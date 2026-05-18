Din cuprinsul articolului Bolojan: PNL nu va mai susţine şi nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD

Ilie Bolojan a declarat, după consultările cu preşedintele Nicușor Dan, că a prezentat poziţia PNL în contextul actual politic, marcat de o moţiune de cenzură iniţiată de PSD şi susţinută de AUR, în urma căreia guvernul din care a făcut parte şi PSD a fost demis.

Acesta a precizat că, în actuala configuraţie parlamentară, în care PNL deţine aproximativ 15% din mandate, partidul a decis că nu va susţine şi nu va participa la un guvern în care se regăseşte PSD, inclusiv în varianta unui executiv condus de un premier tehnocrat.

Bolojan a subliniat că, în cazul în care PSD va face parte din viitoarea guvernare, PNL va trece în opoziţie.

”Am finalizat consultările cu domnul preşedinte Nicuşor dan, şi am precizat poziţia noastră. Suntem după o moţiune de cenzură iniţiată de PSD, care, cu sprijinul AUR, practic a căzut guvernul din care a făcut parte şi PSD. Suntem în situaţia în care PNL are o pondere de 15% în Parlament, şi în acest context, poziţia PNL a fost umătoarea, din decizile luate anterior: PNL nu va mai susţine un guvern şi nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi şi PSD. Nu vom susţine un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi şi PSD. în condiţiile în care PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziţie”, a fost anunţul premierului interimar. Damen Mangalia pregătește o nouă încercare de vânzare. Șase licitaţii la valoarea de piaţă de 184 de milioane de euro Cine (și de ce) trebuie să factureze pe CNP?

Ilie Bolojan a susţinut că această poziţie nu este rezultatul unui calcul politic, ci al unui interes considerat legitim pentru România.

Acesta a afirmat că, în ultimii ani, clasa politică a comis greşeli importante, în special în zona comunicării publice, prin crearea unor aşteptări în rândul cetăţenilor care nu pot fi acoperite în mod realist, depăşind capacitatea bugetară a statului român.

”Asta a creat nişte aşteptări care n-au putut fi onorate şi, pe bună dreptate, mulţi dintre cetăţenii ţării noastre au fost dezamăgiţi şi s-a creat posibilitatea unor vânzători de iluzii să se creadă că se pot rezolva lucrurile, fără să deranjezi pe nimeni şi se pot asigura condiţii care nu pot fi susţinute în mod corect de posibilităţile ţării noastre. A fost o eroare majoră. Guvernele, în loc să acţioneze pentru a menţine echilibrele bugetare, s-au dus pe deficite şi am ajuns în situaţia în care am ajuns”, a arătat liderul PNL.

Ilie Bolojan a afirmat că a doua greşeală majoră a clasei politice a fost formarea unor coaliţii largi, precum cea PSD–PNL, care a deţinut peste 60% din Parlament, dar care, în opinia sa, s-a limitat la administrarea mai eficientă sau mai puţin eficientă a guvernării, fără a implementa reformele necesare pentru România.

”Deci, doar o guvernare pentru funcţii şi nu pentru reforme”, a subliniat Bolojan.

Ilie Bolojan a afirmat că a treia eroare a constat în faptul că au fost create aşteptări nerealiste şi că, în anumite poziţii importante din companii şi instituţii, nu au fost stabilite criterii care să poată fi respectate în mod realist.