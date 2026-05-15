În timpul emisiunii moderate de Ionuț Cristache, Gheorghe Piperea a fost întrebat cum ar trebui să arate profilul unui premier acceptat de AUR și care ar fi primele măsuri economice adoptate de acesta. Europarlamentarul a afirmat că viitorul șef al Guvernului ar trebui să fie capabil să crească veniturile la buget și să reducă anumite cheltuieli considerate nejustificate.

Politicianul a susținut că actuala clasă politică nu a avut curajul să aplice măsuri fiscale ferme și a criticat atât finanțările acordate Ucrainei, cât și ajutoarele de stat oferite marilor companii.

„Unu la mână: să fie capabil să colecteze ceea ce Bolojan nu a vrut niciodată să colecteze ca venit la bugetul statului, iar Grindeanu nu va avea curaj să facă chestiunea asta. Doi, să fie capabil să taie acele cheltuieli care nu trebuie nicio formă să mai fie făcute pe umerii poporului român. Și v-am dat două exemple. Banii pentru Ucraina, despre care nu știm cât sunt și unde se duc, ce se întâmplă cu banii aceia și, doi la mână, ajutoarele de stat pentru corporații”, a declarat Gheorghe Piperea.

Gheorghe Piperea a afirmat că politica economică a statului ar trebui reorientată către interesele economice interne și către susținerea mediului de afaceri românesc. În opinia sa, anumite cheltuieli publice trebuie reevaluate într-un context economic marcat de presiuni bugetare și deficit ridicat.

În aceeași intervenție, Gheorghe Piperea a criticat și programul SAFE, mecanism european destinat finanțării investițiilor din domeniul apărării. Europarlamentarul AUR a susținut că România riscă să suporte timp de decenii costurile unor împrumuturi foarte mari.

Politicianul a declarat că proiectul trebuie regândit înainte de aprobarea finală și a avertizat că actualele condiții financiare nu sunt suficient de clare. Gheorghe Piperea a pus sub semnul întrebării inclusiv nivelul dobânzii vehiculate pentru acest program.

„Eu mai am un subiect, cu SAFE. Sunt 17 miliarde pe care le lăsăm datorii copiilor noștri. Din punctul meu de vedere, mai bine trec cele două săptămâni care mai rămân până la termenul de 31 mai și nu avem o aprobare a acestui program SAFE, decât să-l avem și să plătim 45 de ani de zile un împrumut. Se zice că este 3% pe an dobânda, dar noi nu știm cu exactitate dacă chiar este 3%. Un împrumut care se va duce jumătate, mai mult de jumătate, într-o singură destinație. Se numește Rheinmetall. 8 miliarde de euro se duc la Rheinmetall”, a afirmat Gheorghe Piperea.

Declarațiile europarlamentarului vin în contextul dezbaterilor europene privind creșterea cheltuielilor pentru apărare și consolidarea industriei militare. Programul SAFE este analizat de mai multe state europene ca instrument de finanțare pentru achiziții și proiecte din domeniul securității.

Gheorghe Piperea a susținut că România trebuie să analizeze cu atenție impactul economic și bugetar al unui astfel de angajament financiar, avertizând că efectele unui împrumut pe termen foarte lung ar putea fi resimțite de mai multe generații.

Tabel rezumativ. Declarațiile și măsurile anunțate de Gheorghe Piperea: