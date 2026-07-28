Sorin Grindeanu face anunțul așteptat: Nu rămânem în acest blocaj. Sunt foarte optimist. După 15 august, vom avea un guvern cu puteri depline
SURSA FOTO: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu - Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu afirmă că România ar putea avea un guvern cu puteri depline până la finalul lunii august, după depășirea actualului blocaj politic. Liderul PSD susține că formațiunea pe care o conduce este pregătită să construiască o majoritate parlamentară fără PNL și USR și consideră că social-democrații au legitimitatea de a solicita funcția de prim-ministru. Declarațiile au fost făcute luni seară, în cadrul unei intervenții televizate.
Sorin Grindeanu estimează că România va avea un guvern cu puteri depline până la finalul lunii august
Sorin Grindeanu apreciază că actualul blocaj politic nu se va prelungi și spune că există perspective pentru formarea unui executiv cu atribuții depline în a doua parte a lunii august. Liderul PSD consideră că depășirea impasului este esențială pentru stabilitatea politică și administrativă a României.
În acest context, el și-a exprimat încrederea că negocierile politice vor conduce la instalarea unui nou guvern înainte de încheierea lunii.
„Nu rămânem în acest blocaj. Sunt foarte optimist că undeva spre final de august, după 15 august, vom avea un guvern cu puteri depline. Şi asta e bine pentru România”, a afirmat Grindeanu.
PSD revendică funcția de prim-ministru și spune că poate forma o majoritate fără PNL și USR
Liderul social-democrat susține că PSD are dreptul să solicite mandatul de premier, invocând rezultatul obținut la alegeri și poziția de cel mai mare partid din Parlament. În același timp, el afirmă că formațiunea poate construi o majoritate parlamentară fără sprijinul PNL și USR.
Întrebat despre partenerii alături de care PSD ar putea forma viitorul executiv, Sorin Grindeanu a declarat că este convins că social-democrații vor reuși să obțină susținerea necesară chiar și în lipsa celor două partide.
„PSD solicită mandatul de prim-ministru. Suntem partidul cel mai mare din Parlament, avem 27-28 la sută. O să facem, sunt convins de acest lucru, şi ştiu, că o să facem această majoritate chiar şi fără aceşti oameni (PNL şi USR – n.r.). PSD nu a pus garduri, nu am făcut congres la PSD că nu mai fac niciodată cu PNL”, a declarat Sorin Grindeanu.
Liderul PSD afirmă că partidul este pregătit inclusiv pentru alegeri anticipate
În cadrul aceleiași intervenții, președintele PSD a precizat că formațiunea nu exclude nici scenariul alegerilor anticipate. Potrivit acestuia, dacă negocierile dintre partidele politice nu vor conduce la identificarea unei soluții pentru formarea unui guvern, social-democrații sunt pregătiți și pentru această variantă.
Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu are rezerve în privința organizării de alegeri anticipate, în situația în care actualul impas politic nu va putea fi depășit prin negocieri și nu va exista o majoritate capabilă să susțină un nou executiv.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.