legislația în vigoare, depuse la centrele județene APIA.

Fermierii autorizați la plată pe 18 mai ar putea primi subvențiile în conturi chiar în această săptămână, potrivit unei declarații făcute de directorul general al APIA, Adrian Pintea. Informația a fost oferită ca răspuns la întrebările beneficiarilor privind termenele de plată pentru principalele scheme de sprijin.

Directorul APIA a precizat, pe pagina sa de socializare, că fermierii autorizați săptămâna trecută urmează să primească efectiv banii în perioada 25–28 mai. Un fermier a întrebat cât durează transferul sumelor după autorizare, în special pentru Ajutorul Național Tranzitoriu (ANT), măsurile de agromediu și agricultura ecologică, atât pentru plățile din bugetul de stat, cât și pentru cele gestionate prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Într-un răspuns scurt, oferit duminică, 24 mai, Adrian Pintea a transmis că plățile vor fi efectuate „săptămâna viitoare”. Acesta a subliniat că procesul se desfășoară uniform în toate județele țării și că nu există blocaje regionale care să afecteze fermierii.

Totodată, șeful APIA a efectuat sâmbătă, 23 mai, vizite în județele Constanța și Tulcea, unde a verificat activitatea unor centre locale aflate în plin proces de plată. Instituția poate efectua plăți până la 30 iunie, dată care reprezintă și termenul final pentru autorizările aferente campaniei 2025. Subvențiile sunt gestionate fie de APIA, pentru schemele de bază și sprijinul cuplat, fie de AFIR, în cazul măsurilor compensatorii, iar transferul banilor către fermieri trece prin mai multe etape administrative, până la virarea efectivă în conturile bancare ale beneficiarilor.