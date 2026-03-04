În luna martie 2026, consumatorii casnici din România mai beneficiază de mecanismul de plafonare a prețurilor la energie electrică, aflat în ultima sa lună de valabilitate, conform schemelor implementate de furnizorii principali precum E.ON, Hidroelectrica și Electrica Furnizare.

Potrivit datelor furnizorilor, prețul final al energiei electrice pentru consumatorii casnici depinde de consumul mediu lunar realizat în anul anterior:

0 – 100 kWh/lună: maximum 0,68 lei/kWh

100,01 – 255 kWh/lună: maximum 0,80 lei/kWh

255 – 300 kWh/lună: maximum 1,30 lei/kWh

Consumuri speciale sau categorii vulnerabile: tarif redus de 0,37 lei/kWh

Aceste plafoane se aplică automat pe facturile lunare, garantând un cost predictibil al energiei până la 31 martie 2026.

Chiar în contextul plafonării, furnizorii continuă să ofere tarife comerciale competitive. De exemplu, Hidroelectrica menține în luna martie 2026 un tarif de aproximativ 0,40 lei/kWh pentru clienții casnici, în timp ce Electrica Furnizare practică, în cadrul serviciului universal, prețuri de până la 1,51 lei/kWh pentru energia activă.

Cu toate acestea, plafoanele legale limitează factura finală până la sfârșitul lunii, astfel încât consumatorii beneficiază în continuare de protecție împotriva creșterii prețurilor, chiar dacă oferta comercială depășește nivelul stabilit prin lege.

După expirarea mecanismului de plafonare, începând cu 1 aprilie 2026, piața de energie electrică se va liberaliza complet. Aceasta înseamnă că prețurile vor fi determinate integral de cerere și ofertă, iar consumatorii vor trebui să aleagă între ofertele furnizorilor pentru a obține cel mai avantajos tarif.

Pentru a evita surprizele financiare, este recomandat să folosești comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE, astfel încât să identifici rapid ofertele cele mai bune înainte de finalizarea plafonării.

Costul energiei electrice pentru consumatorii casnici din Germania a înregistrat o scădere moderată față de aceeași perioadă a anului trecut, influențat în principal de reducerea tarifelor de rețea și a taxelor pe energie. Această evoluție vine ca urmare a măsurilor guvernamentale de subvenționare și a ajustărilor fiscale care au redus semnificativ povara financiară asupra gospodăriilor.

Prețul final al energiei depinde însă de tipul contractului deținut. Clienții noi, care au semnat contracte în martie 2026, beneficiază de un tarif mediu de aproximativ 24,6 cenți/kWh, în scădere cu circa 11% comparativ cu martie 2025. În cazul clienților existenți, contractele aflate în derulare implică un preț mediu de 31,1 cenți/kWh, în timp ce gospodăriile care folosesc serviciul universal (Grundversorgung), fără a alege un furnizor specific, plătesc cel mai mult, media ridicându-se la 42,83 cenți/kWh. Pentru calculul impozitării mașinilor de serviciu electrice, valoarea oficială stabilită pentru 2026 este de 34,36 cenți/kWh.

Scăderea generală a prețurilor se datorează în mare parte politicilor guvernamentale. Statul federal a alocat aproximativ 6,5 miliarde de euro pentru subvenționarea tarifelor de transport, reducând aceste taxe cu aproximativ 15% pentru gospodării. Totodată, reducerea taxei pe electricitate la nivelul minim european pentru anumite sectoare, împreună cu pachetele de sprijin guvernamental, aduce o ușurare financiară medie de aproximativ 160 de euro pe an per gospodărie.

Pe piața angro, prețul de tranzacționare a energiei electrice în Germania în martie 2026 a fost în jurul valorii de 90,24 EUR/MWh (aproximativ 9 cenți/kWh înainte de taxe și tarife de distribuție). Diferența semnificativă dintre prețul serviciului universal și ofertele pentru clienții noi arată că schimbarea furnizorului poate aduce economii considerabile. O familie cu un consum mediu de 4.000 kWh poate economisi până la 300 de euro pe an dacă optează pentru o ofertă mai avantajoasă. Platforme precum Verivox sau Check24 permit compararea rapidă a ofertelor disponibile și alegerea celei mai potrivite pentru fiecare consumator.

