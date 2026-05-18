Sorin Grindeanu a declarat, la finalul consultărilor, că PSD a transmis preşedintelui toate punctele de vedere şi poziţiile asumate de partid, în vederea identificării unei soluţii pentru formarea unui guvern cu puteri depline, care să poată fi votat în actuala sesiune parlamentară.

Acesta a precizat că soluţiile şi mandatul PSD, stabilite în urma consultărilor interne, sunt deja cunoscute şi că formaţiunea a transmis clar regulile şi condiţiile în care doreşte să participe la procesul de negociere, urmând ca discuţiile din perioada următoare să conducă la conturarea unei decizii.

„PSD a transmis punctele de vedere pe care dumneavoastră le ştiţi şi poziţia Partidului Social Democrat pentru a înainta, pentru a găsi soluţii, pentru a avea un guvern care să aibă puteri depline şi care să fie votat, până la încheierea acestei sesiuni în Parlamentul României. Soluţiile le cunoaşteţi, le-am anunţat. Ştiţi mandatul pe care PSD l-a primit de la membrii PSD urmare a consultării interne. ŞtiţI regulile în care Partidul Social Democrat doreşte să ne încadrăm în găsirea unei soluţii. Toate aceste lucruri au fost transmise domnului preşedinte, astfel încât, urmare a consultărilor care vor avea loc în aceste zile, să se degajeze o soluţie”, a declarat Sorin Grindeanu, la finalul consultărilor.

Sorin Grindeanu a precizat că PSD nu îşi doreşte un guvern condus de Ilie Bolojan, invocând mandatul primit în urma consultărilor interne cu membrii partidului, dar şi poziţii exprimate anterior în Parlament.

Acesta a arătat că una dintre regulile de bază ale formaţiunii este respingerea unui executiv condus de Ilie Bolojan, menţionând că această poziţie a fost susţinută inclusiv prin votul unei moţiuni de cenzură în Parlament.

De asemenea, liderul PSD a subliniat că o altă condiţie fermă este excluderea oricărei alianţe politice în afara partidelor pro-occidentale.

„Principalele reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt: ceea ce ne-au spus membrii, şi anume că urmare a acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru. Şi asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moţiune de cenzură votată de 281 de parlamentari. A doua regulă: excluderea unei alianţe în afara partidelor pro-occidentale”, a mai afirmat preşedintele PSD.

Fostul ministru al Muncii Constantin Budăi a lansat critici la adresa premierului demis Ilie Bolojan, într-o postare cu ton acid, în care face referire la expresia „greaua moştenire”, devenită frecvent utilizată în discursul politic.

Acesta ironizează explicaţiile oferite de actuala conducere guvernamentală privind situaţia economică şi sugerează că responsabilitatea pentru problemele semnalate revine în prezent executivului aflat la putere.

„„GREAUA MOȘTENIRE” – sau cum să dai vina pe incendiu după ce ai dat foc casei!”, își începe acesta mesajul, sugerând că problemele actuale nu țin de trecut, ci de decizii recente. Într-un registru tăios, fostul ministru susține că măsurile economice controversate au fost asumate explicit de premierul interimar. „Un premier demis, o țară mai săracă. Domnul Ilie Bolojan a descoperit, în sfârșit, vinovatul pentru dezastrul economic al României: “greaua moștenire”. Bravo! Detectiv de excepție!”, scrie Budăi.

Fostul ministru al Muncii Constantin Budăi formulează o serie de acuzaţii punctuale, respingând ideea că dificultăţile economice ar fi cauzate exclusiv de „greaua moştenire” şi susţinând că o parte dintre deciziile criticate aparţin actualei conduceri.

Acesta afirmă că majorarea TVA, creşterea accizelor la carburanţi şi scumpirea taxelor pentru IMM-uri ar fi fost decizii asumate de Ilie Bolojan, nu efecte ale politicilor anterioare, acuzând totodată impactul negativ asupra mediului de afaceri şi riscul de faliment pentru unele companii.

Budăi susţine, de asemenea, că majorarea taxelor pe proprietate ar fi contribuit la creşterea chiriilor, iar opoziţia faţă de plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază ar fi aparţinut actualului premier, măsură care ar fi fost menţinută, potrivit acestuia, în urma presiunilor exercitate de PSD.

În plus, fostul ministru face referire şi la efectele acestor politici asupra costului vieţii, afirmând că populaţia resimte direct consecinţele măsurilor economice adoptate în perioada recentă.