Agenția internațională de evaluare financiară S&P Global a transmis un semnal de risc major pentru economia României, în contextul incertitudinii politice generate după schimbările recente de la nivel guvernamental, inclusiv în urma demiterii executivului asociat cu Ilie Bolojan.

Potrivit evaluării, menținerea instabilității politice și întârzierea reformelor fiscale pot duce la degradarea ratingului suveran și la creșterea costurilor de finanțare pentru statul român.

S&P Global atrage atenția asupra unei probleme structurale: România se confruntă simultan cu un deficit bugetar ridicat și un deficit de cont curent semnificativ. Această combinație limitează spațiul fiscal și crește dependența de finanțare externă.

În acest context, agenția subliniază că:

lipsa unui guvern stabil întârzie aplicarea reformelor fiscale,

consolidarea bugetară devine mai dificilă,

încrederea investitorilor poate fi afectată.

„Dizolvarea coaliţiei formată din patru partide va complica eforturile de reducere a dublului deficit ridicat al României – deficitul de cont curent şi deficitul fiscal – pe măsură ce se apropie alegerile din 2028. Cu toate acestea, există un consens larg între partide pentru ajustări şi reforme fiscale suplimentare în 2027, iar un nou guvern este probabil să se formeze în următoarele săptămâni”, a transmis agenţia

În prezent, România își menține calificativul de credit suveran la nivelul BBB-/A-3, însă perspectiva este în continuare negativă.

Această perspectivă reflectă:

riscuri ridicate de implementare a reformelor fiscale,

vulnerabilitate la șocuri externe,

presiuni constante asupra finanțelor publice.

S&P avertizează că o retrogradare este posibilă dacă deficitele nu se reduc într-un ritm sustenabil sau dacă blocajul politic se prelungește.

„Ne-am putea reduce ratingurile privind România dacă impasul său guvernamental s-ar prelungi sau ar duce la incapacitatea de a reduce şi mai mult deficitele fiscale în 2027. Credem că, dacă Guvernul României nu este în măsură să obţină intrările de fonduri preconizate ale UE în perioada 2026-2027, acest lucru ar limita perspectivele de creştere ale economiei, ar complica consolidarea fiscală a Guvernului şi ar amplifica riscurile balanţei de plăţi”, avertizează agenţia de rating.

Un factor esențial în menținerea echilibrului macroeconomic îl reprezintă accesarea fondurilor de la Uniunea Europeană.

Aceste resurse sunt considerate vitale pentru:

finanțarea investițiilor publice,

reducerea presiunii asupra deficitului,

susținerea creșterii economice.

S&P Global avertizează că o absorbție redusă a fondurilor europene ar putea amplifica riscurile fiscale și ar limita capacitatea României de ajustare economică.

”De asemenea, ne aşteptăm ca România să obţină majoritatea facilităţilor de finanţare disponibile ale UE în acest an (în valoare de până la 3,5% din PIB-ul său), ceea ce ar putea acoperi o parte semnificativă a cerinţelor ridicate de finanţare externă ale României”, notează agenţia

Scenariu Descriere Probabilitate (conform evaluării) Impact asupra stabilității Refacerea coaliției guvernamentale Reconfigurarea alianțelor politice și desemnarea unui nou premier (posibil tehnocrat) Medie–ridicată Crește stabilitatea politică și susține continuitatea reformelor fiscale Guvern minoritar Executiv cu sprijin parlamentar punctual pentru adoptarea reformelor Medie Stabilitate fragilă, implementare lentă a reformelor Alegeri anticipate Dizolvarea Parlamentului și organizarea de noi alegeri Scăzută Incertitudine politică temporară, risc de întârziere a reformelor

Mesajul transmis de S&P Global este clar: România se află într-o zonă de vulnerabilitate financiară, unde stabilitatea politică este direct legată de menținerea ratingului de țară.

”În special, guvernul trebuie să continue să pună în aplicare o agendă de consolidare pentru a rămâne pe drumul cel bun pentru a-şi îndeplini cerinţele privind procedura de deficit excesiv din partea UE; să pună în aplicare o serie de reforme pentru a asigura fluxurile de fonduri ale UE, inclusiv din cadrul mecanismului de redresare şi resălbăticire (RRF), a Acţiunii de securitate pentru Europa (SAFE) şi a Fondului de coeziune; şi să facă faţă efectelor stagflaţiei determinate de conflictul din Orientul Mijlociu”, indică agenţia de rating.

Fără un guvern stabil și fără implementarea consecventă a reformelor fiscale, riscul de retrogradare rămâne activ, iar costurile de finanțare ale statului pot crește semnificativ în perioada următoare.