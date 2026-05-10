Alexandru Nazare a afirmat că lipsa consecvenței în aplicarea unor politici coerente a reprezentat una dintre problemele ultimilor ani și a explicat că atingerea obiectivelor economico-financiare ar putea asigura acces la finanțare mai ieftină pentru stat.

Nazare a atras atenția că România va fi evaluată în perioada următoare și de Fitch Ratings și Moody’s, iar deciziile acestor agenții pot avea consecințe importante pentru economia țării.

”La finalul săptămânii am avut o discuţie foarte bună cu S&P, împreună cu echipa Ministerului Finanţelor, care a urmat dialogurilor din ultimele zile cu celelalte agenţii de rating. În actualul context intern şi internaţional, este esenţial să comunicăm clar ce vrem să facem ca ţară, dincolo de dezbaterile politice ale acestei perioade”, a scris, duminică, pe Facaebook, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit lui Alexandru Nazare, România a dus lipsă în ultimii ani de politici coerente și constante, care să poată garanta sustenabilitatea economică pe termen mediu și lung.

”Exact acest lucru este urmărit astăzi de agenţiile de rating: voinţa şi capacitatea autorităţilor de a continua reformele şi investiţiile asumate prin Planul Fiscal pe termen mediu, PNRR şi Programul SAFE. Atingerea acestor obiective înseamnă acces la finanţare mult mai ieftină — granturi şi împrumuturi pe termen lung, la costuri semnificativ mai reduse decât cele din pieţele financiare — pentru dezvoltarea infrastructurii critice, creşterea capacităţilor interne de producţie şi realizarea ajustării fiscale necesare reducerii deficitului de cont curent”, a explicat ministrul.

Alexandru Nazare a explicat că, în opinia agenției S&P Global, dar și a celorlalte instituții de rating, este esențială menținerea ritmului reformelor și a direcției de ajustare fiscală.

Oficialul a arătat că evoluțiile recente confirmă o direcție considerată corectă, susținută de măsurile adoptate și de disciplina fiscală asumată de Guvernul condus de Ilie Bolojan, precum și de îmbunătățirea colectării veniturilor. În acest context, execuția bugetară din primul trimestru a înregistrat un deficit de aproximativ 1% din PIB, la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut.

Ministrul a mai precizat că în trimestrul al doilea sunt așteptate plăți mai ridicate, atât din fondurile PNRR, cât și pentru investițiile naționale, ceea ce ar putea influența nivelul deficitului în perioada următoare.

”Cu toate acestea, deficitul se menţine în parametrii stabiliţi până în acest moment, iar acest lucru contează foarte mult pentru finanţatori. Nu trebuie însă să ignorăm faptul că România rămâne vulnerabilă prin perspectiva negativă asociată gradului investiţional. La finalul lunii iulie, România va avea evaluarea periodică a agenţiei Fitch, în august pe cea a Moody’s, iar în octombrie pe cea a S&P. În condiţiile unei înrăutăţiri vizibile a situaţiei, oricare dintre agenţii poate convoca ad-hoc comitetul de rating, care ar putea lua o decizie cu consecinţe extrem de grave pentru România”, a mai declarat ministrul interimar al Finanţelor.

Nazare consideră că obiectivul principal este revenirea cât mai rapidă la o perspectivă stabilă, ceea ce depinde de menținerea disciplinei fiscale și de capacitatea Guvernului de a construi un buget credibil pentru anul viitor, capabil să susțină traiectoria de ajustare fiscală convenită cu Comisia Europeană.