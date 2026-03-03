ANRE pregătește introducerea unui sistem de etichetare pe culori pentru furnizorii de energie electrică, în funcție de gradul de nemulțumire exprimat de clienți prin reclamații oficiale. Inițiativa vine după o perioadă marcată de volatilitate pe piața energiei, generată de criza din timpul pandemiei de Covid-19 și de reliberalizarea pieței.

Președintele instituției consideră că actualul context, în care prețurile s-au stabilizat, permite mutarea accentului de pe criteriul exclusiv al celui mai mic tarif către calitatea serviciilor oferite. În prezent, consumatorii pot compara ofertele de preț prin intermediul comparatorului disponibil pe site-ul ANRE, însă noul mecanism ar urma să adauge o componentă legată de performanța furnizorilor în relația cu clienții.

„O altă prioritate pe care o avem la autoritate pentru în anul 2026 – pentru că am avut în anii trecuți și la dumneavoastră în în studio, am dezbătut de multe ori lucrul acesta – am văzut cât de mult a fost afectată piața de energie și cât de mult au avut de suferit consumatorii de energie electrică și de gaze naturale în acești ani, și ținând cont de lucrurile acestea, și ținând cont de faptul că prețurile oarecum pe piața de energie s-au stabilizat, trebuie să punem accent și pe calitatea serviciilor, nu doar pe preț. Dacă până acum am fost focusați să încurajăm ceea ce înseamnă oferte atractive pentru consumatorii casnici și non-casnici – evident că lucrul acesta îl vom face și în continuare – trebuie să punem niște, cum să vă spun eu, etichete și pe furnizori. Etichete în modul corect, îl spun nu sub altă formă”, a anunțat George Niculescu, la conferință de specialitate.

Oficialul a explicat că scopul este creșterea transparenței și oferirea unui instrument suplimentar pentru consumatori în momentul alegerii furnizorului.

Noul sistem propus de ANRE presupune împărțirea furnizorilor în trei categorii distincte – verde, galben și roșu – în funcție de numărul reclamațiilor primite și confirmate. Autoritatea precizează că analiza nu va fi una formală, ci va implica verificarea fiecărei sesizări de către specialiști.

Potrivit conducerii instituției, feedbackul consumatorilor va sta la baza acestei ierarhii, iar datele colectate vor reflecta situația reală din piață. Clasamentul ar urma să evidențieze care sunt furnizorii cu cele mai multe probleme semnalate de clienți și care gestionează corespunzător relația contractuală.

„Vrem să implementăm un sistem în care în funcție de reclamațiile pe care le primim de la consumatori, deci, pe bună dreptate, ce ne reclamă nouă la autoritate, consumatorii de energie electrică, să împărțim în categorii furnizorii de energie electrică. Nu doar prețul să fie un criteriu prin care un consumator își alege furnizorul, ci și calitatea serviciilor. Pe culori o să-i punem: verde, galben și roșu, în funcție de cât de reclamați sunt. Deci luăm feedback de la consumatori, ne tragem informațiile, nu inventăm noi absolut nimic. Vedem care sunt cei mai reclamați furnizori în momentul de față. Vă dați seama că verificăm tot, nu lăsăm lucruri la întâmplare și în funcție de aceste reclamații vom împărți ca furnizorii de energie electrică pe categorii, pentru că, așa cum vă spuneam, prețul este foarte important, dar este importantă și calitatea serviciilor pe care furnizorii le prestează. Degeaba am – sau nu poate degeaba – dar, pe lângă faptul important că am un preț mic, dar dacă nu-mi emite factură patru luni la rând deja am o calitate a serviciilor care nu este prestată la un nivel corect”, a precizat președintele ANRE.

Reprezentanții autorității subliniază că noul instrument nu elimină importanța prețului, ci completează criteriile de selecție, în condițiile în care probleme precum întârzierea facturării sau gestionarea defectuoasă a solicitărilor pot afecta semnificativ experiența consumatorilor.