Mulți consumatori se întreabă ce măsoară, de fapt, contorul de gaz și de ce factura nu este exprimată în metri cubi, ci în kilowați-oră.

Diferența nu este una arbitrară și nici o metodă de majorare a costurilor, ci rezultatul unui sistem standardizat la nivel european, care urmărește facturarea energiei efectiv livrate, nu doar a volumului de gaz consumat.

Potrivit Alba24, care citează date ale Transgaz, contorul din locuință măsoară strict volumul de gaz care trece prin țeavă. Unitatea de măsură este metrul cub (mc). Aparatul nu indică energia generată prin arderea gazului, ci doar cantitatea fizică livrată către consumator.

Problema este că doi metri cubi de gaz nu produc întotdeauna aceeași cantitate de căldură. Compoziția gazului poate varia ușor în funcție de sursa de proveniență și de amestecul din rețeaua de transport.

Din acest motiv, la nivel european, facturarea nu se face în funcție de volum, ci în funcție de energia obținută prin ardere.

În toate statele Uniunii Europene, gazul natural este facturat în kilowați-oră (kWh), adică în unități de energie. Potrivit Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, facturarea gazelor naturale se realizează în unități de energie, prin conversia volumului măsurat în funcție de puterea calorifică superioară.

Cu alte cuvinte, consumatorul nu plătește cantitatea de gaz care intră în centrală, ci energia pe care acel gaz o produce. Este aceeași logică aplicată și în cazul energiei electrice: plata se face pentru consumul de energie, nu pentru numărul de electroni care circulă prin cabluri.

Indicatorul esențial în acest proces este PCS – Puterea Calorifică Superioară. Acesta arată câtă energie conține un metru cub de gaz. Dacă PCS are valoarea de 11 kWh/mc, înseamnă că un metru cub produce 11 kilowați-oră de energie. Valoarea nu este stabilită de furnizorul comercial, ci este determinată tehnic în rețea.

Calitatea gazului este analizată de Transgaz, care utilizează echipamente speciale pentru a determina compoziția acestuia. Datele sunt raportate și verificate de ANRE, iar pentru fiecare zonă din țară PCS este identic pentru toți consumatorii racordați la aceeași rețea.

În România, metodologia de calcul este stabilită prin Ordinul ANRE nr. 62/2008 privind măsurarea gazelor naturale, act normativ actualizat ulterior. Formula utilizată este:

E (kWh) = V (mc) × PCS × factor de corecție

Volumul indicat de contor este înmulțit cu puterea calorifică superioară și cu un factor de corecție care ține cont de temperatură și presiune. Abia după obținerea energiei totale în kWh, aceasta este înmulțită cu prețul prevăzut în contract.

Datele publicate de operatorii de sistem arată că PCS variază, în general, între 10,5 și 11,5 kWh pentru un metru cub. Diferențele sunt determinate de proveniența gazului, de amestecul din rețea și de condițiile de transport. Aceste variații sunt considerate normale și sunt reflectate automat în calculul energiei.

În situația în care gazul ar avea o valoare energetică mai mică, PCS ar scădea, iar fiecare metru cub ar produce mai puțini kWh. Conversia în energie reflectă exact cantitatea de energie livrată, astfel încât consumatorul plătește proporțional cu energia primită.

Sistemul este reglementat inclusiv la nivel european, prin Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă a gazelor naturale, al cărei scop este protejarea consumatorilor și asigurarea unei facturări corecte.

Reglementările prevăd clar că furnizorul nu poate modifica arbitrar valoarea PCS. Aceasta este determinată tehnic în rețea, este identică pentru toți consumatorii din aceeași zonă și este verificată de operatorii de sistem și de ANRE. Furnizorul aplică doar valoarea oficială în factură.

Creșterea consumului și a facturii este influențată, de cele mai multe ori, de alți factori: temperaturi exterioare mai scăzute, o centrală mai puțin eficientă, instalații vechi sau nereglate, izolație slabă a locuinței ori un timp mai mare de funcționare a centralei.

Pentru a înțelege exact cât plătește, consumatorul trebuie să verifice pe factură consumul în metri cubi, valoarea PCS aplicată, energia totală în kWh și prețul per kWh.