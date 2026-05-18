Consultările desfășurate luni la Palatul Cotroceni nu au dus la conturarea unei formule stabile de guvernare, iar surse din PSD susțin că discuțiile dintre partide rămân blocate după poziția exprimată de PNL privind refuzul unei colaborări cu social-democrații.

Potrivit unor surse din PSD, social-democrații și-ar fi dorit refacerea fostei majorități, însă fără Ilie Bolojan în funcția de premier, variantă care pare însă tot mai dificil de realizat în actualul context politic.

„Este posibil să se degaje o majoritate după consultări, dar nu a fost lăsat spațiu de manevră de către Ilie Bolojan”, au precizat surse din PSD.

Aceleași surse au afirmat că există posibilitatea organizării unei noi runde de consultări la Palatul Cotroceni, în condițiile în care actualele negocieri nu au produs un acord politic clar între principalele partide parlamentare.

În paralel, la nivel politic au apărut și primele informații privind varianta unui executiv tehnocrat susținut de partidele pro-europene, însă această opțiune este contestată de mai multe formațiuni.

Consultările pentru desemnarea noului premier au readus în discuție varianta unui executiv tehnocrat, iar numele economistei Delia Velculescu, oficial cu experiență în cadrul FMI, a fost vehiculat în spațiul politic drept posibilă opțiune pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit informațiilor apărute după întâlnirea de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan ar fi favorabil unei formule tehnocrate de guvernare. PSD a transmis însă că profilul dorit pentru funcția de premier nu corespunde acestei variante.

„Noi am făcut un profil de premier, care nu se potrivește cu Delia Velculescu”, au mai precizat surse din PSD.

În același timp, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că social-democrații analizează mai multe formule de guvernare și nu exclud nici varianta unui executiv minoritar construit în jurul PSD.

„Noi susținem mai multe variante. Oricare dintre ele poate până la urmă să fie aleasă de președintele Nicușor Dan. Sigur că prima variantă cu care am venit este cea pe care o știți cu toții, că putem să facem parte din aceeași coaliție, dar fără Ilie Bolojan ca prim-ministru”, a spus Lia Olguța Vasilescu la Antena 3.

Aceasta a afirmat că PSD ar putea susține inclusiv un premier politic din partea PNL, dacă liberalii își asumă continuarea guvernării până la finalul anului.

„Dacă nu își asumă, PSD sigur că poate să-și asume o nominalizare. Există și varianta unui guvern minoritar în jurul PSD și cred că putem să strângem voturile necesare”, a declarat Vasilescu.

Primarul Craiovei a nuanțat însă poziția PSD în privința unui premier tehnocrat și a transmis că partidul nu respinge complet această variantă, cu condiția ca viitorul șef al Executivului să cunoască situația internă a României.

„Există și varianta unui premier tehnocrat, dar nu orice fel de variantă. Nu respingem din start ideea de a exista un premier tehnocrat, cu o majoritate consolidată în Parlament din partidele pro-europene, dar nu s-a discutat deocamdată niciun nume”, a spus primarul Craiovei.

După consultările de la Palatul Cotroceni, liderii PNL au transmis că liberalii nu vor mai participa la o formulă de guvernare în care PSD este prezent, indiferent dacă premierul va fi unul politic sau tehnocrat.

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că decizia PNL reprezintă o poziție de principiu și a acuzat PSD că a blocat reformele și măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar.

„Așa cum știți din deciziile pe care le-am luat anterior, Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social-Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social-Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. De ce suntem puși să avem această poziție? Ea nu este luată dintr-un calcul politic, ci este luată dintr-un interes legitim pentru țara noastră”, a spus Bolojan.

Poziția liberalilor a fost susținută și de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a declarat că PNL nu va vota niciun executiv în care PSD va face parte din majoritate.

„Din această perspectivă, din nou, pentru PNL lucrurile sunt foarte clare și răspicate: nu va vota niciun guvern politic sau tehnocrat din care face parte PSD”, a afirmat el.

Edilul din Cluj-Napoca a susținut că decizia reprezintă o poziție adoptată aproape în unanimitate de conducerea liberală.

„Regula a fost exprimată din nou de către președintele partidului. Și aici nu este vorba de o poziție doar a președintelui partidului, ci o decizie luată aproape în unanimitate de către Partidul Național Liberal. Din perspectiva PNL, acest partid nu mai trebuie să fie sau nu poate să fie sau nu se poate transforma într-un partid-butonier al PSD”, a adăugat acesta.

Emil Boc a mai afirmat că PNL va continua să susțină reformele legate de PNRR, reducerea deficitului și proiectele europene, indiferent dacă partidul va rămâne la guvernare sau va intra în opoziție.

Consultările dintre președintele Nicușor Dan și partidele parlamentare au alimentat și scenariul unei noi serii de negocieri, după ce mai mulți lideri politici au afirmat că actualele discuții nu au produs un acord majoritar.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că șeful statului a lăsat să se înțeleagă faptul că va convoca o nouă rundă de consultări.

„A dat de înțeles că va mai fi o rundă de consultări (…) cred că toate partidele (cine va fi invitat la discuții n.r.) nu ne-a spus intențiile domniei sale”, a spus Petrișor Peiu.

În același timp, liderul USR, Dominic Fritz, a afirmat că formațiunea pe care o conduce nu va intra într-un executiv alături de PSD și nu va susține o formulă tehnocrată care ar permite social-democraților să controleze guvernarea din umbră.

„Am avut o discuţie lungă şi onestă cu preşedintele, i-am transmis poziţia USR în această criză politică, am subliniat că miniştrii interimari USR sunt la muncă, nu dezertează, încearcă să ţină lucrurile pe o linie de plutire şi să ducă proiectele mai departe, chiar dacă la un nivel mai jos”, a spus Dominic Fritz, după consultările oficiale.

Acesta a susținut că relația dintre USR și PSD este compromisă din cauza disputelor privind reformele administrative și economice.

„Nu mai există bază de încredere pentru a intra într-un guvern cu PSD, nu mai există o bază de încredere ca, împreună cu PSD, să putem împinge reforme. PSD a sabotat, a şantajat, reformele pentru un stat mai suplu, pentru tăirea privilegiilor, nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun. Dacă PSD găseşte o majoritate, noi vom intra în Opoziţie”, a precizat Fritz.

Liderul USR a afirmat că actuala criză trebuie rezolvată printr-o soluție politică și nu printr-un executiv tehnocrat.

„Soluţia va trebui să fie politică, nu vom putea susţine un guvern tehnocrat, care este un paravan pentru ca PSD să controleze”, a afirmat el.

Tabel. Pozițiile partidelor după consultările de la Cotroceni: