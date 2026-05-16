Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe comune susținute la Timișoara de Ilie Bolojan și Dominic Fritz, lider al USR.

Premierul interimar a afirmat că cele două partide vor fi „aliniate” la consultările de luni de la Palatul Cotroceni cu Nicușor Dan și vor transmite un mesaj comun privind prioritățile economice și administrative ale României.

„În plan politic vom fi aliniaţi în consultările cu domnul preşedinte, luni, în aşa fel încât în baza experienţei pe care am avut-o în aceste luni de guvernare pe de-o parte să susţinem, în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare, proiectele care ţin de absorbţia de fonduri europene, care ţin de stabilitatea financiară a României şi programele de relansare economică în aşa fel încât, pe de-o parte, să închidem această perioadă pe care nu o puteam evita, de constrângeri bugetare şi de reduceri de deficite şi să trecem într-o etapă de relansare economică”, a declarat Ilie Bolojan.

Renegocierea PNRR, prioritate pentru Guvern în următoarele două săptămâni

Premierul interimar a subliniat că renegocierea Programul Național de Redresare și Reziliență reprezintă una dintre cele mai urgente priorități ale Guvernului.

Potrivit acestuia, în toate reședințele de județ există proiecte importante finanțate prin PNRR care trebuie finalizate în următoarele luni, iar menținerea finanțării europene este esențială pentru continuarea investițiilor.

„Renegocierea programului din următoarele două săptămâni este o prioritate şi de aceea, şi pentru municipiul Timişoara, finalizarea acestor proiecte este vitală. De asemenea, sunt multe active şi multe proiecte care sunt astăzi în administrarea Guvernului, în administrarea statului român, care pot fi transferate reşedinţelor de judeţ, în aşa fel încât active care astăzi nu sunt folosite corespunzător să fie folosite”, a afirmat Ilie Bolojan.

Acesta a insistat și asupra necesității accelerării procesului de descentralizare administrativă și a transferului unor active către administrațiile locale.

Guvernul mizează pe descentralizare și transferul de active către primării

În cadrul declarațiilor, liderul liberal a susținut că descentralizarea a fost una dintre componentele importante ale perioadei de guvernare din ultimele 10 luni și că acest proces trebuie continuat indiferent de formula politică ce va rezulta după negocierile de la Cotroceni.

„Şi în această perioadă pe care am finalizat-o în cele 10 luni de guvernare, componenta de descentralizare a fost importantă şi o vom susţine şi în perioada următoare, indiferent pe ce poziţie vor fi cele două partide (PNL şi USR, n.r.), dar transferurile de active către primării pentru a putea fi puse în valoare, pentru a putea fi valorificate este o direcţie importantă pe care trebuie să o susţinem”, a mai spus Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, multe proprietăți și proiecte administrate în prezent de stat nu sunt folosite eficient și ar putea fi valorificate mai bine de autoritățile locale.

Ilie Bolojan a precizat că cele două formațiuni vor susține în Parlament proiectele necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR și pentru evitarea pierderii fondurilor europene.

„De asemenea, vom susţine proiectele care ţin de PNRR în Parlament, pe care aşa cum am anunţat le vom depune în următoarele două săptămâni pentru ca toate jaloanele să fie îndeplinite şi să nu pierdem aceşti bani. Cele două partide vor susţine cele două proiecte care sunt angajamente ale României faţă de Uniunea Europeană”, a adăugat premierul interimar.

Declarațiile vin într-un moment important pentru scena politică, în contextul consultărilor de la Palatul Cotroceni privind viitoarea formulă de guvernare și măsurile economice necesare pentru reducerea deficitului bugetar.

Premierul interimar se află sâmbătă într-o vizită oficială în județul Timiș. În cadrul deplasării, Ilie Bolojan urmează să participe și la ceremonia de absolvire a promoției 2026 organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, unde va susține un discurs în fața absolvenților.

Întâlnirea de la Timișoara și mesajele transmise înaintea consultărilor de la Cotroceni sunt interpretate ca un semnal de apropiere politică între PNL și USR, în contextul negocierilor privind viitorul Executiv și al presiunilor legate de reformele asumate prin PNRR.