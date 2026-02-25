Edilul Ciprian Ciucu a transmis că Primăria Municipiului București (PMB) riscă să piardă 220.161.760 de lei, fără TVA, în contextul în care Primăria Sectorului 4 nu predă amplasamentele necesare pentru lucrările la rețeaua de termoficare.

Potrivit declarațiilor sale, este vorba despre aproximativ 30 de străzi din Sectorul 4. Dintr-un total de 12 amplasamente, ar fi fost predate doar patru. Lucrările ar trebui finalizate până în luna decembrie 2027.

Primarul general a arătat că solicitarea de predare a amplasamentelor a fost formulată încă din anul 2023, în mandatul fostului primar general, Nicușor Dan. În anii 2024, 2025 și 2026, PMB ar fi transmis solicitări repetate către Primăria Sectorului 4, inclusiv prin intermediul unor firme de avocatură și al unor executori judecătorești, fără rezultat.

În opinia sa, motivul invocat pentru refuz ar fi legat de posibile afectări ale unor amenajări peisagistice și de impactul asupra imaginii sectorului.

„UN FAPT DE O GRAVITATE MAXIMĂ Atrag atenția public, după ce toate demersurile legale și administrative întreprinse de către PMB în ultimii trei ani au eșuat, asupra unui fapt extrem de grav! Primăria Municipiului București riscă să piardă o sumă uriașă, este vorba despre 220.161.760 de lei (fără TVA), pentru că Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare din Sectorul 4. Este vorba despre amplasamente care se întind pe aproximativ 30 de străzi. Dintr-un total de 12, au fost predate doar patru. Lucrările ar trebui finalizate până în luna decembrie 2027. Primă dată i s-a cerut predarea amplasamentelor încă din anul 2023 de către fostul Primar General, domnul Nicușor Dan. De atunci, pe parcursul anilor 2024, 2025 și 2026, PMB s-a adresat Primăriei Sectorului 4, inclusiv prin firme de avocatură și prin executori judecătorești, fără niciun rezultat. Motivul invocat este că se strică ceva amenajări peisagistice și că sectorul nu mai arată bine și D. Băluță poate suferi electoral. Absurd!”, a transmis Ciucu într-o postare pe Facebook.

Ciprian Ciucu a susținut că există două consecințe majore în cazul în care situația nu este deblocată. Pe de o parte, finanțarea ar putea fi pierdută, iar lucrările nu vor mai fi executate. Pe de altă parte, locuitorii din Sectorul 4, pe care i-a descris ca fiind cei mai afectați în această iarnă, ar putea rămâne fără îmbunătățiri în sistemul de termoficare.

El a precizat că, în cazul pierderii fondurilor, PMB se va îndrepta împotriva Primăriei Sectorului 4 și a primarului Daniel Băluță pentru recuperarea prejudiciului. Totodată, a menționat că eventualele sume recuperate ar proveni tot din bugetul public.

Primarul general a adăugat că, în calitate de primar al Sectorului 6, a predat în anul 2023 amplasamentele pentru lucrări similare de termoficare, iar lucrările au fost finalizate.

În declarația sa, Ciprian Ciucu a susținut că este necesară o lege clară care să împiedice blocarea proiectelor Primăriei Capitalei de către primari de sector. El a afirmat că luptele politice și blocajele nu ar trebui să afecteze administrația și serviciile oferite cetățenilor.