Subvenția pe pârloagă 2026. Fermierii au termen limită până pe 5 iunie. Ce trebuie să facă neapărat

Fermierii care solicită subvenția pe pârloagă în Campania APIA 2026 trebuie să transmită până pe 5 iunie fotografii geoetichetate ale terenurilor declarate, realizate prin aplicația GeoFoto APIA.

Fermierii care declară terenuri lăsate pârloagă pentru îndeplinirea procentului minim de zone neproductive trebuie să respecte condiţiile stabilite prin Ordinul MADR nr. 106/2024. În cadrul ecoschemei PD-28 – Menţinerea de zone neproductive şi/sau înfiinţarea de elemente noi de peisaj pe terenurile arabile, aceştia sunt obligaţi să transmită fotografii ale suprafeţelor declarate, realizate prin aplicaţia GeoFoto APIA.

Potrivit regulilor APIA, terenul lăsat pârloagă reprezintă un teren arabil necultivat, menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu, pe care se efectuează doar lucrările minime de întreţinere. Suprafaţa trebuie să rămână necultivată cel puţin şase luni într-un an, în mod obligatoriu în perioada martie-august. Acelaşi amplasament nu poate fi menţinut pârloagă mai mult de patru ani consecutivi, inclusiv în situaţia schimbării utilizatorului terenului.

Pentru recunoaşterea suprafeţelor neproductive, fermierii trebuie să transmită pentru fiecare parcelă declarată cel puţin o fotografie până la finalul perioadei de depunere a cererii, respectiv până la data de 5 iunie, precum şi cel puţin o fotografie în intervalul 1 septembrie – 30 noiembrie. APIA precizează că suprafeţele pentru care nu sunt furnizate fotografiile obligatorii nu vor fi luate în calcul la îndeplinirea pragului minim de 2% teren neproductiv.

Suprafaţa inclusă în ponderea minimă este cea determinată în urma controlului administrativ şi a verificărilor la faţa locului. Aceasta este eligibilă integral pentru calcularea ponderii minime din terenul arabil dedicat zonelor şi elementelor neproductive la nivelul exploataţiei, fără aplicarea factorilor de conversie sau de ponderare. Totodată, suprafeţele declarate pârloagă trebuie digitizate în aplicaţia AGI-Online, pe stratul aferent parcelelor.

APIA reaminteşte că aplicaţia mobilă GeoFoto APIA le permite fermierilor să realizeze fotografii geoetichetate direct la parcelele înregistrate pentru subvenţii şi să le transmită rapid către agenţia de plăţi. Aplicaţia poate fi descărcată gratuit din Magazin Play pentru dispozitivele cu sistem de operare Android şi din App Store pentru dispozitivele iOS.

APIA informează, totodată, că eliberează adeverinţe pentru fermierii crescători de animale care doresc să acceseze credite bancare în cadrul intervenţiilor din sectorul zootehnic aferente Campaniei 2026. Aceste intervenţii vizează sprijinul cuplat pentru venit acordat pentru vaci de lapte, carne de vită, bivoliţe de lapte şi ovine-caprine.

Adeverinţele sunt emise în baza convenţiilor încheiate între APIA, instituţiile financiare bancare şi nebancare, precum şi fondurile de garantare din domeniul agricol. Convenţiile se adresează fermierilor care intenţionează să obţină credite pentru finanţarea activităţilor curente de la instituţiile care au semnat acorduri cu APIA.

Conform prevederilor acestor convenţii, APIA eliberează, la solicitarea scrisă a fermierului, o adeverinţă care atestă depunerea Cererii de plată în cadrul Campaniei 2026 şi confirmă numărul de animale eligibile pentru intervenţiile din sectorul zootehnic. Adeverinţele sunt emise potrivit procedurilor aprobate şi transmise spre aplicare Centrelor Judeţene APIA.

Valoarea finanţării poate ajunge până la 90% din suma rezultată prin înmulţirea cuantumului unitar minim planificat, conform Planului Strategic PAC 2023-2027 pentru anul de cerere 2026, cu numărul de animale confirmate prin adeverinţă pentru fiecare intervenţie gestionată de APIA şi prevăzută în convenţie.

Creditele acordate fermierilor de către bănci pot fi garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) sau de Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM).

APIA reaminteşte că, potrivit Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 703/2013, cu modificările şi completările ulterioare, dobânda pentru creditele acordate de instituţiile financiare bancare este de RON-ROBOR 6M plus maximum 2%, iar pentru creditele acordate de instituţiile financiare nebancare dobânda este de RON-ROBOR 6M plus maximum 8%.

Toate convenţiile încheiate între APIA, instituţiile bancare şi nebancare şi FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituţiei, la adresa: www.apia.org.ro, în secţiunea Convenţii, Acorduri, Protocoale.