Ministrul Finanțelor discută cu Moody’s despre ratingul României. Alexandru Nazare: Următoarele săptămâni sunt extrem de importante

Ministerul Finanțelor continuă discuțiile cu agențiile internaționale de rating în contextul evaluării calificativului de investiții al României. Ministrul Alexandru Nazare afirmă că următoarele săptămâni vor fi esențiale pentru menținerea acestui statut.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a avut o nouă rundă de discuții tehnice cu reprezentanții agenției internaționale de rating Moody’s.

Potrivit acestuia, perioada următoare este foarte importantă pentru menținerea calificativului de investiții al României, obiectiv pe care autoritățile îl consideră esențial pentru stabilitatea economică.

În cadrul întâlnirii, ministrul a arătat că România a înregistrat progrese în ultimul an în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar și a subliniat că există perspective solide pentru atingerea țintei de deficit de 6,2% din PIB în 2026.

Alexandru Nazare a transmis că aceste rezultate sunt susținute de o disciplină bugetară strictă și că execuția bugetară reprezintă principalul argument în fața agențiilor de rating.

Ministrul a precizat că ajustarea fiscală produce rezultate și că România își respectă angajamentele asumate, însă a subliniat că acest parcurs trebuie continuat.

Șeful Ministerului Finanțelor a arătat că rezultatele privind consolidarea fiscală au fost obținute într-un context extern dificil, caracterizat de tensiuni geopolitice, presiuni asupra prețurilor la energie și costuri mai ridicate de finanțare.

În același timp, Alexandru Nazare a avertizat că instabilitatea politică influențează încrederea investitorilor și percepția de risc asupra României.

Acesta a precizat că a atras atenția asupra acestor vulnerabilități în ultimele luni și a subliniat că ele trebuie gestionate cu responsabilitate.

Potrivit ministrului Finanțelor, păstrarea calificativului de investiții reprezintă o miză strategică pentru România.

Alexandru Nazare a explicat că acest rating influențează costurile de finanțare ale statului și ale economiei, nivelul de încredere al investitorilor și capacitatea țării de a susține investițiile și dezvoltarea economică.

Ministrul a adăugat că România a demonstrat că poate corecta dezechilibrele economice chiar și într-un context internațional dificil și a transmis că autoritățile vor continua să folosească toate instrumentele disponibile pentru protejarea rezultatelor obținute și menținerea direcției asumate.