În fața absolvenților reuniți la ceremonia organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, premierul interimar a rememorat perioada adolescenței și începuturile sale profesionale.

Acesta le-a povestit tinerilor că a ajuns la un liceu bun, însă la secția de mecanică, unde a realizat rapid că mulți dintre colegii săi erau mai bine pregătiți.

Experiența respectivă l-a făcut să înțeleagă importanța efortului constant și a disciplinei.

Premierul a insistat asupra ideii că rezultatele apar doar prin pregătire continuă și implicare.

„Vă rog să fiţi conştienţi de acest lucru: dacă veţi lucra mai mult, dacă vă veţi pregăti mai bine, cu siguranţă veţi vedea că daţi rezultate mai bune”, a afirmat acesta.

În discursul său, Ilie Bolojan a vorbit și despre modul în care a intrat în politică și despre perioada petrecută la Timișoara în timpul evenimentelor care au dus la căderea regimului comunist.

Acesta le-a explicat tinerilor că, timp de mulți ani, a făcut politică fără să ocupe funcții plătite, fiind motivat de dorința de a schimba lucrurile.

„Până în anii 2004 am făcut politică fără să am niciun fel de funcţii plătite, dar eram prezent în toate campaniile pentru că am crezut întotdeauna că se pot corecta nedreptăţi, că se pot face lucrurile altfel, că putem avea o guvernare mai bună şi o ţară mai bună”, a declarat premierul interimar.

El a explicat că momentul decisiv al carierei sale a venit în 2005, când a fost numit prefect al județului Bihor, funcție care i-a permis ulterior să câștige alegerile pentru Primăria Oradea.

„Atunci când faci lucrurile cu pasiune se vede”, a spus Ilie Bolojan, amintind că a încercat să transforme municipiul Oradea prin proiecte administrative și investiții realizate cu seriozitate.

Într-un moment anecdotic al discursului, premierul interimar a povestit cum a decis să aducă meșteri italieni pentru lucrările de pavaj din centrul municipiului Oradea.

Potrivit acestuia, decizia a fost luată după ce primele lucrări executate de echipe românești nu au avut rezultatul dorit.

Ilie Bolojan a explicat că italienii lucrau cu pasiune și atenție la detalii, iar acest lucru s-a văzut imediat în calitatea execuției.

Premierul interimar le-a recomandat absolvenților să încerce să facă în viață ceea ce îi pasionează cu adevărat, susținând că doar astfel pot oferi „maximul posibil în condiţiile date”.

O parte importantă a discursului a fost dedicată respectului față de oameni, profesori, colegi și comunitate.

Premierul interimar a transmis că niciun succes nu poate fi obținut individual și că în spatele oricărui rezultat există echipe întregi care contribuie discret la atingerea obiectivelor.

„În spatele oamenilor care dau rezultate există nişte colegi pe care, de multe ori, nu îi vedem, oameni simpli, oameni care sunt plătiţi mult mai prost decât cei care sunt în faţă, dar nu poţi să faci nimic singur”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta le-a mulțumit public oamenilor cu care a lucrat de-a lungul timpului în administrație și l-a nominalizat în mod special pe șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca.

„Eu am fost primar acceptabil pentru că am avut echipe puternice şi oameni serioşi în spate şi le mulţumesc”, a afirmat premierul.

În finalul discursului, Ilie Bolojan a vorbit despre responsabilitatea față de comunitate și despre modul în care respectul pentru țară trebuie să se reflecte în activitatea profesională, indiferent dacă este vorba despre sectorul public sau cel privat.

„E foarte important să ne respectăm comunităţile de unde provenim, să ne respectăm ţara noastră”, a spus acesta.

Premierul a subliniat că, în administrația publică, respectul pentru cetățeni înseamnă folosirea corectă a banilor publici și dezvoltarea unor servicii eficiente.