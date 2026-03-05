Reprezentanții Federației Operatorilor Români de Transport atrag atenția că evoluțiile din piața energetică internațională, pe fondul tensiunilor geopolitice și al volatilității cotațiilor petrolului, pot genera scumpiri accelerate ale carburanților în România.

Potrivit organizației, o astfel de evoluție ar avea consecințe directe asupra costurilor de transport și logistică, iar acestea s-ar reflecta rapid în prețurile bunurilor și serviciilor.

„În contextul tensiunilor geopolitice şi al volatilităţii pieţelor energetice internaţionale, există riscul unei creşteri accelerate a preţului combustibilului la pompă, ceea ce ar genera efecte negative în lanţ asupra sectorului transporturilor, asupra costurilor logistice şi, implicit, asupra preţurilor bunurilor şi serviciilor din economie”, se menţionează în comunicat.

Una dintre principalele măsuri propuse de FORT este includerea în bugetul de stat pentru anul 2026 a fondurilor necesare pentru returnarea parțială a accizei către transportatori.

Federația susține că această măsură ar contribui la menținerea competitivității operatorilor români în raport cu firmele din alte state membre ale Uniunii Europene.

„FORT solicită includerea în Bugetul de stat pentru anul 2026 a sumelor necesare pentru returnarea parţială a accizei de 65 bani/litru către transportatori, pentru întregul an 2026, măsură esenţială pentru menţinerea competitivităţii transportatorilor români în raport cu operatorii din alte state membre ale Uniunii Europene”, se menţionează în comunicat.

Organizația mai propune instituirea unui mecanism temporar care să permită ajustarea accizei la motorină în funcție de evoluția prețului petrolului pe piețele internaționale.

Potrivit federației, un astfel de sistem ar putea avea ca punct de referință nivelul de 70 de dolari pentru barilul de petrol.

„FORT propune instituirea unui mecanism temporar de ajustare a accizei la motorină, raportat la un nivel de referinţă de 70 de dolari/barilul de petrol”, se mai arată în document.

În viziunea transportatorilor, dacă prețul petrolului depășește acest prag, acciza ar trebui redusă proporțional, astfel încât majorarea costului barilului să fie compensată prin diminuarea taxei, iar prețul motorinei la pompă să rămână stabil.

Pe lista de solicitări adresate Guvernului se află și analiza unei plafonări temporare a prețului carburanților, măsură aplicată deja în unele state europene în perioade de volatilitate ridicată a pieței energetice.

Reprezentanții FORT dau exemplul Sloveniei, unde astfel de mecanisme au fost utilizate pentru a limita efectele creșterii prețurilor asupra economiei și consumatorilor.

„Creşterea preţului carburantului nu afectează doar transportatorii, ci întreaga economie. Fiecare leu în plus la pompă se regăseşte în preţul produselor, în costurile logistice şi, în final, în puterea de cumpărare a românilor. De aceea este esenţial ca statul să intervină inteligent şi temporar pentru a stabiliza piaţa. Solicităm Guvernului includerea în bugetul pentru 2026 a sumelor necesare pentru returnarea accizei de 65 de bani pe litru către transportatori şi adoptarea unui mecanism flexibil de ajustare a accizei, raportat la evoluţia preţului petrolului. În acelaşi timp, plafonarea temporară a preţului combustibilului, după modelul altor state europene, trebuie analizată cu maximă responsabilitate. Fără aceste măsuri, riscăm ca presiunea asupra costurilor de transport să se transforme într-o nouă spirală a scumpirilor în întreaga economie”, a declarat Beniamin Lucescu, preşedintele FORT, citat în comunicat.

Federația mai transmite că este deschisă unui dialog instituțional cu autoritățile pentru a identifica soluții rapide care să protejeze competitivitatea transportatorilor români.

Reprezentanții organizației subliniază că intervențiile temporare ar putea contribui la menținerea stabilității economice și la limitarea efectelor negative generate de scumpirea carburanților asupra întregii economii.