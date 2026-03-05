Consiliul Economic și Social a emis un aviz favorabil pentru proiectul de Ordonanță de Urgență care stabilește măsurile aplicabile consumatorilor casnici de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

Inițiativa aparține Ministerului Energiei și este analizată în ședința de Guvern de joi, în contextul în care piața gazelor naturale urmează să fie liberalizată începând cu 1 aprilie 2026.

Autoritățile susțin că măsura are rolul de a proteja populația de eventuale creșteri de prețuri care ar putea apărea după eliminarea mecanismelor actuale de reglementare.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că proiectul de act normativ introduce ”un mecanism complex” care are scopul de a menține sub control costurile suportate de consumatorii casnici.

Potrivit acestuia, schema a fost gândită inițial înainte de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și a fost ulterior adaptată în funcție de evoluțiile geopolitice.

”Am spus-o de mai multe ori şi mă bucur că vom avea în şedinţa de Guvern un act normativ care cred că e cel mai curajos dintre toate statele membre ale Uniunii Europene, prin care ne asigurăm că după data de 31 martie, printr-un mecanism complex pe care l-am gândit înainte de apariţia conflictului din Orientul Mijlociu, pentru a face faţă după data de 1 aprilie fără creştere de preţ şi pe care l-am actualizat în contextul acestui conflict, prin care consumatorul final din România timp de un an de zile nu va plăti indiferent de situaţii internaţionale mai mult de 0,31 lei per kiloWatt”, a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a precizat că elementele tehnice ale mecanismului vor fi făcute publice după adoptarea proiectului în ședința de Guvern.

Bogdan Ivan a anunțat că explicațiile privind funcționarea măsurii vor fi prezentate împreună cu premierul Ilie Bolojan, după finalizarea procedurilor guvernamentale.

Oficialul a subliniat că această inițiativă reprezintă o măsură importantă pentru protejarea consumatorilor casnici în contextul incertitudinilor de pe piețele energetice.

Ministrul Energiei a explicat că autoritățile au încercat de această dată să adopte măsuri preventive, înainte ca eventualele efecte ale liberalizării pieței să se reflecte în facturile populației.

”Ceea ce vreau să înţeleagă oamenii: de prea multe ori am văzut statul român reacţionând după ce s-au întâmplat anumite lucruri. De această dată sunt lucruri pe care putem să le facem şi le-am făcut şi am văzut efectele în materie de carburanţi. De această dată, în materie de gaze naturale ceea ce putea să pară o problemă reală – că se liberalizează de la 1 aprilie – am fost pregătiţi pentru acea problemă, am actualizat actul normativ şi în funcţie de problema din Orientul Mijlociu şi timp de un an de zile oamenii acasă vor putea să ştie că nu le vor creşte preţurile la gaze naturale”, a adăugat Bogdan Ivan.

Proiectul de ordonanță vine într-un moment în care piața energetică europeană rămâne influențată de tensiunile geopolitice și de volatilitatea prețurilor la energie.