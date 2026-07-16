Ministrul Finanțelor discută cu Moody’s despre ratingul României. Alexandru Nazare: Următoarele săptămâni sunt extrem de importante
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Alexandru Nazare
Ministerul Finanțelor continuă discuțiile cu agențiile internaționale de rating în contextul evaluării calificativului de investiții al României. Ministrul Alexandru Nazare afirmă că următoarele săptămâni vor fi esențiale pentru menținerea acestui statut.
Ministerul Finanțelor a continuat discuțiile tehnice cu agenția Moody’s
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a avut o nouă rundă de discuții tehnice cu reprezentanții agenției internaționale de rating Moody’s.
Potrivit acestuia, perioada următoare este foarte importantă pentru menținerea calificativului de investiții al României, obiectiv pe care autoritățile îl consideră esențial pentru stabilitatea economică.
Guvernul a prezentat evoluția deficitului bugetar și obiectivele pentru 2026
În cadrul întâlnirii, ministrul a arătat că România a înregistrat progrese în ultimul an în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar și a subliniat că există perspective solide pentru atingerea țintei de deficit de 6,2% din PIB în 2026.
Alexandru Nazare a transmis că aceste rezultate sunt susținute de o disciplină bugetară strictă și că execuția bugetară reprezintă principalul argument în fața agențiilor de rating.
Ministrul a precizat că ajustarea fiscală produce rezultate și că România își respectă angajamentele asumate, însă a subliniat că acest parcurs trebuie continuat.
Contextul extern și instabilitatea politică rămân factori de risc
Șeful Ministerului Finanțelor a arătat că rezultatele privind consolidarea fiscală au fost obținute într-un context extern dificil, caracterizat de tensiuni geopolitice, presiuni asupra prețurilor la energie și costuri mai ridicate de finanțare.
În același timp, Alexandru Nazare a avertizat că instabilitatea politică influențează încrederea investitorilor și percepția de risc asupra României.
Acesta a precizat că a atras atenția asupra acestor vulnerabilități în ultimele luni și a subliniat că ele trebuie gestionate cu responsabilitate.
Menținerea ratingului de investiții este considerată o prioritate
Potrivit ministrului Finanțelor, păstrarea calificativului de investiții reprezintă o miză strategică pentru România.
Alexandru Nazare a explicat că acest rating influențează costurile de finanțare ale statului și ale economiei, nivelul de încredere al investitorilor și capacitatea țării de a susține investițiile și dezvoltarea economică.
Ministrul a adăugat că România a demonstrat că poate corecta dezechilibrele economice chiar și într-un context internațional dificil și a transmis că autoritățile vor continua să folosească toate instrumentele disponibile pentru protejarea rezultatelor obținute și menținerea direcției asumate.
„Am continuat astăzi, la Ministerul Finanțelor, seria discuțiilor tehnice cu agențiile internaționale de rating, cu reprezentanții Moody’s. Următoarele săptămâni sunt extrem de importante pentru protejarea calificativului de investiții al României.
Am accentuat și în discuțiile de azi progresele înregistrate în ultimul an: reducerea deficitului și perspectiva solidă de atingere a țintei de 6,2% în 2026, susținute de o disciplină bugetară strictă. Datele rămân cel mai puternic argument, iar acestea confirmă că ajustarea fiscală produce rezultate și că România își respectă angajamentele. Acest parcurs trebuie însă continuat cu aceeași consecvență.
Am obținut rezultatele de consolidare într-un context extern dificil, marcat de tensiuni geopolitice, presiuni asupra prețurilor energiei și costuri mai ridicate de finanțare. În același timp, instabilitatea politică afectează direct încrederea și percepția de risc asupra României. Sunt riscuri asupra cărora am avertizat deja de câteva luni bune – execuția bugetară și rezultatele obținute ne susțin argumentele, însă aceste vulnerabilități rămân și trebuie gestionate cu responsabilitate.
Menținerea calificativului de investiții este o miză strategică. Influențează direct costurile de finanțare ale statului și ale economiei, încrederea investitorilor și capacitatea României de a susține investițiile și dezvoltarea.
România a demonstrat că își poate corecta dezechilibrele chiar și într-un context internațional sever. Vom folosi în continuare toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a proteja rezultatele obținute și pentru a menține România pe direcția asumată.
Miza este credibilitatea României și capacitatea de a continua dezvoltarea în condiții de stabilitate”, a spus ministrul.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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