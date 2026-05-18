Delegația Partidului Național Liberal a ajuns, luni, la Palatul Cotroceni, pentru consultările convocate de președintele Nicușor Dan în vederea desemnării unui nou premier, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Din partea PNL participă președintele formațiunii, Ilie Bolojan, secretarul general Dan Motreanu, precum și prim-vicepreședinții Cătălin Predoiu și Ciprian Ciucu.

Consultările oficiale dintre președintele Nicușor Dan și delegația AUR au fost marcate de un moment tensionat încă de la începutul întâlnirii de la Palatul Cotroceni, desfășurată la un an de la alegerile prezidențiale.

Liderul AUR, George Simion, a venit la discuțiile cu șeful statului având asupra sa mai multe pliante intitulate „Măsuri pentru repararea erorilor Guvernării Bolojan”, pe care a încercat să i le ofere președintelui în momentul salutului oficial.

Potrivit informațiilor apărute după întâlnire, Nicușor Dan nu a preluat materialele prezentate de liderul AUR. Ulterior, după ce delegațiile s-au așezat la masa discuțiilor, George Simion a pus pliantele în fața președintelui, însă acestea au fost îndepărtate de șeful statului.

Consultările dintre AUR și Administrația Prezidențială au avut loc în contextul în care formațiunea condusă de George Simion susține că vrea să participe la negocierile pentru noul Guvern doar în condițiile în care partidul poate influența direct programul de guvernare și desemnarea viitorului premier.

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier, că formațiunea pe care o conduce a solicitat mandatul pentru formarea viitoarei guvernări.

„Am cerut mandat pentru formarea unei guvernări”, a spus Simion.

Consultările convocate de președintele Nicușor Dan includ și participarea Partidului S.O.S. România, care a anunțat oficial că va merge la Palatul Cotroceni cu o delegație proprie, în urma discuțiilor purtate cu susținătorii și membrii partidului.

Formațiunea condusă de Diana Iovanovici-Șoșoacă a transmis că decizia de participare a fost luată după numeroase mesaje primite din partea alegătorilor care au solicitat implicarea partidului în dialogul privind viitorul Guvern.

Din delegația S.O.S. România care participă la consultări fac parte Diana Iovanovici-Șoșoacă, Verginia Vedinaș, Simona Macovei, Dumitru Manea (Miron Manega), Țiu Mihai și Tudor Ionescu.

Reprezentanții partidului au precizat că vor susține la Cotroceni punctele de vedere ale electoratului care a votat formațiunea și că participă la discuții în baza mandatului primit din partea susținătorilor.

Conducerea S.O.S. România a anunțat că concluziile consultărilor și poziția oficială a partidului după întâlnirea de la Palatul Cotroceni vor fi prezentate într-o conferință de presă programată la ora 18:00, la sediul formațiunii.

Știrea Inițială

La Palatul Cotroceni au fost convocate consultări oficiale de președintele Nicușor Dan în baza articolului 103 din Constituție, după căderea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD.

Șeful statului a avut deja o serie de discuții informale cu liderii fostei coaliții de guvernare, însă negocierile nu au produs până acum un acord privind viitorul premier sau structura unei noi majorități parlamentare.

Președintele României a declarat că principala întrebare adresată partidelor va fi legată de existența unei majorități capabile să susțină un nou Executiv și a precizat că nu va exista un anunț oficial imediat privind desemnarea premierului.

Nicuşor Dan a exclus varianta alegerilor anticipate și a transmis că actuala criză politică va fi rezolvată într-o direcție pro-occidentală și într-un termen relativ scurt.

Administrația Prezidențială a anunțat programul complet al consultărilor pentru desemnarea noului premier:

09:00 – Partidul Social Democrat (PSD)

10:00 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

11:00 – Partidul Național Liberal (PNL)

12:00 – Uniunea Salvați România (USR)

13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

15:00 – Partidul S.O.S. România

16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT)

Consultările oficiale se desfășoară într-un context politic complicat, în care nici PSD și nici o formulă formată din PNL și USR nu pot atinge singure pragul de 233 de voturi necesar pentru învestirea noului Guvern.

Consultările dintre PSD și președintele Nicușor Dan încep de la ora 09:00, iar social-democrații au transmis deja că nu acceptă mai multe scenarii aflate în discuție.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul nu va face majoritate cu AUR, nu îl va susține pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier și nu va vota un guvern minoritar.

„Avem câteva, două sau trei lucruri peste care nu putem trece. Nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus şi înainte de moţiune, nu există varianta de a mai susţine PSD-ul pe Ilie Bolojan prim-ministru, a doua, şi nici nu vom susţine vreun guvern minoritar, PNL, UDMR şi aşa mai departe”, a anunţat Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat însă că există posibilitatea formării unei majorități fără USR.

Din delegația PSD care participă la consultări fac parte Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, Gheorghe Șoldan și Alfred Simonis.

Consultările de la Palatul Cotroceni au inclus și o discuție directă despre posibilitatea ca PSD să își asume funcția de prim-ministru în viitorul Executiv. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a declarat, la finalul întâlnirii cu președintele Nicușor Dan, că șeful statului a întrebat explicit dacă PSD este dispus să preia conducerea Guvernului.

Potrivit lui Grindeanu, discuțiile de la Cotroceni s-au concentrat pe variantele prin care poate fi obținută stabilitatea politică și formarea rapidă a unei majorități parlamentare capabile să susțină noul Cabinet.

Liderul PSD a afirmat că președintele României a ascultat poziția prezentată de delegația social-democrată și a insistat asupra necesității găsirii unei soluții politice funcționale într-un termen cât mai scurt.