În martie 2026, costul energiei electrice pentru consumatorii casnici din Franța a înregistrat o ușoară scădere, marcând o abatere de la tendința de creștere observată în anii precedenți.

Majoritatea consumatorilor francezi, peste 20 de milioane, sunt acoperiți de Tariful Reglementat de Vânzare (TRV) al EDF, cunoscut sub denumirea de „Tarif Bleu”. Începând cu 1 februarie 2026, opțiunea de bază pentru un contor standard de 6 kVA a fost ajustată la 0,1940 €/kWh (TTC), în timp ce abonamentul anual pentru aceeași putere este de aproximativ 187,80 €, echivalentul a 15,65 €/lună. Pentru clienții care optează pentru tarif diferențiat pe ore, prețurile sunt de 0,2065 €/kWh în orele pline și 0,1579 €/kWh în orele creuse.

Consumatorii care aleg să își procure energia de la furnizori alternativi sau să opteze pentru tarife dinamice pot beneficia de prețuri chiar mai competitive. Unele oferte, de exemplu de la Alpiq sau Gaz de Bordeaux, pornesc de la 0,1657 €/kWh. De asemenea, EDF propune opțiunea Tempo, un tarif diferențiat în funcție de „culoarea” zilei: în martie 2026, zilele „albastre” — cele mai frecvente — au un cost de 0,1612 €/kWh în orele pline și 0,1325 €/kWh în orele creuse. Tarifele dinamice permit ajustarea prețului în funcție de producția regenerabilă, astfel că în perioadele cu surplus de energie verde, prețul spot poate scădea temporar până la 0,0523 €/kWh.

Reducerea tarifelor reglementate a condus la scăderea facturilor în medie cu 0,83% pentru consumatorii casnici, reflectând relaxarea piețelor energetice după perioada de criză din 2022–2024. În ciuda stabilității actuale, autoritățile discută posibile ajustări ale tarifelor spre finalul anului 2026, pentru a susține noi mecanisme de finanțare a parcului nuclear EDF, esențial pentru securitatea energetică a Franței.

Consumatorii casnici din Austria au beneficiat de scăderi semnificative ale costului energiei electrice, ca urmare a introducerii unor noi tarife naționale și a reducerii taxelor pe electricitate. Această ieftinire vine într-un context favorabil, marcat de liberalizarea ofertei și de politici guvernamentale menite să sprijine puterea de cumpărare a gospodăriilor.

Cel mai important pas în această direcție este lansarea tarifului „Österreich-Tarif” de către principalul furnizor austriac, Verbund, care aduce energia electrică la aproximativ 12,50 cenți/kWh net, echivalentul a circa 15 cenți/kWh brut după includerea taxelor și a tarifelor de rețea. Aceasta reprezintă cea mai competitivă ofertă disponibilă pe piața din Austria în martie 2026. În contrast, clienții existenți care nu și-au schimbat furnizorul plătesc prețuri mai ridicate, între 24 și 42 cenți/kWh, în funcție de regiune și de momentul semnării contractului.

Pentru persoanele vulnerabile, cum ar fi pensionarii cu venituri reduse sau șomerii, a fost menținut un tarif social plafonat la 6 cenți/kWh pentru primii 2.900 kWh consumați anual, asigurând protecție împotriva facturilor mari de energie.

Reducerea costurilor pentru consumatori se datorează și modificărilor recente în structura facturii. Parlamentul austriac a menținut taxa pe electricitate redusă (Elektrizitätsabgabe) și în 2026, iar autoritatea de reglementare E-Control a introdus tarife de rețea dinamice, care oferă reduceri de 20% pentru consumul de energie între orele 10:00 și 16:00 în zilele însorite, încurajând astfel utilizarea energiei solare. Deși tarifele de utilizare a rețelei au crescut ușor, cu aproximativ 1% la nivel național, această ajustare sprijină modernizarea infrastructurii energetice fără a afecta semnificativ factura finală.

Pentru o familie cu un consum mediu de 3.500 kWh pe an, factura lunară în martie 2026 se situează între 85 și 110 euro, în funcție de furnizorul ales. Diferența dintre noile tarife avantajoase și ofertele vechi sau de serviciu universal face ca schimbarea furnizorului să fie extrem de profitabilă în această perioadă.

