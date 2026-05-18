Sondajul publicat de INSCOP arată că AUR continuă să domine clasamentul intenției de vot pentru alegerile parlamentare, cu 38,2% dintre opțiunile exprimate în rândul celor care au indicat un partid preferat. Formațiunea își păstrează astfel nivelul electoral din ultimele luni, în condițiile în care variațiile față de sondajele anterioare sunt minore.

Pe locul al doilea se află PNL, cu 20,3%, partidul înregistrând o creștere semnificativă față de luna aprilie, când era cotat la 15,5%. Liberalii depășesc astfel PSD, care coboară pe poziția a treia cu 17,5%, în scădere față de 20,1% în aprilie.

USR ajunge la 10%, după ce în aprilie avea 12,7%, iar UDMR este cotat la 5%, la limita pragului parlamentar. SOS România obține 2,9%, SENS – 2,5%, iar POT scade la 1,9%.

În cazul respondenților care au declarat că ar merge sigur la vot, diferențele devin și mai mari. Potrivit datelor din sondaj, AUR ajunge la 41,4%, PNL la 21,9%, iar PSD coboară la 13,3%. USR este cotat la 10,8%, în timp ce UDMR obține 3,4%.

Datele cercetării sociologice indică și un nivel ridicat al intenției de participare la vot. Pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă certitudinea participării la alegeri, 67,4% dintre respondenți au ales varianta maximă.

Doar 15,2% dintre participanții la sondaj au afirmat că sigur nu vor merge la vot, alegând varianta 1. Procentele pentru celelalte opțiuni sunt reduse, ceea ce sugerează o polarizare accentuată și un interes crescut pentru viitoarele alegeri parlamentare.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, afirmă că schimbările din sondaj sunt influențate direct de contextul politic creat după moțiunea de cenzură și de evoluțiile recente din interiorul partidelor.

„Primul Barometru Informat.ro-INSCOP realizat după moţiunea de cenzură arată câteva modificări importante în intenţia de vot a românilor pentru partidele politice. AUR rămâne principalul partid din România în intenţia de vot, relativ stabil în banda 38-41% (variaţie în funcţie de gradul de mobilizare al votanţilor). O schimbare majoră se observă în ceea ce priveşte locul doi. În premieră în ultimii şase ani, PNL trece în faţa PSD cu un scor de 20-22% (în creştere cu cinci procente comparativ cu luna anterioară), în timp ce PSD cade pe locul 3, cu o pierdere importantă, înregistrând un scor de 13-17% (scădere de trei procente faţă de aprilie)”, a declarat Remus Ștefureac.

Acesta a explicat că diferențele dintre PNL și PSD sunt și mai mari în rândul electoratului mobilizat, iar evoluția liberalilor este legată de creșterea rapidă a popularității premierului interimar.

„Moţiunea de cenzură a determinat o polarizare puternică a societăţii româneşti, ceea ce a provocat o creştere importantă a PNL, tractat de premierul Ilie Bolojan, a cărui popularitate a crescut rapid şi oarecum neaşteptat. Pe de altă parte, se poate observa totuşi că variaţia susţinerii electorale pentru marile bazine politice din aprilie până în mai nu este deocamdată atât de mare nici în cazul votanţilor care aleg un partid”, a mai afirmat directorul INSCOP Research.

În paralel cu publicarea sondajului, liderul Dominic Fritz a prezentat luni activitatea miniștrilor USR în cele 13 zile care au urmat căderii guvernului prin moțiunea de cenzură susținută de PSD și AUR.

Potrivit acestuia, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a câștigat definitiv procesul privind recuperarea bonusului de pensionare de aproape 300.000 de lei primit de fostul director general al Romsilva, Teodor Țigan.

„Banii se întorc înapoi în buget. A dat amenzi de 800.000 de lei firmelor care otrăveau apa la Slobozia. A adus 600 de milioane euro din Norvegia pentru proiecte de mediu”, a transmis Dominic Fritz.

Liderul USR a susținut și că ministrul Apărării, Radu Miruță, care a preluat interimar și Transporturile, a intervenit pentru salvarea fabricii de armament Sadu și pentru reducerea cheltuielilor din sistemul feroviar.

„A respins bugetul CFR și a cerut refacerea cu reducerea cheltuielilor, astfel încât 2026 să însemne mai puține pierderi, nu mai multe”, a explicat Dominic Fritz.

Acesta a făcut referire și la activitatea ministrului de Externe, Oana Țoiu, despre care a afirmat că a retras statutul de utilitate publică pentru Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale.

În replică, Adrian Năstase a susținut că organizația avea prestigiu în politica externă românească și că nu mai beneficia de finanțare publică.

Dominic Fritz a mai declarat că ministrul Economiei, Irineu Darău, a modificat regulile privind industria de apărare, astfel încât statul să poată prelua integral fabricile strategice aflate în risc de închidere.

„Astfel, șmecherii nu vor mai putea vinde pe bucăți industria de apărare românească”, a afirmat liderul USR.

La final, Dominic Fritz a anunțat că USR nu va susține un viitor guvern din care să facă parte și PSD.

„De aceea nu vom susține un guvern în care e prezent și PSD. Acesta va fi mesajul cu care vom merge azi la consultările la Cotroceni”, a transmis liderul USR.

