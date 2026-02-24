Daniel Băluță susține că ședința extraordinară convocată de consilierii PSD ar fi fost împiedicată prin neîndeplinirea unor proceduri administrative.

“Grupul de consilieri PSD a convocat o sședință extraordinară, iar această ședință a fost sabotată de acest grup infracțional organizat prin neradactarea documentelor necesare susținerii ședințelor, și anume rapoartele de specialitate.”

Primarul Sectorului 4 a acuzat majoritatea din Consiliul General că ar fi evitat dezbaterea unui subiect sensibil pentru locuitorii Capitalei.

În intervenția sa, Daniel Băluță a făcut referire la problemele reclamate de bucureșteni în sezonul rece.

“A fost modalitatea prin care această majoritate de dreapta a reușit să fugă de această responsabilitate pe care o au față de cetățenii Bucureștiului care de atât de mult timp trebuie să suporte această măgărie: să primească apă călie , să aibă caloriferele amorțite, iar cei de la etajele 7-8 să plătească apa rece la preț de apă caldă.”

Edilul a afirmat că inițiativa PSD a fost generată de nemulțumirile persistente legate de furnizarea agentului termic.

Băluță a continuat cu un mesaj critic la adresa adversarilor politici:

“Toți acești apostoli ai dreptății care s-au obișnuit să facă bulling și să ne ofere plăcuțe suedeze nouă tuturor au fugit de această responsabilitate.”

Primarul Sectorului 4 a anunțat că PSD va face demersuri legale împotriva unor membri ai aparatului administrativ.

Potrivit declarațiilor sale, social-democrații vor depune plângeri penale pentru abuz în serviciu, iar consilierii PSD ar urma să intre în grevă, refuzând participarea la ședințele CGMB.

Scandalul a izbucnit în ședința Consiliului General al Municipiului București, unde nu s-a întrunit cvorumul necesar votului asupra proiectului. Documentul prevedea ca bucureștenii să nu plătească pentru apa caldă și căldura livrate sub parametrii normali, iar furnizorii să răspundă pentru eventualele deficiențe.

Inițiativa a fost promovată de Daniel Băluță și susținută de PUSL.

În cadrul aceleiași ședințe, Daniel Băluță a avut un schimb de replici cu secretarul general, pe care l-a acuzat că nu ar fi transmis linkul ședinței către toți consilierii.

Edilul a declarat că demersurile PSD vor continua până când bucureștenii „nu vor plăti decât ceea ce primesc”.