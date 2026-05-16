Liderul liberal a explicat că decizia partidului este legată de experiența ultimelor luni de guvernare și de relația dificilă avută cu social-democrații.

„Am prezentat strategia pentru perioada următoare, explicând că, datorită experienţei pe care am avut-o în aceste zece luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care PSD a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajelor vizavi de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, PNL nu va mai face o coaliţie, în perioada următoare cu PSD”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a transmis clar că, în cazul în care social-democrații vor intra la guvernare, liberalii vor trece în opoziție.

Cu toate că exclude o nouă alianță cu PSD, premierul interimar a subliniat că partidul său nu refuză ideea de a participa la guvernare.

„Pe termen scurt, să se găsească o formulă pentru ca România să fie guvernată, din care Partidul Naţional Liberal nu fuge de răspunderea guvernării, aşa cum am demonstrat-o”, a afirmat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a vorbit și despre obiectivele pe termen lung ale formațiunii, susținând că își dorește reformarea partidului și construirea unei Românii „sustenabile”, fără privilegii și sinecuri.

„Este un obiectiv important, pentru care o să-mi dedic în perioada următoare energia, pentru a reforma partidul nostru, pentru a aduce oameni noi şi pentru a folosi experienţa colegilor care au dovedit performanţă în toţi aceşti ani”, a declarat acesta.

În aceeași zi, Ilie Bolojan a avut o întâlnire la Primăria Timișoara cu Dominic Fritz, lider al USR.

Premierul a afirmat că cele două partide vor avea o poziție comună la consultările de luni cu Nicușor Dan.

„În plan politic vom fi aliniaţi în consultările cu domnul preşedinte, luni, în aşa fel încât în baza experienţei pe care am avut-o în aceste luni de guvernare să susţinem, în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare, proiectele care ţin de absorbţia de fonduri europene, care ţin de stabilitatea financiară a României şi programele de relansare economică”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul interimar a subliniat că una dintre prioritățile majore ale următoarelor săptămâni este renegocierea Programul Național de Redresare și Reziliență și finalizarea proiectelor finanțate din bani europeni.

„A fost o discuţie bazată pe două componente, pe aspectele administrative care ţin de proiectele de dezvoltare ale municipiului Timişoara şi sigur, aspectele politice, respectiv ceea ce se întâmplă începând de săptămâna viitoare, legat de consultările pentru noul guvern”, a declarat premierul.

Potrivit acestuia, în toate reședințele de județ există investiții importante finanțate prin PNRR, iar finalizarea lor este esențială pentru dezvoltarea locală și pentru evitarea pierderii fondurilor europene.

Ilie Bolojan a vorbit și despre necesitatea descentralizării și a transferului unor proiecte și active către administrațiile locale.

„De asemenea, sunt multe proiecte care sunt astăzi în administrarea guvernului, în administrarea statului român, care pot fi transferate reşedinţelor de judeţ, în aşa fel încât activele care astăzi nu sunt folosite corespunzător, să fie folosite”, a afirmat acesta.

Premierul susține că această direcție trebuie continuată indiferent de poziția pe care o vor avea PNL și USR în viitoarea arhitectură politică.

Liderul liberal a declarat că România trebuie să depășească actuala perioadă marcată de constrângeri bugetare și reducerea deficitului și să intre într-o nouă etapă de dezvoltare economică.

„Pe de-o parte să închidem această perioadă pe care nu o puteam evita, de constrângeri bugetare şi de reduceri de deficite şi să trecem într-o etapă de relansare economică”, a afirmat Ilie Bolojan.

Acesta a precizat că proiectele legate de PNRR vor fi susținute în Parlament pentru ca România să își respecte angajamentele asumate față de Uniunea Europeană și să nu piardă finanțările europene.