Sorin Grindeanu face anunțul așteptat: Nu rămânem în acest blocaj. Sunt foarte optimist. După 15 august, vom avea un guvern cu puteri depline

Sorin Grindeanu afirmă că România ar putea avea un guvern cu puteri depline până la finalul lunii august, după depășirea actualului blocaj politic. Liderul PSD susține că formațiunea pe care o conduce este pregătită să construiască o majoritate parlamentară fără PNL și USR și consideră că social-democrații au legitimitatea de a solicita funcția de prim-ministru. Declarațiile au fost făcute luni seară, în cadrul unei intervenții televizate.

Sorin Grindeanu apreciază că actualul blocaj politic nu se va prelungi și spune că există perspective pentru formarea unui executiv cu atribuții depline în a doua parte a lunii august. Liderul PSD consideră că depășirea impasului este esențială pentru stabilitatea politică și administrativă a României.

În acest context, el și-a exprimat încrederea că negocierile politice vor conduce la instalarea unui nou guvern înainte de încheierea lunii.

„Nu rămânem în acest blocaj. Sunt foarte optimist că undeva spre final de august, după 15 august, vom avea un guvern cu puteri depline. Şi asta e bine pentru România”, a afirmat Grindeanu.

Liderul social-democrat susține că PSD are dreptul să solicite mandatul de premier, invocând rezultatul obținut la alegeri și poziția de cel mai mare partid din Parlament. În același timp, el afirmă că formațiunea poate construi o majoritate parlamentară fără sprijinul PNL și USR.

Întrebat despre partenerii alături de care PSD ar putea forma viitorul executiv, Sorin Grindeanu a declarat că este convins că social-democrații vor reuși să obțină susținerea necesară chiar și în lipsa celor două partide.

„PSD solicită mandatul de prim-ministru. Suntem partidul cel mai mare din Parlament, avem 27-28 la sută. O să facem, sunt convins de acest lucru, şi ştiu, că o să facem această majoritate chiar şi fără aceşti oameni (PNL şi USR – n.r.). PSD nu a pus garduri, nu am făcut congres la PSD că nu mai fac niciodată cu PNL”, a declarat Sorin Grindeanu.

În cadrul aceleiași intervenții, președintele PSD a precizat că formațiunea nu exclude nici scenariul alegerilor anticipate. Potrivit acestuia, dacă negocierile dintre partidele politice nu vor conduce la identificarea unei soluții pentru formarea unui guvern, social-democrații sunt pregătiți și pentru această variantă.

Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu are rezerve în privința organizării de alegeri anticipate, în situația în care actualul impas politic nu va putea fi depășit prin negocieri și nu va exista o majoritate capabilă să susțină un nou executiv.