Ungaria continuă să ofere consumatorilor casnici unul dintre cele mai avantajoase prețuri la energia electrică din Uniunea Europeană, datorită menținerii sistemului de tarife reglementate gestionat de MVM Next. Această strategie asigură stabilitate și predictibilitate pentru gospodării, în contextul unei piețe energetice europene încă volatile.

Prețul final pentru consumatorii rezidențiali depinde de pragul de consum anual stabilit prin lege, de 2.523 kWh. Pentru consumul lunar de până la 210 kWh, tariful este de aproximativ 36–39 HUF/kWh (echivalent 0,09–0,10 €/kWh), reprezentând cel mai mic preț din regiune. Energia care depășește pragul anual este tarifată la prețul de piață rezidențial, aproximativ 70 HUF/kWh (~0,18 €/kWh). De asemenea, pentru aparatele cu funcționare controlată, cum ar fi boilerele, există un tarif de noapte (B-Tariff) de aproximativ 23 HUF/kWh sub limita de consum, ceea ce încurajează utilizarea eficientă a energiei în intervalele mai puțin solicitate.

Pe piața angro, prețul mediu al energiei electrice în martie 2026, la bursa HUPX, a fost de aproximativ 137,75 EUR/MWh (~0,14 €/kWh), ușor mai ridicat decât în România, care a raportat un preț de 133,85 EUR/MWh. Aceasta diferență se explică prin dependența Ungariei de importuri și blocajele de rețea din Europa Centrală, dar impactul asupra gospodăriilor a fost redus datorită plafonării tarifelor.

Guvernul maghiar a menținut și în 2026 schemele de sprijin pentru populație, alocând fonduri suplimentare de peste 130 milioane euro pentru a compensa costurile ridicate ale energiei în sezonul rece 2025–2026. În plus, expansiunea energiei solare a generat frecvent intervale orare cu prețuri zero sau negative pe piața angro, contribuind la menținerea costurilor de furnizare scăzute pentru companii și la stabilizarea tarifelor rezidențiale.

Consumatorii casnici din Spania se bucură de o stabilitate relativă a prețurilor la energie electrică, cu tarife medii situate între 0,14 și 0,16 €/kWh (TTC). Această evoluție favorabilă este susținută de producția ridicată de energie regenerabilă, în special eoliană și solară, care contribuie la menținerea prețurilor scăzute pe bursa de energie OMIE.

Prețul final al energiei depinde în mare măsură de tipul de contract ales de consumator. Pe piața reglementată (PVPC), prețul este variabil și se actualizează la fiecare oră. La data de 4 martie 2026, prețul mediu a fost de 0,1564 €/kWh, însă fluctuațiile orare sunt semnificative: între 14:00 și 15:00, energia a costat doar 0,0826 €/kWh, în timp ce între 19:00 și 20:00, prețul a urcat la 0,3561 €/kWh.

Pentru cei care preferă predictibilitatea, piața liberă (Mercado Libre) oferă tarife fixe avantajoase. Furnizorii precum Endesa propun opțiuni competitive, cum ar fi Tarifa Conecta la 0,0999 €/kWh pentru energia activă, fără taxe și tarife de rețea, sau Endesa One, cu un tarif de aproximativ 0,104 €/kWh.

Structura facturii depinde și de puterea contractată. O gospodărie medie cu un consum de 292 kWh/lună plătește în martie 2026 o factură de aproximativ 71,17 €, ușor mai mică decât în lunile anterioare. Tarifele de acces pentru putere, pentru orele de vârf, sunt de aproximativ 34,50 €/kW pe an, iar Spania aplică un TVA redus pentru energie, între 5% și 10%, în funcție de legislația curentă. În plus, noile tarife de transport și distribuție introduse la începutul anului adaugă un cost fix lunar de aproximativ 1,30 € pentru o gospodărie medie.

Producția masivă de energie regenerabilă rămâne un factor-cheie în menținerea prețurilor stabile. Datorită eolienelor și panourilor solare, prețurile zilnice pe OMIE se situează în martie 2026 între 15 și 56 EUR/MWh, contribuind la reducerea facturilor și la echilibrarea costurilor pe piață.