Președintele Nicușor Dan va organiza luni, la Palatul Cotroceni, prima rundă de consultări cu partidele parlamentare, în încercarea de a identifica o soluție pentru desemnarea unui nou premier. Contextul politic rămâne unul complicat, deoarece niciun partid nu reușește în acest moment să formeze singur sau împreună cu aliații săi o majoritate parlamentară stabilă care să susțină instalarea unui nou guvern.

Consultările sunt programate pentru luni, 18 mai 2026, iar formațiunile politice vor fi primite la Cotroceni începând cu ora 09:00, într-un calendar stabilit de Administrația Prezidențială. Prima discuție va avea loc cu PSD, urmat de AUR la ora 10:00, PNL la ora 11:00 și USR la ora 12:00. În continuare sunt programate discuțiile cu UDMR la ora 13:00, cu Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale la ora 14:00, cu Partidul S.O.S. România la ora 15:00 și cu POT la ora 16:00.

Aceste consultări au loc la aproape două săptămâni după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, iar negocierile pentru formarea unei noi majorități au intrat într-o fază decisivă. În spațiul public, scenariul numirii unui premier tehnocrat este tot mai discutat, însă miza principală rămâne construirea unei majorități parlamentare funcționale.

PNL ar urma să propună formarea unui guvern minoritar împreună cu USR și UDMR, cu Ilie Bolojan desemnat în funcția de prim-ministru. În acest scenariu, președintele Nicușor Dan ar trebui să obțină sprijinul PSD pentru a vota în Parlament un nou Executiv condus de Bolojan, urmând ca social-democrații să treacă ulterior în opoziție.

Totuși, acest scenariu este considerat puțin probabil, în condițiile în care PSD ar avea dificultăți în a susține un guvern condus de același premier pe care tocmai l-a înlăturat prin moțiune de cenzură de la Palatul Victoria. În plus, este invocată și o decizie a Curtea Constituțională a României din perioada pandemiei, care ar limita posibilitatea desemnării unui prim-ministru recent demis printr-o astfel de procedură.

Potrivit acestei interpretări, în momentul desemnării unui premier, președintele trebuie să pornească de la premisa că persoana propusă poate coagula o majoritate parlamentară funcțională. În caz contrar, o astfel de numire ar putea fi considerată o forțare a mecanismului constituțional și ar deschide discuția privind alegerile anticipate. În acest context, se apreciază că Ilie Bolojan nu ar urma să fie nominalizat pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit unor surse politice citate de „Adevărul”, PSD nu va propune niciun nume pentru funcția de prim-ministru în cadrul consultărilor politice. Conducerea social-democrată ar urma să îi solicite președintelui Nicușor Dan refacerea coaliției de guvernare, alături de PNL, USR și UDMR, însă fără implicarea lui Ilie Bolojan în viitorul executiv.

În eventualitatea în care președintele nu va reuși să convingă liberalii să revină la guvernare alături de PSD, social-democrații ar fi dispuși să susțină varianta numirii unui premier tehnocrat. Acesta ar urma să conducă un guvern format din PSD, UDMR și reprezentanții minorităților naționale.

Aceleași surse susțin că liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu își dorește să preia funcția de prim-ministru, scenariu care ar fi fost vehiculat în spațiul politic în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern.

AUR, formațiunea condusă de George Simion, a avansat public ideea dizolvării Parlamentului și a organizării de alegeri anticipate, un scenariu respins categoric de președintele Nicușor Dan.

În eventualitatea în care românii ar fi chemați din nou la urne, există în spațiul politic evaluări potrivit cărora AUR ar putea obține chiar în jur de 50% din voturi, ceea ce ar schimba semnificativ echilibrul parlamentar și ar influența direct procesul de desemnare a unui prim-ministru. Într-un asemenea context, șeful statului ar fi obligat să ia în calcul propunerea de premier venită din partea formațiunii care ar deține majoritatea.

În prezent însă, AUR ar urma să meargă la consultările de la Cotroceni cu propunerea formală a lui Călin Georgescu pentru funcția de prim-ministru. Cu toate acestea, în actualul context politic, șansele ca acesta să fie desemnat și să preia conducerea guvernului sunt considerate practic inexistente.

USR, condusă de Dominic Fritz, ar urma să îi solicite președintelui Nicușor Dan să îl nominalizeze inițial pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, într-un demers care ar putea pune presiune pe o eventuală formulă de guvernare PSD–AUR, considerate în acest scenariu ca fiind apropiate în contextul recentelor alianțe parlamentare care au dus la înlăturarea lui Ilie Bolojan.

În situația în care Sorin Grindeanu nu ar reuși să coaguleze o majoritate parlamentară, USR ar susține ulterior nominalizarea lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier. În acel moment, parlamentarii ar fi puși în fața unei alegeri decisive: fie votează instalarea unui guvern condus de Bolojan, fie se ajunge la blocaj instituțional care ar putea deschide discuția privind dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate.

În această logică politică, USR ar prefera varianta alegerilor anticipate în locul unei soluții bazate pe un premier tehnocrat, poziționându-se diferit față de abordarea președintelui Nicușor Dan. Formațiunea nu intenționează să vină cu o propunere de prim-ministru din interiorul partidului, mizând mai degrabă pe crearea unui pol reformist în jurul lui Ilie Bolojan, fie într-o formulă de guvernare, fie în opoziție.

UDMR împărtășește, în linii mari, poziția PSD în privința refacerii coaliției de guvernare, însă cu condiția desemnării unui alt prim-ministru din zona liberală. Formațiunea maghiară își exprimă, în același timp, deschiderea și pentru varianta unui guvern politic condus de un premier tehnocrat, în funcție de evoluția negocierilor de la Palatul Cotroceni.

Conducerea UDMR nu intenționează să înainteze o propunere proprie de prim-ministru în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, însă stabilește o linie roșie clară în procesul de formare a viitorului guvern: evitarea organizării de alegeri parlamentare anticipate.

În viziunea liderilor UDMR, un eventual scrutin organizat în acest moment ar putea avea consecințe politice directe asupra reprezentării formațiunii în Parlament, existând riscul ca aceasta să nu mai atingă pragul necesar pentru a intra în legislativ.