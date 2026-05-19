Oana Țoiu a anunțat finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acordului de securitate socială dintre România și Statele Unite ale Americii, măsură considerată benefică pentru cetățenii care au lucrat în ambele state sau care își desfășoară activitatea profesională între cele două țări.

Oficialul a precizat că acest demers permite cumularea drepturilor de pensie, începând cu data de 1 septembrie, pentru persoanele vizate de acord.

”Avem un anunţ de făcut, o veste bună, pentru românii care au lucrat şi în Statele Unite ale Americii, precum şi pentru cetăţenii în Statele Unite ale Americii care au lucrat sau intenţionează să lucreze şi pe teritoriul României. Am finalizat astăzi procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a acordului în domeniul securităţii sociale între România şi Statele Unite ale Americii”, a declarat ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu.

Oana Țoiu a explicat că între România și Statele Unite ale Americii există de mai mulți ani un acord politic privind recunoașterea reciprocă a contribuțiilor și beneficiilor sociale, însă acesta nu era suficient pentru ca drepturile respective să fie aplicate efectiv în beneficiul cetățenilor celor două state.

”Împreună cu Departamentul de Stat al Statele Unite ale Americii şi cu ambasadele noastre, am finalizat astăzi procedurile astfel încât de la 1 septembrie anul acesta drepturile la pensie vor putea fi cumulate. Ce înseamnă asta practic? Înseamnă că perioadele de contribuţie în România vor putea fi luate în calcul la stabilirea limitei pentru beneficii şi în Statele Unite ale Americii, precum şi perioadele lucrate pe teritoriul Statei Unite ale Americii vor putea fi luate în calcul în România la stabilirea pragului de eligibilitate pentru vechimea muncă şi pentru contribuţii pentru pensii”, a subliniat ministrul de Externe.

Oana Țoiu a explicat că perioadele de contribuție sunt luate în calcul în mod cumulativ doar în situațiile în care acestea nu se suprapun.

Ea a arătat că este vorba despre ani și intervale diferite care pot fi însumate pentru stabilirea eligibilității privind pragul necesar obținerii pensiei, subliniind că acest aspect este important nu doar pentru persoanele care se apropie de vârsta pensionării, ci și pentru generațiile active.

Totodată, oficialul a precizat că acordul are relevanță și pentru mediul economic actual, în contextul în care tot mai multe companii își desfășoară activitatea atât în România, cât și în Statele Unite ale Americii. Documentul facilitează mobilitatea forței de muncă, permițând angajaților să lucreze în ambele țări, cu recunoașterea perioadelor lucrate pentru stabilirea drepturilor de pensie și a vechimii în muncă.

Oana Țoiu a declarat că acordul dintre România și Statele Unite ale Americii a fost finalizat din punct de vedere procedural, iar beneficiile acestuia vor putea fi puse în aplicare în practică de instituțiile responsabile, inclusiv Casa Națională de Pensii, începând cu 1 septembrie anul acesta.

”Sunt sute de mii de cetăţeni care pot beneficia de acest acord şi care, în perioada următoare, când vor cere dreptul la pensie, poate să cumuleze perioadele în care au contribuit pentru a-şi asigura vechimea necesară sau pragul de eligibilitate necesar. Acelaşi lucru este valabil şi pentru beneficiile generate din venituri pentru lucrătorii independenţi, ceea ce în Statele Unite ale Americi are terminologia specifică de self-employed”, a arătat ea.

Oana Țoiu a declarat că, în contextul creșterii ponderii muncii la distanță și a activităților independente, a fost stabilit împreună cu echipa Departamentului de Stat al SUA și cu reprezentanții diplomației românești ca, pe parcursul actualului mandat, parteneriatul strategic dintre cele două state să includă o componentă economică din ce în ce mai puternică.