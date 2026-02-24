Din cuprinsul articolului

Ședință extraordinară, contestată de PSD

Daniel Băluță susține că ședința extraordinară convocată de consilierii PSD ar fi fost împiedicată prin neîndeplinirea unor proceduri administrative.

“Grupul de consilieri PSD a convocat o sședință extraordinară, iar această ședință a fost sabotată de acest grup infracțional organizat prin neradactarea documentelor necesare susținerii ședințelor, și anume rapoartele de specialitate.”

Primarul Sectorului 4 a acuzat majoritatea din Consiliul General că ar fi evitat dezbaterea unui subiect sensibil pentru locuitorii Capitalei.

Critici privind serviciile de termoficare

În intervenția sa, Daniel Băluță a făcut referire la problemele reclamate de bucureșteni în sezonul rece.

“A fost modalitatea prin care această majoritate de dreapta a reușit să fugă de această responsabilitate pe care o au față de cetățenii Bucureștiului care de atât de mult timp trebuie să suporte această măgărie: să primească apă călie , să aibă caloriferele amorțite, iar cei de la etajele 7-8 să plătească apa rece la preț de apă caldă.”

Edilul a afirmat că inițiativa PSD a fost generată de nemulțumirile persistente legate de furnizarea agentului termic.

Băluță a continuat cu un mesaj critic la adresa adversarilor politici:

“Toți acești apostoli ai dreptății care s-au obișnuit să facă bulling și să ne ofere plăcuțe suedeze nouă tuturor au fugit de această responsabilitate.”

Primarul Sectorului 4 a anunțat că PSD va face demersuri legale împotriva unor membri ai aparatului administrativ.

Potrivit declarațiilor sale, social-democrații vor depune plângeri penale pentru abuz în serviciu, iar consilierii PSD ar urma să intre în grevă, refuzând participarea la ședințele CGMB.

Proiectul care a generat disputa

Scandalul a izbucnit în ședința Consiliului General al Municipiului București, unde nu s-a întrunit cvorumul necesar votului asupra proiectului. Documentul prevedea ca bucureștenii să nu plătească pentru apa caldă și căldura livrate sub parametrii normali, iar furnizorii să răspundă pentru eventualele deficiențe.

Inițiativa a fost promovată de Daniel Băluță și susținută de PUSL.

În cadrul aceleiași ședințe, Daniel Băluță a avut un schimb de replici cu secretarul general, pe care l-a acuzat că nu ar fi transmis linkul ședinței către toți consilierii.

Edilul a declarat că demersurile PSD vor continua până când bucureștenii „nu vor plăti decât ceea ce primesc”.