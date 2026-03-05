Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că măsura adoptată de Guvern este una fără precedent la nivelul Uniunii Europene. În contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al procesului de liberalizare a pieței energiei, Executivul a decis stabilirea unui preț fix la energie pentru o perioadă de un an.

Potrivit acestuia, decizia a fost luată în condițiile în care în alte state prețurile au crescut, iar în România s-a stabilit un nivel de 110 lei/MWh, însoțit de tarife reglementate pentru transportatori, distribuitori și furnizori.

Oficialul a precizat că eventualele variații de pe piață vor fi absorbite prin acest mecanism, astfel încât prețul gazelor naturale să rămână plafonat pe durata unui an și să fie limitat impactul asupra bugetelor gospodăriilor.

Totodată, odată cu intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, cele trei companii implicate în sistem vor informa Transgaz și furnizorii pentru a putea aplica prevederile noii reglementări pe piața gazelor naturale.

„Vorbim despre o măsură luată în premieră de o țară din UE. În contextul conflictului din Orientul Mijlociu, în contextul liberalizării pieței, suntem în situația în care Guvernul a adoptat o masură care spune că prețul la energie va avea un preț stabil pentru an. Dat fiind faptul că prețurile au crescut în alte părți, noi am luat măsura ca prețul să fie 110 lei/MWh și un preț reglementat la transportator, la distribuitor șli la furnizor. Orice modificare este absorbită. prețul la gaze naturale este plafonat și va fi același pentru un an. Se limitează impactul asupra bugetului fiecărui român. Odată cu intrarea în vigoare a OUG, cele trei companii vor informa Transgaz și furnizorii pentru a intra pe piață în baza acestei ordonanțe.”

Ministrul Energiei a explicat că populația nu trebuie să facă niciun demers pentru a beneficia de această măsură, deoarece plafonarea va fi aplicată automat prin mecanismul stabilit de ordonanța de urgență.

„Oamenii nu trebuie să facă nimic, nu trebuie să facă notificări, ci doar vor aștepta și vor plăti facturile. Nu va depăși limita de 0,31 de lei. Este prima țară din lume care a decis acest lucru. Toate partidele din coaliție au fost de acord cu acest lucru. Această măsură nu a fost primită cu bucurie de companii pentru că le micșorează profiturile. Guvernul a luat o masură care protejează românii.”

În ceea ce privește mediul de afaceri, ministrul Energiei a precizat că pentru firme a fost stabilit un plafon diferit, valabil până la sfârșitul lunii martie.

„Pentru firme avem un plafon la 0,37 lei până la 31 martie. Vom vedea cum vom putea proteja și companiile. Vom comunica când vom avea toate scenariile pe masă.”

Autoritățile spun că vor continua să analizeze evoluția pieței energetice și impactul conflictelor internaționale asupra prețurilor la energie, pentru a decide eventuale măsuri suplimentare în perioada următoare.