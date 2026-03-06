După 1 aprilie 2026, prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici ar fi trebuit să fie complet liberalizat, punând capăt plafonului de 0,31 lei/kWh. Aceasta înseamna că furnizorii puteau stabili tarife libere, iar facturile ar fi reflectat prețul real de piață.

Prețul gazelor propriu-zis ar fi trebuit să fie stabilit liber de furnizor, putând fi fix sau variabil, în funcție de tipul de contract ales de consumator. În schimb, tarifele de distribuție ar fi trebuit să continue să fie reglementate de ANRE și ar fi putut fi actualizate anual. TVA-ul ar fi trebuit să fie menținut conform legislației fiscale în vigoare.

Pentru a evita surprizele și pentru a beneficia de cel mai avantajos preț, consumatorii ar fi trebuit să verifice notificările primite de la furnizor cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea contractului și ar fi trebuit să utilizeze Platforma Online de Schimbare a Furnizorului (POSF) pentru a compara ofertele disponibile pe piață.

Amintim că ministrul Bogdan Ivan a anunțat că Guvernul a decis plafonarea prețului la gaze naturale pentru încă un an.

Engie, cel mai mare furnizor de gaze din România, a început să transmită clienților oferte pentru contractele care expiră după 1 aprilie, cu un preț estimat în jur de 0,34 lei/kWh.

În același timp, PPC și Premier Energy au anunțat tarife care variază între 0,34 și 0,39 lei/kWh, reflectând tranziția spre prețuri libere pe piața gazelor naturale.

Există deja furnizori care oferă tarife mai mici decât plafonul actual de 0,31 lei/kWh. De exemplu, Nova Power & Gas propune un preț de 0,25 lei/kWh, în timp ce Hagag Distribuție și Furnizare oferă gaz la 0,27 lei/kWh.

Alte companii, precum Eye Mall, AMV Solar, M.D.A. Energy sau Tinmar Energy, au stabilit prețuri de aproximativ 0,30 lei/kWh.

Pe segmentul firmelor, prețurile la gaze sunt ușor mai mici decât pentru consumatorii casnici. De exemplu, Nova Power & Gas oferă un tarif de 0,24 lei/kWh, iar Transenergo Com stabilește prețul la 0,27 lei/kWh.

Alte companii, precum Eye Mall, M.D.A. Energy, Solprim, Tinmar și Hagag, au tarife apropiate, în jur de 0,28 lei/kWh.

Pentru a evita surprizele în factură, consumatorii ar fi trebuit să verifice cu atenție notificările primite de la furnizor cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea contractului. De asemenea, ar fi trebuit să compare ofertele disponibile pe comparatorul ANRE sau pe Platforma Online de Schimbare a Furnizorului (POSF) pentru a identifica tariful cel mai avantajos.

În plus, alegerea atentă a tipului de contract, fie că ar fi trebuit să fie un preț fix sau variabil, ar fi putut proteja consumatorul de eventuale fluctuații ale prețurilor după liberalizare.