„Mi-aș dori să găsim rapid o soluție, dar principala condiție este stabilitatea nu rapiditatea”, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD a precizat că formațiunea sa ar prefera refacerea actualei coaliții de guvernare, însă fără Ilie Bolojan în funcția de premier.

„Ne-am dori un guvern format din aceeași coaliție, dacă se poate, dar fără Bolojan”, a declarat liderul social-democrat.

Întrebat despre posibilitatea unei formule conduse de un premier tehnocrat, Sorin Grindeanu a afirmat că PSD consideră această variantă mai slabă și preferă un premier politic, care să poată gestiona măsurile dificile ce urmează să fie adoptate în perioada următoare.

„E varianta mai slabă, preferăm un premier politic. Zilele următoare trebuie să aprobăm legea salarizării. Va genera nemulțumiri pentru anumite categorii, deci, un guvern tehnocrat nu va gestiona ușor situația asta”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a confirmat, de asemenea, că președintele Nicușor Dan a întrebat direct dacă social-democrații sunt pregătiți să își asume funcția de premier în noua formulă guvernamentală.

„I-am spus că da, dacă este nevoie”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a afirmat că partidul urmărește găsirea unei soluții politice care să permită învestirea unui nou Guvern înainte de finalul actualei sesiuni parlamentare și a subliniat că mandatul prezentat la consultări respectă decizia adoptată în urma consultărilor interne din partid.

„PSD a transmis punctele de vedere pe care dumneavoastră le ştiţi şi poziţia Partidului Social Democrat pentru a înainta, pentru a găsi soluţii, pentru a avea un guvern care să aibă puteri depline şi care să fie votat, până la încheierea acestei sesiuni în Parlamentul României. Soluţiile le cunoaşteţi, le-am anunţat. Ştiţi mandatul pe care PSD l-a primit de la membrii PSD urmare a consultării interne. ŞtiţI regulile în care Partidul Social Democrat doreşte să ne încadrăm în găsirea unei soluţii. Toate aceste lucruri au fost transmise domnului preşedinte, astfel încât, urmare a consultărilor care vor avea loc în aceste zile, să se degajeze o soluţie”, a declarat Sorin Grindeanu, la finalul consultărilor.

Liderul social-democrat a precizat că PSD nu acceptă revenirea lui Ilie Bolojan în funcția de premier și a invocat inclusiv votul din Parlament prin care Guvernul a fost demis.

„Principalele reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt: ceea ce ne-au spus membrii, şi anume că urmare a acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru. Şi asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moţiune de cenzură votată de 281 de parlamentari. A doua regulă: excluderea unei alianţe în afara partidelor pro-occidentale”, a mai afirmat preşedintele PSD.

Consultările cu PNL și USR au loc după ce Ilie Bolojan și Dominic Fritz au anunțat că cele două partide vor avea o poziție comună în negocierile pentru noul Executiv.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că PNL și USR vor susține proiectele privind fondurile europene, stabilitatea financiară și relansarea economică, indiferent de formula politică finală.

Bolojan a transmis însă că, dacă PSD va reveni la guvernare, PNL va trece în opoziție.

La rândul său, liderul USR Dominic Fritz a afirmat că PSD trebuie să clarifice dacă poate construi o majoritate parlamentară și a susținut că nu mai există șanse pentru refacerea coaliției dintre PSD, PNL și USR.

Înaintea consultărilor oficiale, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că USR este pregătit inclusiv pentru alegeri anticipate, dacă actuala majoritate care a demis Guvernul nu poate construi un nou Executiv.

„Mesajul pe care noi îl avem este unul fără echivoc şi unul clar, a existat o majoritate parlamentară care a dat jos acest guvern, această majoritate parlamentară trebuie să-şi arate continuitatea, că are ce să pună în loc. Dacă această majoritate PSD-AUR nu are ce să pună în loc, venim cu varianta ce a mai rămas. Dacă o majoritate nu poate, hai să încercăm să vedem ce poate un guvern minoritar”, a declarat Radu Miruţă.

Acesta a criticat și varianta unui guvern tehnocrat, despre care spune că nu ar avea suficientă forță politică pentru reforme majore.

Consultările cu UDMR și AUR sunt considerate esențiale pentru stabilirea unei majorități parlamentare.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că prima opțiune a formațiunii este refacerea fostei coaliții de guvernare și a exclus varianta unui guvern tehnocrat.

„Dacă reuşim să refacem coaliţia, asta ar fi prima opţiune. (..) Eu totuşi mai nutresc speranţa că prima opţiune trebuie să fie să refacem coaliţia”, a declarat Kelemen Hunor.

Consultările cu AUR sunt programate la ora 10:00, iar delegația formațiunii va fi condusă de George Simion.

Reprezentanții AUR au transmis că vor participa la discuții doar în condițiile unor negocieri reale și au criticat poziția președintelui Nicușor Dan privind excluderea partidului dintr-o viitoare formulă guvernamentală.

Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a declarat că formațiunea nu poate susține guvernarea decât dacă partidul își desemnează propriul candidat pentru funcția de premier.

„Așteptăm să vedem ce va spune președintele. Avem candidați, și politici, pe care i-am pune pe masă și candidați nepolitici, pe care i-am pune pe masă. Condiția noastră a fost foarte clară, nu ne putem asuma guvernarea decât în condițiile unui proiect pe care l-am schițat deja public, un proiect de guvernare și un candidat sau un premier pe care îl decidem noi. Astea au fost condițiile noastre”, a declarat Dan Dungaciu.

Alianța pentru Unirea Românilor va fi reprezentată la consultări de George Simion, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu.