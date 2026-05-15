Ilie Bolojan a declarat că există anumite domenii ale statului care, atunci când sunt administrate eficient, au un impact vizibil asupra vieții cetățenilor, în timp ce o gestionare deficitară face ca rezultatele să nu fie observate.

Întrebat despre situația pe care a găsit-o în structurile statului, premierul interimar a subliniat importanța modului de administrare a acestor zone esențiale.

„Una din zonele astea este, de exemplu, zona de energie. Atunci când blochezi accesul în reţelele de energie, atunci eşti în situaţia în care practic le permiţi unora să speculeze să facă bani în loc să reduci preţurile la energie pentru toţi cetăţenii. Asta este o formulă care înseamnă că indiferent cât te zbaţi, cât colectezi, ce economiseşti, dacă nu faci ordine aici, în ATR-uri, n-ai făcut nimic. De asemenea, gândiţi-vă la alte companii care dacă îşi fac investiţiile în mod corect, dacă nu risipesc bani, dacă nu se duc în proiecte care sunt încheiate în mod prost, nu sunt finalizate cu ani acele investiţii, nu se văd în buzunarul cetăţeanului, ceea ce înseamnă din nou, de exemplu, o energie mai ieftină. Să vă dau un exemplu, unul din proiectele de care s-a vorbit în aceşti ani a fost SMR-ul de la Doiceşti, acel reactor. Ştiţi cât a consumat nuclear, electric acolo? Peste 240 de milioane de dolari şi vom rămâne cu un teren şi vom rămâne cu nişte hârtii. Întrebarea este: merită asta?”, a spus Bolojan.

Premierul interimar a explicat că investițiile realizate fără o analiză riguroasă și fără o planificare corectă pot deveni ineficiente, oferind ca exemplu situațiile în care sunt construite obiective supradimensionate, precum săli de sport în localități cu populație în scădere. În astfel de cazuri, a arătat acesta, investiția nu mai servește în mod real comunității, iar autoritățile locale ajung să aloce resurse semnificative doar pentru întreținerea lor.

În același context, Nuclearelectrica SA a aprobat în luna februarie etapa finală de dezvoltare pentru proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, situat în județul Dâmbovița, proiectul intrând astfel în faza a treia de implementare.

Potrivit planurilor inițiale, obiectivul era ca aceste reactoare să devină operaționale la începutul următorului deceniu, în condițiile respectării tuturor aprobărilor corporative și a cadrului de reglementare în vigoare.

Ilie Bolojan a reacționat, vineri, la criticile privind măsurile de reducere a cheltuielilor adoptate în timpul mandatului său, susținând că problemele actuale sunt consecința unor decizii anterioare ale guvernelor precedente.

Acesta a explicat că situația economică actuală reflectă dezechilibre acumulate în timp, comparând contextul cu efectele unui proces de deteriorare progresivă, în care măsurile curente încearcă să limiteze impactul unor probleme deja existente.

„Ani de zile, oamenilor li s-a spus lucruri care nu puteau fi acoperite de realitate. De exemplu, o retorică simplistă: dacă ne votaţi pe noi, voi, dragi cetaţeni, nu va trebui să faceţi niciun efort în plus pentru că noi avem o soluţie, să vă dăm, să vă transferăm, să construim, bineînţeles, o formă de a lua din mâna cetăţeanului răspunderea pe care o are în ceea ce priveşte viaţa lui, veniturile lui, succesul lui şi de a muta pervers la un guvern care nu este o soluţie a acestor probleme, ci este cauza acestor probleme ale cetăţenilor. Şi atunci, în momentul în care ani de zile le-am spus că noi putem face angajări, că trebuie să creştem, că trebuie să facem, dar pe bani împrumutaţi, pe bani care nu-i aveam şi pentru care plătim doar în anul acesta 60 de miliarde de lei dobânzi, ceea ce înseamnă aproape 3% din PIB-ul României, ceea ce înseamnă toate lucrările de investiţii făcute în comunele şi oraşele din România pe programul Anghel Saligny, de patru ani de zile, sau autostrada Moldovei în echivalent, ca să înţeleagă oamenii ce pierdem în fiecare an şi nu se vede, normal că atunci când vii şi le spui că sunt lucruri care nu mai pot fi făcute, o parte din cetăţeni nu înţeleg, cum adică nu se mai poate, şi în momentul în care corectezi deficitele enorme care au fost generate de guvernările (..) celor două partide care au fost, PSD şi PNL, să nu fugim de asta, atunci în mod evident o corecţie de deficit, în afară de ceea ce înţeleg oamenii, nu se poate face fără nişte costuri”, a spus Ilie Bolojan la Hotnews.

Ilie Bolojan a susținut că anumite politici economice adoptate de guvernele anterioare au generat dezechilibre majore, descriind situația ca pe un context în care s-au luat decizii financiare fără acoperire bugetară și fără respectarea unor principii de prudență.

Acesta a explicat că, în opinia sa, astfel de măsuri au creat dificultăți structurale care afectează în prezent echilibrul bugetar, indiferent de guvernul aflat la conducere, dacă nu sunt respectate reguli elementare de responsabilitate fiscală.

Ilie Bolojan a adăugat că actualul executiv a preluat o situație dificilă și a început demersuri de corectare a dezechilibrelor existente, cu obiectivul de a stabiliza finanțele publice.